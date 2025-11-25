Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.0 комментариев
Ликвидированный у Волчанска командир взвода БПЛА воевал в ВСУ с 2022 года
В районе Волчанска ликвидирован командир взвода беспилотников батальона «Волкодавы» 57-й бригады ВСУ Павел Отич, принимавший участие в боевых действиях с 2022 года, сообщили в российских силовых структурах.
Командир взвода беспилотных летательных аппаратов батальона «Волкодавы» 57-й бригады ВСУ Павел Отич был ликвидирован в районе Волчанска Харьковской области, передает ТАСС.
Как сообщил собеседник агентства, «на волчанском направлении в результате удара по одному из пунктов управления 34-го отдельного мотопехотного батальона «Волкодавы» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ ликвидирован командир взвода БПЛА старший лейтенант Отич Павел Владимирович 1995 года рождения из Конотопа Сумской области. Добровольно воевал в составе 57-й бригады с 2022 года».
По информации российских силовых структур, 34-й батальон «Волкодавы» в основном состоит из наемников, принимавших участие в боевых действиях на Украине.
Ранее сообщалось, что офицеры 57-й бригады срочно эвакуируются из населенного пункта Вильча, переносят командные пункты на безопасное расстояние, а положение украинских военных в Харьковской области оценивается как крайне сложное. В частности, военные 57-й бригады отступают, а некоторые сдаются в плен и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы спастись.
