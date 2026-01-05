Tекст: Катерина Туманова

Антироссийская политика Запада практически обесценила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая почти утратила значимость при обеспечении реализации принципа неделимости безопасности в Европе, отметила Жданова.

«Стараниями Запада ОБСЕ уже фактически отодвинута на обочину международных процессов. Если наши оппоненты окончательно обнулят потенциал организации или обрекут ее на незавидную судьбу Лиги Наций, это будет их выбор», – приводит ее слова ТАСС.

Жданова указала на то, что «цель обеспечения неделимости безопасности оказалась недостижимой в ОБСЕ».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ, при которой Россия предоставляет организации все возможности, но не получает никакой отдачи в вопросах защиты своих граждан.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил плачевное состояние ОБСЕ, однако выразил надежду на возможность избежать ее краха. Эксперт объяснил разницу в целях участия в ОБСЕ России и США.