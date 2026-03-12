С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
Верховный суд Испании отобрал поместье у семьи диктатора Франко
Верховный суд Испании обязал внуков Франко вернуть поместье Пасо-де-Мейрас
Высшая судебная инстанция Испании поставила точку в споре вокруг поместья Пасо-де-Мейрас, обязав наследников Франко вернуть его государству.
Судебная коллегия подтвердила вердикт нижестоящей инстанции, согласно которому родственники правителя обязаны передать недвижимость властям, передает ТАСС.
В официальном пресс-релизе сказано: «Верховный суд подтверждает решение провинциального суда Ла-Коруньи, предписывающее внукам Франко вернуть Пасо-де-Мейрас государству».
Ранее суд признал недействительным акт дарения объекта от 1938 года, так как он предназначался главе государства, а не частному лицу. Сделку купли-продажи, оформленную в 1941 году, юристы также сочли фиктивной, поскольку не были соблюдены необходимые требования.
Возведение замка началось в 1893 году на руинах старинной крепости, уничтоженной в период наполеоновского вторжения. С 2008 года комплекс считается объектом культурного наследия и должен быть открыт для граждан не менее четырех дней в месяц.
Франсиско Франко руководил страной с 1939 по 1975 год и скончался в возрасте 82 лет. В 2019 году его останки перенесли из монументального комплекса «Долина павших» на кладбище Мингоррубио.
Как писала газета ВЗГЛЯД, диктатор Франсиско Франко поддерживал тесные отношения со странами Южного и Восточного Средиземноморья.