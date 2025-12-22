  • Новость часаУиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Маневры США вокруг Венесуэлы призывают китайский флот
    Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ
    Мошенники запустили схему обмана с новогодними корпоративными подарками
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»
    Посольство сообщило о скором выезде экипажа Ми-26 из Туниса
    Блумберг: США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы
    Эксперт объяснил заявление главы нацразведки США о лжи по поводу планов России
    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский
    Заключенный Саакашвили в день рождения пожаловался на облысение
    Мнения
    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех четырех с половиной часов.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    4 комментария
    22 декабря 2025, 03:40 • Новости дня

    Эксперт объяснил разницу в целях участия в ОБСЕ России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон оценивает варианты дальнейшего взаимодействия с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), одновременно требуя снижения бюджета организации на 10% к уровню 2021 года, тогда как у Москвы иной подход, отметил исполняющий обязанности постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

    «Другой вопрос – это готовность западных стран сохранять такую платформу для диалога. Потому что, на мой взгляд, и на наш взгляд, этот «аппетит» у них постоянно сокращается. Возьмем, к примеру, Соединенные Штаты. Сейчас у них идет процесс пересмотра политики в Госдепартаменте, в рамках которого оценивается участие США в ОБСЕ», – сообщил дипломат РИА «Новости».

    Буякевич добавил, что такими требованиями ОБСЕ по сути «душат».

    «При этом все понимают: если США выйдут из ОБСЕ, для Организации это будет концом», – считает он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ, при которой Россия предоставляет организации все возможности, но не получает никакой отдачи в вопросах защиты своих граждан. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил об утрате интереса ведущих стран к ОБСЕ.

    21 декабря 2025, 22:51 • Новости дня
    Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после переговоров по Украине в Майами одной фразой охарактеризовал их итоги в ответ на вопросы журналистов.

    Представители СМИ обратились к Дмитриеву с вопросом, не смогли ли помешать переговорам разжигатели войны?

    «Не смогли, не смогли. Всё хорошо», – ответил спецпредставитель президента России.

    Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Politico 18 декабря сообщила о грядущих переговорах США и России в Майами на выходных. Дмитриев 20 декабря прибыл в гольф-клуб в Майами на переговоры по Украине. Песков заявил, что Дмитриев проведет переговоры в Майами для выяснения деталей контактов Вашингтона с украинцами и европейцами по вопросу украинского урегулирования.

    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 15:56 • Новости дня
    В базу «Миротворца» внесли 12 детей из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еще 12 детей из России в возрасте от двух до пяти лет были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец».

    Информацию об этом обнаружило РИА «Новости», изучив последние обновления на ресурсе. На сайте в качестве оснований для внесения малышей указывают «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «сознательное нарушение государственной границы». Возраст детей составляет от двух до пяти лет.

    Накануне личные данные 20 детей, родившихся с 2014 по 2019 год, оказались в базе экстремистского сайта «Миротворец» с формулировками о «покушении на суверенитет Украины» и «нарушении границы».

    В субботу глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что владельцы украинского экстремистского сайта «Миротворец» должны предстать перед судом на международном уровне.

    В декабре в базу сайта включили более 25 российских детей. В их числе оказалась 11-летняя девочка из России по имени Полина, которую на сайте назвали «морально обезображенным существом» за мечту стать депутатом Госдумы России.

    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 15:30 • Видео
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 22:37 • Новости дня
    Российское посольство в Швеции прокомментировало ситуацию с судном Adler

    Tекст: Катерина Туманова

    Дипломаты российского посольства в Швеции прокомментировали ситуацию с грузовым судном Adler, досмотр которого провели шведские власти в ночь на воскресенье после сигнала бедствия.

    «Следим за ситуацией вокруг российского грузового судна «Адлер». Поддерживаем контакт с капитаном судна и шведскими властями», – сказано в Telegram-канале российской дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Швеции провели в сентябре проверку на шедшем из России торговом судне под панамским флагом у берегов Блекинге. В декабре представители шведских властей поднялись на борт российского контейнеровоза Adler, который остановился у берегов города Хеганес из-за неисправности в машинном отделении.


    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 23:45 • Новости дня
    Минобороны доложило о 35 уничтоженных за три часа дронах ВСУ над регионами

    Минобороны доложило о 35 уничтоженных за три часа БПЛА ВСУ над регионами

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению Минобороны России в Telegram-канале, за три вечерних часа в воскресенье силами ПВО были уничтожены 35 дронов ВСУ над четырьмя регионами страны.

    «В период с 20.00 до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 23 дрона были ликвидированы над акваторией Черного моря, шесть – над Республикой Крым и еще по три БПЛА – над акваторией Азовского моря и над территорией Белгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье над регионами России средствами ПВО были уничтожены три дрона ВСУ самолетного типа, сообщило Минобороны России. При этом вечером воскресенья стало известно о пожаре, который возник на трубопроводе в поселке Волна Краснодарского края из-за падения обломков дрона.


    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 02:30 • Новости дня
    Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа
    Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа
    @ Пресс-служба Кремля/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США по Украине Стивен Уиткофф по итогам переговоров в Майами высказался о стараниях российских представителей добиться мира и завершить украинский конфликт в соответствии с планом американского президента Дональда Трампа.

    «В течение последних двух дней во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине», –  написал Уиткофф в соцсети Х.

    Американский дипломат подчеркнул, что «Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине» и высоко ценит усилия и поддержку США  в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности.

    Он добавил, что в состав американской делегации входили специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

    Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США. Также переговоры проводила украинская делегация.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 23:03 • Новости дня
    В оперслужбах назвали предмет, взрыв которого мог убить подростка в Химках

    Tекст: Катерина Туманова

    Взрыв 20 декабря в Химках, от которого погиб подросток и еще один оказался в реанимации, мог произойти из-за неосторожного обращения с регенеративным патроном, рассказали в оперативных службах.

    «По предварительным данным, к взрыву привело неосторожное обращение с регенеративным патроном, который используется в противогазах», – приводит ТАСС ответ представителя оперативных служб.

    Напомним, 20 декабря сообщалось о том, что в Химках произошел взрыв неизвестного устройства, в результате которого погиб подросток. Следствие  установило, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще одному, пострадавшему при взрыве мальчику, провели операцию. Омбудсмен Мишонова сообщила о его стабильном состоянии.


    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 16:31 • Новости дня
    Путин встретился с Лукашенко в Петербурге

    Путин: Россия и Белоруссия очень плотно работают между собой

    Tекст: Дарья Григоренко

    В преддверии заседания Высшего евразийского экономического совета президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели личную встречу в Петербурге, особое внимание уделив успешной реализации двусторонних договоренностей.

    Беседа прошла в формате тет-а-тет в Президентской библиотеке им. Бориса Ельцина и продолжалась около часа. Основное внимание на переговорах было уделено сотрудничеству двух стран и интеграционным вопросам в рамках ЕАЭС, пишет ТАСС.

    В ходе встречи Путин отметил: «Правительства (России и Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) работают между собой очень плотно». Российский лидер обратил внимание на положительную динамику в отношениях между Москвой и Минском и выразил благодарность Лукашенко за теплую оценку двустороннего взаимодействия, передает РИА «Новости».

    «Хочу вас поблагодарить за высокую оценку качества наших российско-белорусских отношений. Обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России и наших отношениях. Уверен, что и в России многие на это обратили внимание», – обратился Путин к Лукашенко.

    Путин также добавил, что у президентов есть возможность обсудить как вопросы ЕАЭС, так и отдельные направления сотрудничества двух государств.

    Также российский лидер рассказал, что перед отъездом в Петербург встречался с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который подробно проинформировал президента о текущем состоянии межправительственного сотрудничества с Белоруссией. «Там фактически никаких вопросов, требующих нашего внимания, почти нет. Но тем не менее всегда находится то, о чем можно поговорить», – сказал российский лидер, обращаясь к Лукашенко.

    Лукашенко в свою очередь сообщил, что Минск и Москва реализуют все достигнутые договоренности, подчеркнув отсутствие существенных разногласий: по словам белорусского лидера, стороны успешно сотрудничают в сфере военно-технического, оборонного и экономического взаимодействия. Лукашенко добавил, что Минск и Москва никому не навязывают участие в интеграционных процессах.

    Лукашенко поблагодарил Путина за оценку его выступления на заседании Всебелорусского народного собрания. «Спасибо вам за оценку», – отметил белорусский президент.

    Ранее Лукашенко заявил о достигнутых успехах в реализации совместных с Россией импортозамещающих проектов.

    Напомним, в ноябре Путин после завершения расширенного заседания лидеров стран ОДКБ в кулуарах саммита провел неформальный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым и белорусским главой Минобороны Виктором Хрениным.

    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 22:12 • Новости дня
    Песков рассказал о сюрпризе для мечтающей заменить журналиста Зарубина школьницы

    Песков рассказал о сюрпризе для мечтающей заменить Зарубина школьницы

    Tекст: Катерина Туманова

    Девочка Виктория, которая в ходе «Итогов года» задала видеовопрос президенту России Владимиру Путину о возможности заменить собой ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, побывает на мероприятии с российским лидером, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы можем. А вы теперь обязаны. И мы это сделаем обязательно. Я считаю, что это надо обязательно сделать. Девочка молодец, лучше ее пригласить, чтобы она не ждала, когда вы скорее уйдете на пенсию», – пошутил Песков в эфире программы на телеканале «Россия 1» в ответ на вопрос, пригласит ли Кремль Викторию в рамках стажировки на мероприятие с участием президента.

    Напомним, школьница Виктория во время эфира на «Итогах года» предложила после окончания учебы стать заменой Павлу Зарубину на посту ведущего программы «Москва. Кремль. Путин». При этом она попросила  Путина «никуда не уходить» и дождаться ее, чтобы она смогла освещать работу главы государства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин предложил Павлу Зарубину взять Викторию на стажировку. Журналист поддержал инициативу президента и заверил, что поможет Виктории освоить профессию. Факультет журналистики УрФУ, который окончил Зарубин, позвал школьницу Викторию на экскурсию после ее вопроса президенту России и пообещал ждать ее абитуриенткой.

    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Жапаров назвал встречу с Путиным важной для сотрудничества стран

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Киргизии Садыр Жапаров на переговорах с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важность встречи для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества между странами.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал встречу с Владимиром Путиным «хорошей возможностью обсудить актуальные вопросы», передает РИА «Новости». По словам Жапарова, стороны рассчитывают обменяться мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

    В ходе переговоров киргизский лидер поблагодарил Путина за теплый приём и поздравил его с наступающим Новым годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Петербурге. Садыр Жапаров прилетел в Петербург накануне для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав стран СНГ.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 01:15 • Новости дня
    Орбан напомнил, кто всерьез заинтересован в постоянном конфликте на Украине

    Орбан напомнил, кто всерьез заинтересован в войне на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз напомнил, кто заинтересован в продолжении украинского конфликта и кому не нужен мир в Европе.

    «Кто хочет продолжения этой войны? Политики, которые думают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия наживаются на бесконечных конфликтах. Банкиры, которые сделали ставку на военное поражение России. Народы Европы заслуживают лучшего. Европе нужен мир», – написал он в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан заявил, что его страна отказывается участвовать в финансировании дальнейшего конфликта на Украине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал на попытку лидеров ЕС втянуть Европу в войну с Россией. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о готовности ЕС и НАТО втянуть США в прямой конфликт с Россией.


    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 22:24 • Новости дня
    Путин объяснил значимость премии Толстого в многополярном мире

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе обращения к гостям и лауреатам на церемонии вручения Международной премии мира имени Л.Н. Толстого президент России Владимир Путин напомнил, почему эта награда актуальна в современном многополярном мире.

    «Премия, названная в честь Льва Николаевича Толстого, была учреждена недавно. Но эта инициатива оказалась весьма востребованной, имеющей большой общественный и международный резонанс. Она призвана содействовать объединению вокруг благородных идей миротворчества, укрепления дружбы между нациями, защиты прав и свобод человека, формирования справедливого многополярного миропорядка, в основе которого лежат принципы суверенного равенства и уважения законных интересов друг друга верховенство международного права», – сказал он в приветственной речи.

    Путин напомнил, что Толстой многое делал для предотвращения войн, выступал за достижение согласия между народами, за сохранение их культурной самобытности.

    «Как он сам писал, все люди мира имеют одинаковые права на пользование естественными благами мира и одинаковые права на уважение», – сказал он.

    В этом году Премией мира имени Льва Толстого за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центральноазиатском регионе отмечены  президенты Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев за Худжандское соглашение и Декларацию о вечной дружбе.

    Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о новых возможностях после урегулирования границ Азии. Он также отметил значительный прогресс в экономическом сотрудничестве стран ЕАЭС и положительное влияние интеграции на уровень жизни граждан.


    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 00:15 • Новости дня
    В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании после полудня в Москве
    В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании после полудня в Москве
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Специалисты Гидрометцентра предупредили о начале значительного понижения температуры в Москве и Подмосковье 22 декабря, которое будет сопровождаться снегом, мокрым снегом и сильным ветром.

    Ожидание резкого похолодания в Москве и области подтвердили в Гидрометцентре, передает ТАСС. По последним данным, понижение температуры начнется после полудня: к вечеру в Москве ожидается –4 градуса, в Подмосковье – до –8 градусов.

    Прогнозируется снег, мокрый снег и усиление ветра до 15 м/с. Представители службы отметили, что вечером в отдельных районах города возможна метель и сильная гололедица.

    Перед изменением погоды температура в мегаполисе будет достигать от нуля до +2 градусов, а в области –3 +2 градуса.

    В ночь на вторник, 23 декабря, ожидается облачность, небольшой снег и понижение температуры до –10 ... –8 градусов в Москве и до –12... –7 градусов в Подмосковье.

    Днем во вторник в городе возможны –10 градусов, в области до –12, а к вечеру столбики термометров могут опуститься до –15 ... –17 соответственно.

    Об этом же предупреждают специалисты столичного управления МЧС России в Telegram-канале со штормовыми и экстренными предупреждениями.

    «По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением холодного фронта волнами, в период с 23 часов 21 декабря до 18 часов 22 декабря на территории Москвы ожидается мокрый снег, снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра порывами до 15 м/с», – сообщили они.

    Специалисты подчеркнули, что к вечеру 22 декабря ожидается понижение температуры воздуха до -3…-5 градусов, на дорогах сильная гололедица.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МГУ назвали причину отсутствия снега в Москве. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об отсутствии снега в Москве до середины декабря. Синоптик Тишковец обнадежил возвращением зимы в центр России к Новому году.

    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 23:30 • Новости дня
    Пожар возник на трубопроводе в поселке Волна из-за падения обломков дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Пожар на площади 100 кв. м тушат пожарные в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края после того, как падение обломков дрона привело к повреждению трубопровода.

    «Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в п. Волна Темрюкского района. <...> На месте работают оперативные и специальные службы. Пожарные расчеты тушат возникший пожар», – сообщает Telegram-канал оперштаба  Краснодарского края.

    Там добавили, что пострадавших в результате инцидента нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при атаке дронов в Краснодарском крае 17 декабря  пострадали два человека. В ночь на воскресенье над регионами России средствами ПВО были уничтожены три дрона ВСУ самолетного типа, сообщило Минобороны России.


    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 00:45 • Новости дня
    День рождения российского хоккея и День энергетика отмечается 22 декабря
    День рождения российского хоккея и День энергетика отмечается 22 декабря
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Понедельник, 22 декабря, – важная дата в России и мире, когда отмечаются десятки профессиональных, исторических, военных, шутливых, экологических и гастрономических праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.

    День рождения российского хоккея отмечается 22 декабря ежегодно в честь первых матчей чемпионата СССР в 1946 году, которые прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске, напомнил Олимпийский комитет России.

    Тогда в дебютном сезоне чемпионата СССР по канадскому хоккею, как тогда называли хоккей с шайбой, московское «Динамо», а лучшим бомбардиром признали тренера ВВС Анатолия Тарасова, который забросил 14 шайб.

    Профессиональный праздник в этот понедельник отмечают работники сферы энергетики – День энергетика впервые появился в СССР указом Президиума Верховного Совета страны от 23 мая 1966 года в память о принятии плана Госэлектрификации России (ГОЭЛРО) 22 декабря 1920 года. В 80-м году прошлого века праздник перенесли на третье воскресенье декабря, но энтузиазма эта смена дат не встретила. Поэтому в современной России правительство в 2015 году вернуло Дню энергетика дату профторжества 22 декабря.

    В этот понедельник отмечается и День работника Пенсионного фонда России. Фонд был образован 22 декабря 1990 году, поэтому праздник посвящен сотрудникам, которые обеспечивают пенсионные выплаты и соцподдержку населения. С 1 января 2023 года ПФР объединили с Фондом социального страхования в единый Социальный фонд России (СФР).

    В Ульяновской области ежегодно 22 декабря празднуется День герба и флага, в основе которых герб Симбирской губернии. На нем на синем щите изображена увенчанная золотой короной серебряная колонна. Синий цвет в символике региона говорит о реке Волге, серебряный – о мудрости и чистоте, а золото – о богатстве, власти и плодородии.

    Предновогодний праздник сегодня отмечает электрическая ёлочная гирлянда – у нее 22 декабря День рождения. Дата напоминает о том, как в 1882 году Эдвард Джонсон, который был помощником Томаса Эдисона, соединил 80 разноцветных лампочек проводом и украсил ими ель, впервые явив миру электрическую  гирлянду.

    При этом в Индонезии отмечают День матери, в Индии – День математики, в Зимбабве – День единства, в США – День хлеба с финиками и орехами.

    Именинники сегодня Анна, Софроний, Василий, Александр, Степан и  Владимир.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 02:15 • Новости дня
    «Ъ»: В Подмосковье на прогулке по озеру погиб бизнесмен Аверин

    Tекст: Катерина Туманова

    Известный предприниматель Виктор Аверин утонул после опрокидывания лодки во время прогулки с пятью спутниками в Подмосковье, его тело достали водолазы, остальные остались живы.

    Виктор Аверин погиб в Подмосковье во время прогулки на лодке по Клязьминскому водохранилищу. По предварительным данным, бизнесмен находился в компании пяти человек, когда их лодка перевернулась. Все, кроме Аверина, сумели выбраться из воды самостоятельно, пишет «КоммерсантЪ».

    Один человек был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Для поиска тела предпринимателя были привлечены водолазы, которые обнаружили его под водой. Вдова Аверина подтвердила факт его гибели СМИ.

    В прошлом Аверин считался авторитетным бизнесменом и, по сообщениям СМИ, одним из возможных лидеров солнцевской группировки, одной из самых влиятельных в 90-х годах, выяснило издание.

    Аверин свою связь с группировкой никогда не подтверждал. Его пытались привлечь к уголовной ответственности по разным эпизодам, но собрать доказательства причастности к преступлениям силовики не смогли.

    В разное время Аверин жил за границей, был президентом клуба спортивного голубеводства, общался со знаменитым боксером Майком Тайсоном, а в последние годы активно занимался благотворительностью и участвовал в строительстве храма в Солнцево.

    Комментарии (0)
    Главное
    Швеция досмотрела подавший сигнал бедствия российский контейнеровоз
    Захарова опровергла сообщения о переговорах с Южной Кореей
    Ушаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    Пашинян поблагодарил Алиева за открытие транзита грузов в Армению
    В базу «Миротворца» внесли 12 детей из России
    Банки стали уточнять отношения между отправителем и получателем при переводах
    Онищенко объяснил невозможность четырехдневной рабочей недели для россиян

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации