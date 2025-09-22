  • Новость часаРоссийские войска освободили Калиновское в Днепропетровской области
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    22 сентября 2025, 13:44 • Новости дня

    Песков сообщил о положительной оценке выборов Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил успешное проведение единого дня голосования и подчеркнул значимость обсуждения итогов выборов с парламентскими фракциями, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин дал положительную оценку итогам прошедших выборов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.

    Песков отметил, что Путин высказал свою позицию во время встречи с руководителями парламентских фракций, подчеркнув: «Президент оценивает сами результаты выборов весьма положительно. Об этом в том числе и шел разговор на прошлой неделе».

    Единый день голосования состоялся с двенадцатого по четырнадцатое сентября в 81 регионе страны. В двадцати субъектах прошли прямые выборы губернаторов, в одном – выборы главы региона через парламент. В одиннадцати регионах избиратели выбирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование было организовано на федеральной платформе в 24 регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победителями прошедших выборов по итогам Единого дня голосования стали четыре выпускника и руководитель программы «Время героев».

    Президент России Владимир Путин отметил объективность и эффективность применения электронного голосования. Участие граждан в выборах обеспечивает устойчивость политической системы страны.

    21 сентября 2025, 14:25 • Новости дня
    Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин рассказал, как когда-то едва избежал травмы, когда мотоцикл неожиданно перевернулся и упал рядом с ним после опасного маневра.

    Во время стратегических учений «Запад-2025» Путин вспомнил о собственном опыте езды на мотоцикле. Глава государства рассказал, как однажды дал газу на мотоцикле, а тот внезапно встал «козлом» и начал переворачиваться, передает ТАСС.

    «Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня «козлом» вверх полетел, перевернулся! Я в последнюю секунду только увернулся, он упал прямо рядом со мной», – поделился Путин воспоминаниями.

    Во время рассказа рядом с главой государства находились глава Минобороны Андрей Белоусов и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. История прозвучала после того, как Путин наблюдал за ходом стратегических учений. Кадры разговора были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Ранее президент России Владимир Путин посоветовал школьнику из Кызыла лучше копить на машину вместо мотоцикла, поскольку он может быть опасным.

    21 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу по урегулированию на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт к переговорам по урегулированию ситуации на Украине и надеется на взаимодействие с США в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    По словам Пескова, Путин, как и президент США Дональд Трамп, сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей «украинской истории в русло мирного урегулирования». Он подчеркнул: «Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле. Ну а дальше посмотрим, что из этого получится», передает ТАСС.

    Песков также добавил, что в Британии Дональду Трампу могли рассказать о планах продолжать давление на Россию и усиливать санкции. По его словам, такие действия не способствуют мирному урегулированию.

    Ранее Песков заявил, что европейские страны делают все возможное, чтобы продолжить путь конфронтации и усилить напряженность. Кроме того, Песков сообщил о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США признали Европу угрозой мира на Украине.

    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    19 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
    Путин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники на «Мотовилихинских заводах» в Перми.

    Выставка приурочена ко Дню оружейника, который ежегодно отмечается 19 сентября, передает ТАСС.

    Основной акцент на выставке сделали на передовых реактивных системах залпового огня, самоходных и буксируемых артиллерийских установках, а также артиллерийских установках для различных типов российских орудий. В числе представленных новинок были продемонстрированы беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.

    Внимание уделено также технологическим достижениям и инженерным решениям, позволяющим российской оборонной промышленности сохранять позиции на мировом рынке. В ходе осмотра отечественные производители представили разработки, призванные обеспечить превосходство России в сфере вооружения.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы».

    19 сентября 2025, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    @ Игорь Егоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что даже после окончания специальной военной операции работа по развитию российских вооруженных сил не прекратится.

    «Надеюсь и рассчитываю на то, что эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится», – сказал глава государства в ходе встречи с рабочими «Мотовилихинских заводов», передает ТАСС.

    Глава государства заявил о намерении сделать армию России более современной и эффективной. «Мы будем и дальше развивать Вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными», – подчеркнул Путин.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    Президент сообщил о кратном росте производства вооружений.

    19 сентября 2025, 18:03 • Новости дня
    Путину в Перми представили планы создания новых авиадвигателей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенту России Владимиру Путину представили планы развития «ОДК-Авиадвигатель» и программу по выпуску российских двигателей большой тяги.

    В рамках рабочей поездки в Пермский край главе государства рассказали о текущей производственной программе, а также о планах по строительству нового завода «ОДК-Пермские моторы», передает ТАСС. Особое внимание уделялось разработке критических технологий для авиадвигателестроения.

    В числе ключевых проектов был отмечен авиадвигатель ПД-35, который является базовой моделью семейства турбореактивных двухконтурных двигателей с тягой от 24 до 38 тонн. Это перспективное направление для российского авиастроения.

    Конструкторское бюро «ОДК-Авиадвигатель» занимается не только авиационными двигателями, но и промышленными газотурбинными установками, а также электростанциями, созданными на базе авиационных технологий.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    В октябре прошлого года двигатель ПД-35 успешно прошел первый этап испытаний.

    19 сентября 2025, 16:22 • Новости дня
    Путин прибыл в Пермь с рабочим визитом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь.

    Во время визита глава государства посетит предприятие «Мотовилихинские заводы», передает ТАСС.

    Во вторник Путин побывал на полигоне Мулино в Нижегородской области, где прошел основной этап совместных стратегических учений «Запад-2025».

    В июле глава государства посетил Магнитогорск.

    19 сентября 2025, 18:28 • Новости дня
    Путин сообщил о кратном росте производства вооружений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о кратном увеличении производства некоторых видов вооружений.

    По его словам, по ряду изделий наблюдается рост не на проценты, а в разы – в два, три, десять, пятнадцать раз, а по некоторым позициям практически в 30 раз, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что вместе с ростом объемов заметно повысилось и качество выпускаемой продукции. Президент дал эту оценку в ходе общения с рабочими предприятия «Мотовилихинские заводы».

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    19 сентября 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин посетил «Мотовилихинские заводы» в Перми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл на предприятие «Мотовилихинские заводы» в рамках рабочей поездки в Пермь.

    Завод является старейшим из действующих промышленных объектов Западного Урала, основанным в 1736 году, и остается градообразующим для Перми, передает ТАСС.

    В годы Великой Отечественной войны завод поставил четвертую часть всей артиллерии, применявшейся на фронте. Первый выстрел по территории фашистской Германии был произведен из 152-мм пушки МЛ-20, изготовленной на Мотовилихе. Позднее 122-мм корпусная пушка А-19 с этого предприятия первой ударила по Берлину.

    В 1992 году завод был приватизирован, однако ошибки в управлении и задолженность привели к началу процедуры банкротства в 2018 году. Выход из кризиса обеспечила госкорпорация «Ростех», после чего в 2023 году предприятие завершило процедуру банкротства и осталось частью оборонно-промышленного комплекса.

    В настоящее время завод выпускает современную ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. «Мотовилихинские заводы» – единственное в России артиллерийское производство полного цикла, на котором разработано более 250 образцов техники, стоящих на вооружении в России и еще более чем в 50 странах мира.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь.

    19 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    The Hill заявила о победе Путина в третьей мировой войне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин, вопреки ожиданиям Запада, укрепляет свои позиции на мировой арене и подрывает влияние США, отмечает издание The Hill.

    Президент России Владимир Путин одерживает победу в «третьей мировой войне», пишет издание, сообщает РИА «Новости».

    В статье The Hill говорится: «Чудесным образом и наперекор всему Владимир Путин побеждает в третьей мировой».

    Авторы отмечают, что российский президент успешно реализует свои цели, несмотря на давление со стороны США и Запада. По их мнению, Путин подрывает американскую гегемонию и укрепляет позиции России на мировой арене.

    В материале подчеркивается, что действия российского лидера ставят под вопрос статус Вашингтона как единственного мирового лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась, и у США есть собственные планы на этот конфликт.

    19 сентября 2025, 19:52 • Новости дня
    Песков сообщил о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прилагает значительные усилия для разрешения ситуации на Украине политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Путин сохраняет готовность к урегулированию ситуации и делает многое для этого, передает ТАСС.

    «Готовность к урегулированию и желание урегулировать [ситуацию] политико-дипломатическими средствами сохраняет и президент Путин. И делает для этого многое», – сказал Песков.

    Пресс-секретарь комментировал ситуацию в контексте резких заявлений президента США Дональда Трампа. По словам Пескова, Трамп также продолжает прилагать усилия для решения украинского кризиса и его эмоциональная реакция объяснима.

    Ранее Трамп заявил о разочаровании российской стороной в вопросе украинского урегулирования.

    В июле Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, поскольку достичь всех ее целей политико-дипломатическим способом сейчас невозможно.

    19 сентября 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил о значительном росте эффективности российских вооружений
    @ Михаил Синицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Характеристики российских вооружений и техники были значительно улучшены с учетом опыта их боевого применения, на заседании военно-промышленной комиссии заявил президент РФ Владимир Путин.

    Глава государства также отметил, что производственные мощности оборонно-промышленного комплекса России в период СВО загружены по максимуму, передает РИА «Новости».

    Путин сообщил, что Россия обеспечила себе хороший задел для диверсификации продукции ОПК еще до начала спецоперации. Также, по словам Путина, стране необходимо четко планировать выпуск продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

    Путин сообщил, что на заседании военно-промышленной комиссии обсуждается также назначение генеральных конструкторов и руководителей по приоритетным технологическим направлениям. В ходе заседания рассмотрят государственную программу развития ОПК России.

    Ранее Путин сообщил о кратном росте производства вооружений. Он подчеркнул, что Россия гордится своим оборонно-промышленным комплексом.

    19 сентября 2025, 18:46 • Новости дня
    Путин: Россия гордится своим оборонно-промышленным комплексом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с Днем оружейника, отмечая вклад отрасли в развитие страны, во время общения с сотрудниками «Мотовилихинских заводов».

    В ходе поздравления Путин заявил: «Вы знаете, мы оборонку вспоминаем, как о врачах. О врачах, когда заболеваем, об оборонке тоже. Когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминаем. Оборонка, которой мы все время гордимся, и гордимся не напрасно», передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил о кратном увеличении производства некоторых видов вооружений.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    19 сентября 2025, 20:24 • Новости дня
    Путин встретился с переизбранным губернатором Пермского края

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках рабочей поездки в Пермский край президент России Владимир Путин провел встречу с Дмитрием Махониным, который недавно одержал победу на выборах губернатора региона.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Российский лидер предложил рассмотреть основные направления развития области, отметив, что в презентации региона она названа «опорным краем державы». Путин выразил готовность ознакомиться с подготовленными документами по этим вопросам. Махонин доложил о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, развитии оборонно-промышленного комплекса и социальной поддержке сотрудников этого сектора экономики.

    Махонин переизбрался на второй срок, набрав 70,94% голосов на прошедших выборах главы Прикамья, которые проходили с 12 по 14 сентября.

    Избирательная комиссия региона признала выборы состоявшимися и легитимными, официально утвердив Махонина губернатором. Встреча проходит в рамках рабочей поездки президента в Пермский край.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    20 сентября 2025, 14:39 • Новости дня
    Путин: Россия будет содействовать Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности

    @ Наталья Айирян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил Южную Осетию с Днем республики и подтвердил готовность России продолжать всестороннюю поддержку Южной Осетии в вопросах национальной безопасности.

    «Россия продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития», – сообщается в поздравительной телеграмме Путина на сайте Кремля.

    Путин выразил уверенность, что отношения добрососедства и союзничества между Россией и Южной Осетией будут и дальше плодотворно развиваться. Он подчеркнул, что День республики символизирует мужество и силу духа югоосетинского народа, который «отстоял в упорной борьбе свое законное право на независимость и свободу».

    В завершение российский лидер пожелал лидеру республики Алану Гаглоеву успехов и крепкого здоровья, а жителям Южной Осетии – благополучия и мира.

    20 сентября в Южной Осетии отмечается национальный праздник – 35-я годовщина провозглашения республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете.

    19 сентября 2025, 18:34 • Новости дня
    Путин пообещал продолжить укреплять вооруженные силы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия намерена и дальше укреплять свои вооруженные силы, чтобы и в будущем страна оставалась независимой и суверенной.

    По словам главы государства, для этого необходимы совместные усилия всех, кто трудится на оборонных предприятиях страны, передает ТАСС.

    «Я хочу вас поблагодарить за то, что сделано, и выразить надежду на то, что мы вместе с вами будем укреплять Вооруженные силы РФ на будущее. Мы будем делать страну независимой, суверенной. Без вашей помощи, без вашей работы это невозможно», – заявил Путин, обращаясь к рабочим предприятия «Мотовилихинские заводы» в Перми.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    Ранее Путин сообщил о значительных преобразованиях «оборонки» и армии в России.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации