Путин поблагодарил избирателей за участие в выборах
Президент России Владимир Путин отметил, что участие граждан в выборах обеспечивает устойчивость политической системы страны.
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность россиянам, которые приняли участие в выборах, передает ТАСС. Глава государства отметил, что доверие, оказанное избирателями, имеет особую важность для обеспечения политической стабильности в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что число зафиксированных нарушений в ходе выборов в стране снизилось по сравнению с прошлыми годами.
Проведение единого дня голосования в 81 регионе, где прошли прямые выборы губернаторов и депутатов, обеспечило устойчивость и стабильность политической системы страны. По итогам выборов Центральная избирательная комиссия не получила жалоб, требующих выноса на заседание.