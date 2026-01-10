  • Новость часаПВО сбили украинские БПЛА над шести районами Ростовской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что окажет решающее влияние на российскую экономику в 2026 году
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    Удар по Киеву привел к конфликту между Зеленским и Кличко
    В Конгрессе пригрозили санкциями против Британии
    В Киеве отключили воду и теплоснабжение
    Россия дала оценку договору с Венесуэлой в новых реалиях
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    Sky News: Ракета «Орешник» поставила Европу под угрозу
    Макрон обсудил с депутатами нюансы отправки войск на Украину
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это в первую очередь про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, – дело третье.

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    27 комментариев
    10 января 2026, 14:55 • Новости дня

    В Курской области ударом дрона ВСУ ранен пожилой мужчина

    Шестидесятилетний житель Фонова получил минно-взрывную травму от удара дрона ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    60-летний мужчина получил ранения в результате попадания беспилотника в частный дом в хуторе Фонов Рыльского района Курской области и был госпитализирован, сообщают местные власти.

    В результате ночной атаки беспилотника на частный дом в хуторе Фонов Рыльского района пострадал местный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

    60-летний мужчина получил минно-взрывную травму, ожоги обеих кистей и правой щеки. Его доставили в Курскую областную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Хинштейн отметил: «Наши медики сделают все, чтобы как можно скорее поставить его на ноги. Самого скорейшего выздоровления ему!».

    Глава региона ранее в субботу сообщал о налете беспилотников и пожаре в доме в Рыльском районе области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 января настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов получил ранение в Курской области в результате атаки дрона.

    У священника обнаружили осколочные ранения лица, головы, груди, рук и ног, а также серьезную закрытую черепно-мозговую травму и повреждение левого глаза, Шестопалова уже доставили в московский госпиталь.


    9 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что сообщения о применении Россией ракетного комплекса «Орешник» следует рассматривать как «предупреждение Европе и США», передает РИА «Новости». Об этом Каллас написала в своей публикации в соцсети X, комментируя ночной ракетный удар.

    По информации Минобороны России, в ночь на 9 января Вооружённые силы России нанесли массированный удар по целям на Украине в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента в Новгородской области, которая произошла 29 декабря 2025 года. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотники.

    Минобороны России уточнило, что все цели удара были достигнуты: поражены объекты по производству беспилотников, применённые при атаке, а также энергетическая инфраструктура, поддерживающая работу военно-промышленного комплекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в пятницу специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил Каллас, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине продемонстрировал тактику борьбы с «опасными психами», сравнив это с применением галоперидола.

    Удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали напоминанием для западных стран о масштабах ядерного арсенала Москвы, пишет The Washington Post.

    Комментарии (12)
    10 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Мэр Львова Садовый раскрыл подробности удара «Орешником»
    Мэр Львова Садовый раскрыл подробности удара «Орешником»
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в случае наличия боевой части у баллистической ракеты «Орешник», которой Россия атаковала Львовскую область, последствия были бы катастрофическими. При этом даже так ракета нанесла значительный ущерб объекту критической инфраструктуры. Об этом Садовый заявил в интервью телеканалу «Твое мисто».

    По его словам, даже без боевой части ракета нанесла значительный ущерб одному из объектов критической инфраструктуры, но человеческих жертв нет. Садовый отметил: «Если бы эта баллистическая ракета имела боевую часть, то последствия были бы просто несоразмерны. (...) Те повреждения, которые, есть, конечно, ужасны, но это не то, что могло бы быть», – передает его слова украинское издание «Политика страны».

    Садовый считает, что атака стала демонстрацией силы России, особенно учитывая близость Львова к границе с Евросоюзом. По словам мэра, баллистическая ракета не была обнаружена радарами, а на реакцию у служб было менее 10 минут.

    Мэр Львова добавил, что на Украине сейчас отсутствуют технологии для перехвата подобных ракет. В ударе «Орешником» он видит сигнал Соединенным Штатам и европейским странам о развитии российских ракетных технологий и существующих угрозах.

    Ранее Садовый заявил о масштабных повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником».

    В результате удара часть Киева осталась без отопления и электричества. Значительный ущерб получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области.

    Европейские чиновники назвали произошедшее предупреждением для Европы и США. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» стал ответом на теракты Киева.

    Комментарии (24)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 16:31 • Новости дня
    Экс-мэр Калининграда погиб на охоте

    Бывший мэр Калининграда Любивый погиб на охоте в Курганской области

    Экс-мэр Калининграда погиб на охоте
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-глава Калининграда Евгений Любивый трагически погиб при невыясненных обстоятельствах на охоте в Курганской области, детали происшествия пока неизвестны, сообщили в городском совете депутатов.

    Экс-глава Калининграда Евгений Любивый погиб во время охоты в Курганской области, передает РИА «Новости». О трагедии сообщил председатель городского совета депутатов Олег Аминов. По его словам, пока известно лишь о несчастном случае, подробности не раскрываются, супруга Любивого находится в трауре.

    Аминов добавил, что вопрос о месте и времени похорон пока не решен – совет депутатов уточнит детали у родственников погибшего. В своем Telegram-канале он выразил соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что Любивый посвятил жизнь служению людям, работая как врач и общественный деятель, активно участвовал в жизни города и защищал интересы жителей.

    Евгений Любивый родился 3 апреля 1974 года в Белгородской области, получил медицинское образование в РГМУ им. Н.И. Пирогова, работал заместителем главного врача в московском научном Центре хирургии. С 2017 года возглавлял БСМП Калининграда, с 2018 года был главным внештатным хирургом регионального минздрава и координировал проект «Здоровое будущее» от партии «Единая Россия». В 2021 году Любивый стал депутатом горсовета, а с сентября 2021 по март 2023 года занимал пост главы Калининграда.

    В марте 2023 года он ушел в отставку, чтобы вернуться к медицинской работе. В январе 2024 года уволился на фоне скандала с незаконной охотой на Куршской косе, а в апреле пытался через суд восстановиться на работе и взыскать компенсацию за, по его мнению, незаконное увольнение, однако суд отказал ему в иске.

    В 2025 году Любивый завершил политическую деятельность как депутат городского Совета Калининграда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября прошлого года в Хакасии на охоте погиб руководитель крупной компании Игорь Веремчук. Один из охотников сразил его пулей, перепутав с диким зверем.

    Позже при схожих обстоятельствах 1 октября погиб глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб.


    Комментарии (8)
    10 января 2026, 07:46 • Новости дня
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На Харьковском направлении группировка российских войск «Север» на отбитых позициях ВСУ обнаружила яму, в которой содержались украинские дезертиры и отказники, в яме было три трупа.

    На Харьковском направлении бои в населенных пунктах возле Волчанска продолжаются. «Северяне» ведут наступление на всех участках фронта, используя артиллерию и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для ударов по выявленным целям, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В районе Старицы «Северяне» продвинулись на семи участках фронта на 700 м, а авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ. В лесу возле Лимана бойцы «Северян» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 250 м.

    «На занятых позициях наши бойцы обнаружили яму, в которой содержались пойманные дезертиры и отказники ВСУ. Внутри нее находилось три обезображенных трупа украинских военных с признаками физического воздействия», – говорится в сообщении.

    В Волчанских Хуторах российские штурмовики продвинулись на восток на 300 м, добившись тактических успехов. На участке Меловое-Хатнее штурмовые группы продвинулись на двух направлениях на 150 м, уничтожив ВСУ огнем ТОС-1А. На Липцовском участке фронта существенных изменений не произошло, ВСУ не предпринимали активных действий.

    В Сумской области группировка войск «Север» наращивает темпы наступления при поддержке артиллерии, «Солнцепеков» и ударных БПЛА. У ВСУ наблюдаются проблемы с ротацией и моральным состоянием. В Сумском районе «Северяне» продвинулись на 12 участках фронта, в Краснопольском – на трех, общее продвижение составило до 800 м.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не было, артиллерия и FPV-дроны наносили удары по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Искрисковщины.

    «За сутки потери противника составили свыше 100 человек (из них более 55 в Сумской области и свыше 45 в Харьковской)», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всех участках фронта на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения и интенсивность ударов по позициям вооруженных сил Украины.

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 01:59 • Новости дня
    Мэр Львова Садовый назвал ужасными повреждения после удара «Орешником»
    Мэр Львова Садовый назвал ужасными повреждения после удара «Орешником»
    @ кадр из видео RT на русском/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Повреждения объекта критической инфраструктуры после российского удара «Орешником» ужасны, заявил мэр украинского Львова Андрей Садовый.

    В эфире украинского ТВ Садовой сообщил, что жертв нет. Он признал, что ПВО не удалось зафиксировать российскую ракету «Орешник».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, целью российского удара стало крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области.

    Комментарии (9)
    9 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Бастрыкин заинтересовался сносом здания бывшего ВНИИБ в Петербурге

    Бастрыкин поручил доложить по ситуации со сносом здания бывшего ВНИИБ в Петербурге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Следственного комитета потребовал доклад о правовых аспектах сноса здания бывшего ВНИИБ в Петербурге, вызвавшего общественный резонанс.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству петербургского главка ведомства подготовить доклад по ситуации со сносом здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на Васильевском острове, сообщили в Телеграм-канале ведомства. В Следственном комитете отметили, что в социальных сетях пользователи активно обсуждают судьбу здания и просят главу СК вмешаться.

    В сообщении СК говорится: «Председатель Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СКпо Санкт-Петербургу Иванову Д.А. представить доклад по озвученной ситуации, принятым процессуальным решениям, дав правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего».

    Ранее в Следственном комитете уточняли, что у участка, где находится здание ВНИИБ, есть застройщик с разрешением на строительство многоквартирного дома, действующим до конца 2027 года, а также всеми необходимыми документами для проведения демонтажных работ.

    Здание ВНИИБ было возведено в 1955–1957 годах по проекту архитекторов Журавлёва и Филипповой, а сам институт прекратил работу в 2017 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Петербурге мужчину задержали после того, как он распылил перцовый газ в охранника, не допускавшего активистов и жителей к месту сноса здания бывшего ВНИИБ на втором Муринском проспекте.

    До этого во Владивостоке 36-летний пьяный мужчина распылил перцовый газ в лицо полицейскому и был заключен под стражу.

    Комментарии (5)
    10 января 2026, 07:13 • Новости дня
    Макрон обсудил с лидерами парламентских партий Франции отправку войск на Украину
    Макрон обсудил с лидерами парламентских партий Франции отправку войск на Украину
    @ Michel Euler/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину, пишет Parisien со ссылкой на парламентариев.

    Встреча состоялась 8 января при участии премьер-министра Себастьена Лекорню, министра вооруженных сил Катрин Вотрен и начальника Главного штаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона, передает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

    Обсуждалась инициатива по отправке французских военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих». Лекорню подчеркнул, что важно привлекать депутатов к обсуждению таких решений, и объявил о возможных парламентских дебатах по этому вопросу в ближайшие две-три недели.

    Глава парламентской фракции «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано рассказала, что президент предоставил парламентариям «конфиденциальные детали» вклада Франции. По ее словам, речь идет об участии 6 тыс. французских военных в составе международного контингента из 10 тыс. человек, включая военных из Британии. Командование этих сил планируется разместить в Мон-Валерьене под Парижем.

    Макрон заявил, что европейцам удалось добиться значительного прогресса в получении поддержки этих сил со стороны США, однако многие депутаты выразили сомнения. «Нет никаких оснований доверять Дональду Трампу, особенно учитывая, что он угрожает многим странам Латинской Америки и только что напал на Венесуэлу», – заявила Пано. Лидер «Экологистов» Марин Тонделье также призвала не быть наивными в отношении обещаний Трампа, отметив его непостоянство.

    В целом участники встречи не возражали против представленного плана, а некоторые даже рассматривают «коалицию желающих» как альтернативу НАТО. Однако часть политиков выступила против ввода французских войск на Украину, несмотря на заверения генерала Мандона, что военные будут только поддерживать украинскую армию и не окажутся на линии фронта. Представители НФ, «Национального объединения» и Коммунистической партии считают, что отправка военных возможна лишь с мандатом ООН и в рамках миротворческой миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня. Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. СМИ сообщали, что Британия и Франция планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией.

    Комментарии (12)
    10 января 2026, 07:30 • Новости дня
    Совбез ООН запланировал заседание по Украине на 12 января
    Совбез ООН запланировал заседание по Украине на 12 января
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу назначено на 12 января, свидетельствует расписание СБ.

    Встреча пройдет по повестке «поддержание мира и безопасности на Украине» и начнется в 15.00 по местному времени (23.00 мск), передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что Киев инициирует созыв Совбеза ООН, совета Украина – НАТО и намерен добиваться реакции от ЕС, Совета Европы и ОБСЕ в связи с ударом «Орешником», передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате российских ударов, в том числе с использованием «Орешника», часть Киева в пятницу осталась без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области.

    Комментарии (14)
    9 января 2026, 21:49 • Новости дня
    Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню как преступника

    Адам Кадыров заявил о готовности задержать Зеленского по указанию руководства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Адам Кадыров сообщил о намерении доставить Зеленского в Грозный как военного преступника по первому распоряжению Владимира Путина или Рамзана Кадырова.

    Помощник главы Чечни Адам Кадыров заявил в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России), что если Верховный главнокомандующий Владимир Путин или глава Чечни Рамзан Кадыров дадут команду, он готов привезти Владимира Зеленского в Чечню как военного преступника, передает РИА «Новости».

    По словам Адама Кадырова, «мы найдем тебя (Владимира Зеленского) везде и это только вопрос времени. Мы не будем объявлять операций. Мы просто приедем и заберем тебя. Как берут вещь, которая больше не нужна ее хозяевам. И привезем тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника».

    Адам Кадыров назвал Зеленского «клоуном» и «пустым местом», чьи слова, по его мнению, не имеют никакой ценности. Он обвинил Зеленского в разрушении своей страны ради западных похвал и дешевого пафоса. По словам Кадырова, время Зеленского скоро закончится, и он пожалеет о своих высказываниях. Помощник главы Чечни заявил, что финал «спектакля» украинского лидера напишут в Чечне, и он не будет комедийным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рамзан Кадыров заявил, что ради срыва мирного соглашения Владимир Зеленский готов на любые унижения.

    Он также подчеркнул, что окончательное решение по мирному урегулированию конфликта на Украине принимает президент России Владимир Путин. Кадыров также рассказал, как поступит с Зеленским в Чечне.

    Комментарии (2)
    10 января 2026, 14:22 • Новости дня
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник».

    Свое мнение Медведев выразил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), сопроводив пост англоязычным комментарием о том, что «европейские правящие придурки все-таки хотят войны в Европе». В качестве иллюстрации он опубликовал видеозапись удара ракетного комплекса «Орешник» по объектам на территории Украины.

    Медведев подчеркнул, что позиция России по этому вопросу давно известна: «Тысячи раз было сказано, что Россия не приемлет никакой военный контингент из стран Европы или НАТО на Украине». Он добавил: «Ну, приходите. Тогда будет так».

    Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о планах президента Франции Эмманюэля Макрона разместить 6 тыс. французских военных на Украине, о чем тот рассказал на закрытом совещании с правительством и парламентскими лидерами.

    Медведев также прокомментировал заявления французского президента Эмманюэля Макрона о планах разместить 6 тыс. военнослужащих на Украине, назвав его слова «позорной чушью».

    Напомним, в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину. На встрече обсуждалась инициатива по отправке французских военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    Комментарии (5)
    10 января 2026, 06:22 • Новости дня
    Пожар на нефтебазе произошел из-за падения обломков БПЛА в Волгоградской области
    Пожар на нефтебазе произошел из-за падения обломков БПЛА в Волгоградской области
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на нефтебазе в Октябрьском районе Волгоградской области возникло возгорание, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

    «Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации региона.

    Пожар возник после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Никто не пострадал. Пожарные и оперативные службы прибыли к месту падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотник, летевший на Москву, был сбит системами ПВО.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 19:42 • Новости дня
    Власти сообщили о переходе Белгорода на резервную генерацию

    Гладков анонсировал переход Белгорода на резервную генерацию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгородской области после ракетного обстрела начали работы по обеспечению резервного энергоснабжения, при этом сохраняется сложная ситуация с инфраструктурой, сообщают власти региона.

    Власти Белгородской области принимают меры для оперативного перехода на резервную генерацию после ракетного обстрела Белгорода со стороны Украины. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале, что предпринимаются максимальные усилия для восстановления нормального энергоснабжения, теплоснабжения, подачи воды и отвода канализации в жилом секторе.

    В сообщении губернатора говорится: «Ситуация крайне сложная. И сейчас предпринимаются максимальные меры для того, чтобы перейти на резервную генерацию, чтобы вернуть нормальное энергоснабжение, теплоснабжение, подачу воды, отведение канализации из жилого фонда. Работы выполняются».

    Гладков также рассказал, что 9 января в регионе образовались очереди на автозаправках и в банкоматах. По его словам, баланса топлива на АЗС и наличных в банкоматах достаточно, поэтому необходимости в очередях нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью в пятницу ВСУ нанесли ракетный обстрел по Белгороду, из-за чего были повреждены инфраструктурные и коммерческие объекты. Около 556 тыс. жителей региона остались без электричества и отопления, а почти 200 тыс. – без воды.

    До этого губернатор Гладков предупредил о повреждениях инфраструктуры в результате ракетного удара по Белгородской области.

    Ранее в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Генерал Орехов провел переговоры с военным атташе Венесуэлы в РФ

    Генерал Орехов обсудил военное сотрудничество с Венесуэлой в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе встречи в Москве обсуждались вопросы развития военного и военно-технического сотрудничества, а также планы по дальнейшему взаимодействию между Россией и Венесуэлой, сообщили в Минобороны.

    Встреча начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-майора Алексея Орехова с атташе по вопросам обороны при посольстве Венесуэлы дивизионным генералом Эдуардо Верхелем Тортолеро прошла в Москве, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой. Были рассмотрены дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия между военными ведомствами обеих стран.

    В министерстве отметили, что стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение регулярных контактов. Подчеркивается, что сотрудничество будет развиваться в рамках ранее достигнутых двусторонних договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Каракасе призвало россиян отказаться от поездок в Венесуэлу из-за вооруженной агрессии США.

    Венесуэла подчеркнула свое право на законную самооборону для защиты народа, территории и независимости, заявило посольство страны в Москве.

    Напомним, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли более 80 человек, среди которых были гражданские и представители сил безопасности.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 15:45 • Новости дня
    В Вологодской области закрыли все алкомаркеты

    В Вологодской области закрыли все алкомаркеты и «наливайки»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Вологодской области завершилось закрытие всех 610 алкомаркетов, а большинство «наливаек» либо прекратили работу, либо перешли в формат кафе, сообщили власти региона.

    Все 610 алкомаркетов Вологодской области прекратили деятельность или изменили формат, сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Георгий Филимонов. Губернатор отметил, что понятия «алкомаркет» на территории области больше не существует: ни один из магазинов не реализует спиртное в прежнем объеме.

    Сеть «Бристоль» переименована в «Б-продукты», а ассортимент магазинов теперь включает только 20% алкоголя, который продается в отдельных залах. Магазины «Красное&Белое» уже больше полугода не торгуют спиртным и также меняют вывески. Сеть «Северный градус» теперь работает под названием «Каждая покупка в радость». В течение недели завершилась перепрофилизация последних 10 магазинов.

    Что касается «наливаек», 75 точек из 125 закрылись или перешли к формату кафе. Под контролем остается еще 50 заведений. Губернатор отметил, что результат достигнут благодаря программе «5:3:3»: бизнесу предоставляют льготные займы до 5 млн рублей под 3% на три года для смены профиля. За прошлый год выдано 16 таких займов на общую сумму 60,1 млн рублей.

    Кроме того, губернатор сообщил о закрытии 218 из 316 вейп-шопов по области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Вологодской области ввели с 1 марта 2025 года ограничение на розничную продажу алкоголя по будням с 12 до 14 часов, однако без ограничений для заведений общепита с лицензией.

    Позже власти разрешили покупать спиртное в выходные, в День Защитника Отечества, Международный женский день и День Победы, а в новогодние праздники с 30 декабря 2025 года по 8 января 2026 года продажа алкоголя разрешалась с 08:00 до 23:00.

    Однако после введения ограничений в регионе появился черный рынок спиртного, что вызвало значительный рост цен на продукцию.


    Комментарии (0)
    9 января 2026, 23:17 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения со стороны Киева в повреждении посольства Катара

    МИД связал повреждение посольства Катара с некорректной работой ПВО Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Повреждение здания катарского посольства в Киеве, о котором заявила украинская сторона, связано с некорректной работой ПВО Украины, сообщил МИД России.

    МИД России в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, назвал ложными обвинениях в адрес российской стороны в причастности к повреждению здания посольства Катара в Киеве.

    В заявлении подчеркивается, что дипломатические представительства никогда не были целями для российских вооруженных сил. МИД отметил, что вблизи катарской дипмиссии не находились назначенные военные цели, что свидетельствует о некорректной работе украинской системы ПВО, приведшей к повреждению здания.

    В ведомстве добавили, что Катар рассматривается Россией как приоритетный партнер и дружественная страна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли «удар возмездия» по критически важным объектам инфраструктуры на Украине после совершенной ВСУ в конце 2025 года атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Несколько целей были поражены высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, а также ракетой «Орешник». При этом украинская сторона заявила, что в Киеве было повреждено катарское посольство.

    Комментарии (0)
    Главное
    Мэр Львова раскрыл последствия удара «Орешником»
    Названа сумма новой сделки между Украиной и США
    WP: Ватикан тайно убеждал США отпустить Мадуро в Россию
    Полковник Райснер: Развертывание «Орешника» усугубило раскол внутри НАТО
    Пушков оценил желание Мелони начать диалог с Россией
    Раскрыт новый способ похищения профилей на «Госуслугах»
    Самым популярным словом в русском языке оказался англицизм

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    Перейти в раздел

    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

    Часть Киева в пятницу осталась без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области, европейские чиновники заговорили о «предупреждении Европе и США». Таковы первые итоги «удара возмездия» с использованием «Орешника» в ответ на атаку дронами ВСУ резиденции Владимира Путина. Каковы будут последствия удара для Киева и его союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Перейти в раздел

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сельская ипотека 2026: условия, требования и порядок оформления

      Наиболее льготной формой кредита под строительство или приобретение жилья в России является сельская ипотека. Под какой процент банки выдают средства на эти цели, кому именно и на каких условиях – и в чем именно главные преимущества и риски данной программы?

    • Производственный календарь на 2026 год: рабочие и выходные дни

      На какие дни в 2026 году приходятся праздники и выходные в соответствии с правительственными постановлениями? Как выглядит по месяцам производственный календарь? И, наконец, каким образом с учетом этого выгоднее всего спланировать отпуск?

    • Программа долгосрочных сбережений (ПДС): как работает, условия и выгоды

      Уже миллионы людей участвуют в государственной накопительной программе, предусматривающей софинансирование накоплений граждан со стороны российского бюджета. Как устроена программа долгосрочных сбережений (ПДС), в каком размере и порядке государство доплачивает гражданам за участие в ней – и при каких условиях можно получить вложенные в нее средства?

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации