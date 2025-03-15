После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».37 комментариев
Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском
Российские подразделения группировок «Центр», «Север», «Запад» и «Юг» нанесли значительное поражение противнику, уничтожив более тысячи военнослужащих и иностранную бронетехнику в различных регионах Донбасса.
Российские войска продолжили наносить удары по позициям ВСУ на разных направлениях, сообщает Telegram-канал Минобороны России. На направлениях, где действовали группировки «Центр», поражение было нанесено в районах населенных пунктов Филия, Петровское, Удачное, Димитров, Шевченко, Красноармейск и Успеновка. В результате действий были уничтожены до 465 военнослужащих ВСУ, четыре боевые машины, включая «Bradley», а также три артиллерийских орудия.
На Харьковском направлении группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в районах Волчанск и Липцы. Потери противника составили до 45 военнослужащих, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной разведки.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся удары в районах Дружелюбовка, Новосергеевка, Чернещина и других. Потери ВСУ составили более 255 военнослужащих, четыре бронемашины, включая «Pinzgauer Vector», и несколько артиллерийских орудий.
Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции в районах Северск, Серебрянка, Веролюбовка и других. Потери ВСУ превысили 260 военнослужащих, включая уничтожение бронетранспортера М113 и установки РСЗО хорватского производства. Были также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из пяти украинских пограничников сдалась в плен российским военнослужащим в Курской области . В связи с этим для военнослужащих ВСУ сокращается время, необходимое для сдачи в плен.