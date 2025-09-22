Песков сообщил о положительной оценке выборов Путиным

Песков: Путин положительно оценил итоги выборов после встречи с фракциями

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин дал положительную оценку итогам прошедших выборов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.

Песков отметил, что Путин высказал свою позицию во время встречи с руководителями парламентских фракций, подчеркнув: «Президент оценивает сами результаты выборов весьма положительно. Об этом в том числе и шел разговор на прошлой неделе».

Единый день голосования состоялся с двенадцатого по четырнадцатое сентября в 81 регионе страны. В двадцати субъектах прошли прямые выборы губернаторов, в одном – выборы главы региона через парламент. В одиннадцати регионах избиратели выбирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование было организовано на федеральной платформе в 24 регионах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, победителями прошедших выборов по итогам Единого дня голосования стали четыре выпускника и руководитель программы «Время героев».

Президент России Владимир Путин отметил объективность и эффективность применения электронного голосования. Участие граждан в выборах обеспечивает устойчивость политической системы страны.