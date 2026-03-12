Верховный суд Испании отобрал поместье у семьи диктатора Франко

Верховный суд Испании обязал внуков Франко вернуть поместье Пасо-де-Мейрас

Tекст: Мария Иванова

Судебная коллегия подтвердила вердикт нижестоящей инстанции, согласно которому родственники правителя обязаны передать недвижимость властям, передает ТАСС.

В официальном пресс-релизе сказано: «Верховный суд подтверждает решение провинциального суда Ла-Коруньи, предписывающее внукам Франко вернуть Пасо-де-Мейрас государству».

Ранее суд признал недействительным акт дарения объекта от 1938 года, так как он предназначался главе государства, а не частному лицу. Сделку купли-продажи, оформленную в 1941 году, юристы также сочли фиктивной, поскольку не были соблюдены необходимые требования.

Возведение замка началось в 1893 году на руинах старинной крепости, уничтоженной в период наполеоновского вторжения. С 2008 года комплекс считается объектом культурного наследия и должен быть открыт для граждан не менее четырех дней в месяц.

Франсиско Франко руководил страной с 1939 по 1975 год и скончался в возрасте 82 лет. В 2019 году его останки перенесли из монументального комплекса «Долина павших» на кладбище Мингоррубио.

