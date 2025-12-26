Tекст: Дарья Григоренко

«В районе населенного пункта Уды уничтожен взводный опорный пункт 22-й отдельной механизированной бригады. <...> Подтверждены большие потери среди личного состава. Кроме того, ликвидирован командир мотопехотного взвода в звании младшего лейтенанта», – сообщил источник, передает РИА «Новости».

На этом участке фронта действуют группировки «Север» и «Запад». Как заявляет Минобороны России, за минувшие сутки ВСУ потеряли здесь до 485 бойцов, 41 автомобиль, три бронированные машины, две радиолокационные станции RADA из Израиля и три склада с материальными средствами.

Дополнительно российские подразделения нанесли удары по украинским силам в районах Благодатовки, Богуславки, Грушевки, Купянска-Узлового, Нечволодовки, Новосергеевки, Подол, а также Избицкого, Рыбалкино и Старицы в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в районе Волчанска был ликвидирован командир взвода беспилотников батальона «Волкодавы» 57-й бригады ВСУ Павел Отич, принимавший участие в боевых действиях с 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области. Минобороны отметило значительные потери вооруженных сил Украины под Волчанском и Северском.