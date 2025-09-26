Tекст: Вера Басилая

Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ. По словам Путина, Россия предоставляет организации все возможности, однако не получает никакой отдачи в вопросах защиты собственных граждан, сообщается на сайте Кремля.

«Вы правы. Такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну Бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать», – заявил президент России.

Памфилова заявила президенту, что БДИПЧ ОБСЕ является «абсолютно закрытой и недемократичной» структурой. Она подчеркнула, что организация не защищает права россиян ни по одному направлению, в том числе избирательные права и права журналистов. Памфилова также раскритиковала взносы, которые Россия платит в организацию, усомнившись в их необходимости и назвав деятельность БДИПЧ ОБСЕ фарсом, особенно в контексте ситуации в Молдавии.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой в Кремле.

Элла Памфилова заявила, что избирательная кампания прошла на удивление спокойно, без характерных для мирного времени проблем.

Владимир Путин отметил укрепление политической системы России несмотря на сложности.