В Курской области ударом дрона ВСУ ранен пожилой мужчина
Шестидесятилетний житель Фонова получил минно-взрывную травму от удара дрона ВСУ
60-летний мужчина получил ранения в результате попадания беспилотника в частный дом в хуторе Фонов Рыльского района Курской области и был госпитализирован, сообщают местные власти.
В результате ночной атаки беспилотника на частный дом в хуторе Фонов Рыльского района пострадал местный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.
60-летний мужчина получил минно-взрывную травму, ожоги обеих кистей и правой щеки. Его доставили в Курскую областную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Хинштейн отметил: «Наши медики сделают все, чтобы как можно скорее поставить его на ноги. Самого скорейшего выздоровления ему!».
Глава региона ранее в субботу сообщал о налете беспилотников и пожаре в доме в Рыльском районе области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 января настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов получил ранение в Курской области в результате атаки дрона.
У священника обнаружили осколочные ранения лица, головы, груди, рук и ног, а также серьезную закрытую черепно-мозговую травму и повреждение левого глаза, Шестопалова уже доставили в московский госпиталь.