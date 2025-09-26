Путин отметил укрепление политической системы России

Tекст: Вера Басилая

Власти России продолжают укреплять политическую систему страны, несмотря на любые сложности, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ЦИК России Эллой Памфиловой.

Глава государства подчеркнул, что политическая стабильность в нынешних условиях приобретает особое значение, и россияне это хорошо понимают, следует из сообщения на сайте Кремля.

«Хотел бы вас поблагодарить и всех ваших коллег, которые в такой сложной, прямо скажем, обстановке все-таки проводят достаточно большие, массовые избирательные кампании по всей стране. Где-то это тяжело с организационной точки зрения, а в некоторых местах это и опасно. И тем не менее все люди на своих местах работают, исполняют свой долг», – отметил Путин.

«Но прежде всего, конечно, мы с Вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации. Это основа того, на чем мы добиваемся успехов по всем направлениям: и в военной сфере, и в сфере обеспечения безопасности, и в экономике – по всем направлениям», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что избиратели, несмотря на обстоятельства, приходят и отдают свои голоса, что говорит о понимании важности политической стабильности для России.

Путин пообещал подробнее обсудить предложенные изменения в избирательной системе, сравнив ее с живым организмом, который требует постоянного внимания и совершенствования. Он поблагодарил всех, кто причастен к развитию политической системы, отметив, что работа продолжается благодаря их усилиям.

Ранее Владимир Путин встретился с Эллой Памфиловой в Кремле.

Президент России оценил итоги выборов положительно после встречи с руководителями фракций.

Путин отметил объективность и эффективность внедрения электронного голосования.