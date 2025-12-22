Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.9 комментариев
Эксперт объяснил разницу в целях участия в ОБСЕ России и США
Вашингтон оценивает варианты дальнейшего взаимодействия с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), одновременно требуя снижения бюджета организации на 10% к уровню 2021 года, тогда как у Москвы иной подход, отметил исполняющий обязанности постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
«Другой вопрос – это готовность западных стран сохранять такую платформу для диалога. Потому что, на мой взгляд, и на наш взгляд, этот «аппетит» у них постоянно сокращается. Возьмем, к примеру, Соединенные Штаты. Сейчас у них идет процесс пересмотра политики в Госдепартаменте, в рамках которого оценивается участие США в ОБСЕ», – сообщил дипломат РИА «Новости».
Буякевич добавил, что такими требованиями ОБСЕ по сути «душат».
«При этом все понимают: если США выйдут из ОБСЕ, для Организации это будет концом», – считает он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ, при которой Россия предоставляет организации все возможности, но не получает никакой отдачи в вопросах защиты своих граждан. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил об утрате интереса ведущих стран к ОБСЕ.