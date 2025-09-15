  • Новость часаКремль: НАТО фактически ведет войну с Россией
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    15 сентября 2025, 12:28 • Новости дня

    Памфилова заявила об отсутствии жалоб для разбирательства в ЦИК

    Памфилова сообщила об отсутствии жалоб для рассмотрения на заседании ЦИК

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По итогам выборов Центральная избирательная комиссия не получила жалоб, требующих выноса на заседание, подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.

    Во время подведения предварительных итогов Единого дня голосования председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что в период подготовки и проведения выборов не поступило ни одной жалобы, которую следовало бы рассмотреть на заседании комиссии, передает РИА «Новости».

    По ее словам, ни одно обращение не будет проигнорировано: «Это важно, потому что, как мы говорим, ни одно обращение не должно остаться без рассмотрения. Прежде чем подводить итоги, надо доработать все возможные заявления о нарушениях и так далее».

    В 2025 году в Единый день голосования, который прошел 14 сентября, состоялось около 5 тыс. избирательных кампаний различного уровня в 81 регионе страны, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование применялось в 24 субъектах России, а в Москве были открыты 14 экстерриториальных участков для голосования по выборам глав 19 регионов, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на едином дне голосования 2025 года составила примерно 47%.

    Система дистанционного электронного голосования отразила 700 атак за время выборов.

    В ходе голосования суды приняли решение об удалении семи наблюдателей.

    15 сентября 2025, 12:23 • Новости дня
    Минниханов, Хинштейн и Дрозденко показали лучшие результаты на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Лучшие результаты на выборах губернаторов в 2025 году показали действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, а также врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, а также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    Лучшие результаты на выборах губернаторов в 2025 году показали действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, а также Александр Хинштейн (Курская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), передает ТАСС.

    Минниханов получил 88,09% голосов после подсчета 100% протоколов, Хинштейн – 86,92%, Дрозденко – 84,21%. Евгений Солнцев (Оренбургская область) набрал 83,85%, Вениамин Кондратьев (Краснодарский край) – 83,37%, Мария Костюк (ЕАО) – 83,02%. Самый низкий результат среди действующих руководителей – у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева (60,79%) и врио главы Свердловской области Дениса Паслера (61,3%).

    Кроме этого, врио губернатора Новгородской области Александр Дронов набирает 62,19% голосов, действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов – 62,97%.

    В Ростовской области Юрий Слюсарь, выдвинутый «Единой Россией», набрал 81,25% голосов. В Севастополе Михаил Развожаев получил 81,72% голосов после обработки 100% протоколов. В Коми Ростислав Гольдштейн набрал 70,04% голосов, а в Калужской области Владислав Шапша – 72,24%.

    В Тамбовской области Евгений Первышов лидирует с результатом 74,3% при обработке 97,08% протоколов. В Пермском крае Дмитрий Махонин получил 70,94% голосов, а в Брянской области Александр Богомаз – 78,78% голосов. В Чувашии Олег Николаев, член партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», лидировал с 67,42% голосов при обработке 97,21% протоколов.

    Сергей Ситников в Костромской области набрал 67,55% голосов после обработки более 90% протоколов. В Архангельской области Александр Цыбульский получил 67,32% голосов по итогам обработки 90,13% протоколов.

    На выборах в Челябинской области «Единая Россия» набрала 54,48% голосов после обработки всех протоколов. Второе место заняла «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с 13,43%, третье – ЛДПР с 9,79%. В тройку также вошли «Новые люди», КПРФ и Российская партия пенсионеров за справедливость.

    В Республике Коми «Единая Россия» также лидирует с 44,50% голосов, за ней следует КПРФ (14,87%), а третье место у ЛДПР (14,11%). Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» набрала 7,07% голосов, «Новые люди» – 5,96% голосов.

    В Костромской области «Единая Россия» получила 50,25% голосов, у КПРФ – 11,27%, у ЛДПР – 12,11%.

    В Курганской области единороссы также лидируют – 54,91% голосов, у КПРФ – 10,69%, у ЛДПР – 12,85%. В Магаданской области после обработки большинства протоколов «Единая Россия» лидирует с 65,89%, ЛДПР – 12,83%, КПРФ – 8,4%.

    Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что «избирательные кампании прошли спокойно». По ее словам, недействительными были признаны 149 бюллетеней на восьми участках в пяти субъектах.

    Единый день голосования проходил с 12 по 14 сентября в 81 регионе России. В 20 субъектах выбирали губернаторов прямым голосованием, в одном – через региональный парламент. В 24 регионах использовали дистанционное электронное голосование, а в Москве открыли экстерриториальные участки.

    Ранее ЦИК заявил, что явка на ЕДГ-2025 составила около 47%. Половина действующих глав регионов улучшили свои результаты по сравнению с прошлыми выборами.

    Все кандидаты в губернаторы от «Единой России» получили поддержку избирателей.

    Политологи Евгений Минченко и Алена Август отметили, что самыми интересными стали кампании на Камчатке, в Иркутской области и Ненецком автономном округе, а ЛДПР проявила наибольшую активность среди оппозиционных партий.

    14 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    Действующие руководители лидируют на выборах в приграничных с Украиной регионах
    Действующие руководители лидируют на выборах в приграничных с Украиной регионах
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на выборах губернаторов в приграничных с Украиной регионах России лидируют действующие руководители регионов.

    Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз набирает 79,67% голосов после подсчета 30,01% протоколов, передает ТАСС.

    В Курской области временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн получает 86,80% голосов по итогам обработки 50,06% протоколов.

    В Ростовской области Юрий Слюсарь после подсчета 0,43% протоколов получает 96,77% голосов.

    В Краснодарском крае Вениамин Кондратьев получает 77,07% после обработки 0,73% протоколов.

    В Севастополе Михаил Развожаев набирает 82,12% после обработки 10% протоколов.

    На выборах в Белгородскую областную думу с 71,09% после обработки 3,6% протоколов лидирует «Единая Россия». В Воронежской областной думе партия набирает 89,81% после подсчета 0,29% протоколов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершился Единый день голосования, избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени, а последней завершила работу Калининградская область. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России.

    Действующий глава Камчатского края Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора, набрав 62,97% голосов.

    15 сентября 2025, 07:00 • Новости дня
    Дронов одержал победу на выборах губернатора Новгородской области
    Дронов одержал победу на выборах губернатора Новгородской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Врио главы Новгородской области Александр Дронов набрал свыше 62% голосов избирателей на выборах губернатора региона, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

    Дронов от партии «Единая Россия» получил 62,19% голосов. Второе место заняла кандидат от КПРФ Ольга Ефимова с результатом 14,4%. Замыкает тройку Алексей Чурсинов от ЛДПР, получивший 9,53% голосов. Также в списке Николай Швабович («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») с 6,04% и Николай Захаров (Партия пенсионеров) с 5,27% голосов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который длился три дня: с 12 по 14 сентября.

    15 сентября 2025, 03:15 • Новости дня
    Махонин одержал победу на выборах губернатора Пермского края
    Махонин одержал победу на выборах губернатора Пермского края
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах губернатора Пермского края одержал победу действующий глава региона Дмитрий Махонин, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

    Махонин, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал на выборах главы региона 70,94% голосов. Второе место заняла кандидат от КПРФ Ксения Айтакова, получившая 10,3% голосов. Депутат заксобрания от ЛДПР Олег Постников набрал 7,89% голосов, а глава «ДубльГИС Поволжье» Денис Шитов, представляющий партию «Новые люди», – 5,87%, Людмила Караваева от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – 3,26%, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Солодов одержал победу на выборах главы Камчатского края, а Мария Костюк выиграла выборы губернатора в Еврейской автономной области. На выборах губернатора Курской области главой региона избран Александр Хинштейн, в Свердловской области – Денис Паслер, в Архангельской области – Александр Цыбульский, победителем на выборах губернатора Брянской области стал Александр Богомаз.

    15 сентября 2025, 00:25 • Новости дня
    Зафиксировано более 180 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДЭГ и ДИТ Москвы

    Роскомнадзор: Зафиксировано более 180 DDoS-атак на избирательные ресурсы

    Tекст: Антон Антонов

    Во время проведения выборов в России ресурсы Центризбиркома, дистанционного электронного голосования и департамента информационных технологий Москвы подверглись многочисленным DDoS-атакам, сообщил Роскомнадзор.

    «Зафиксировано 181 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Общая продолжительность атак составила семь часов. В ведомстве уточнили, что максимальная мощность DDoS-атак достигала 45,16 гигабит в секунду и 11,62 млн пакетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений в ходе Единого дня голосования не зафиксировано и выборы прошли довольно спокойно. Памфилова также сообщала, что на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России произошла беспрецедентная хакерская атака. Глава ЦИК подчеркнула, что эта атака не повлияла на проведение голосования.

    14 сентября 2025, 22:17 • Новости дня
    Солодов одержал победу на выборах губернатора Камчатки
    Солодов одержал победу на выборах губернатора Камчатки
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий глава Камчатского края Владимир Солодов, выдвинутый партией «Единая Россия», одержал победу на выборах губернатора, набрав 62,97% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

    Второе место заняла Василина Кулиева из ЛДПР, которую поддержали 13,82% избирателей. Третьим стал представитель КПРФ Роман Литвинов с результатом 13,30% голосов. Четвертую позицию занял Дмитрий Тюрин из партии «Коммунисты России», у него 5,13%, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершился Единый день голосования, избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени, а последней завершила работу Калининградская область. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России.

    Начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Ленар Габдурахманов сообщил, что существенных нарушений правопорядка во время голосования, которые могли бы сорвать выборы, не зафиксировано.

    14 сентября 2025, 22:59 • Новости дня
    Костюк победила на выборах главы ЕАО
    Костюк победила на выборах главы ЕАО
    @ Мария Костюк/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Исполняющая обязанности главы Еврейской автономной области Мария Костюк, выдвинутая партией «Единая Россия», одержала победу на выборах, набрав 83,02% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

    Василий Гладких, представлявший ЛДПР и являющийся депутатом заксобрания ЕАО, занял второе место с 7,33% голосов. Кандидат от партии «Коммунисты России» Александр Крупский получил 3,01%. Александр Щербина, выдвинутый КПРФ депутат гордумы Биробиджана, набрал 4,91% голосов, передает ТАСС.

    Выборы в регионе стали очередным этапом избирательной кампании в рамках единого дня голосования в России.Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назначил главу программы «Время героев» Костюк врио губернатора Еврейской АО в ноябре 2024 года.

    В России завершился Единый день голосования, и избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени.

    15 сентября 2025, 04:58 • Новости дня
    Развожаев получил свыше 81% голосов на выборах губернатора Севастополя
    Развожаев получил свыше 81% голосов на выборах губернатора Севастополя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий глава Севастополя Михаил Развожаев одержал победу на выборах губернатора, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК после обработки 100% протоколов.

    Развожаев, выдвинутый партией «Единая Россия», получил 81,72% голосов. На втором месте кандидат от ЛДПР Илья Журавлев, за которого проголосовали 5,75% избирателей. Кандидат от КПРФ Геннадий Кушнир получил 3,91%, выдвинутая партией «Новые люди» Ирина Салина – 3,54%. Представитель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Круглов набирает 3,29%, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также голоса подсчитаны на выборах главы Камчатского края, Еврейской автономной области, Курской области, Свердловской области, Архангельской области, Брянской области и Пермского края.

    15 сентября 2025, 06:08 • Новости дня
    Гольдштейн избран главой Республики Коми
    Гольдштейн избран главой Республики Коми
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Ростислав Гольдштейн, занимающий пост врио главы Республики Коми, победил на выборах руководителя региона, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК по итогам обработки 100% протоколов.

    Гольдштейн, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 70,04% голосов избирателей, передает ТАСС.

    Кандидат Татьяна Саладина, представляющая «Справедливую Россию – Патриоты – За правду», получила 11,01%. Александр Касьяненко от партии «Коммунисты России» набрал 8,6%. Депутат Госдумы и кандидат от ЛДПР Сергей Каргинов получил 5,36%. Степан Соловьев из партии «Зеленая альтернатива» получил 2,28%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который длился три дня: с 12 по 14 сентября. В ходе выборов были избраны 21 глава региона, 11 региональных парламентов, а также около 46 тыс. депутатов местного уровня.

    15 сентября 2025, 02:20 • Новости дня
    Паслер победил на выборах губернатора Свердловской области
    Паслер победил на выборах губернатора Свердловской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах губернатора Свердловской области побеждает врио главы региона Денис Паслер, выдвинутый партией «Единая Россия», свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

    Паслер одержал победу с результатом 61,3% голосов. Кандидат от КПРФ Александр Ивачев занял второе место, получив 15,25% голосов. Представитель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Андрей Кузнецов набрал 12,66%. Заместитель председателя комитета заксобрания области по региональной политике Александр Каптюг, выдвинутый ЛДПР, получил 6,09%. Кандидат от партии «Новые люди» Рант Краев собрал 2,72% голосов избирателей, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий глава Камчатского края Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора, набрав 62,97% голосов. Исполняющая обязанности главы Еврейской автономной области Мария Костюк также победила на выборах, получив поддержку 83,02% избирателей. Губернатором Курской области избран врио главы региона Александр Хинштейн.

    15 сентября 2025, 11:41 • Новости дня
    Глава ЦИК заявила о выросшей явке избирателей на ЕДГ-2025

    ЦИК: Общая явка в ходе ЕДГ-2025 составила около 47%

    Глава ЦИК заявила о выросшей явке избирателей на ЕДГ-2025
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Явка в ходе единого дня голосования 2025 года составила примерно 47%, что на восемь процентов выше, чем во время аналогичной кампании в 2022 году, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Общая явка в единый день голосования 2025 года составила около 47%, передает РИА «Новости». Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на подведении предварительных итогов кампании. По ее словам, этот показатель на 8% выше, чем в аналогичном периоде кампании 2022 года.

    Памфилова отметила, что в выборах приняли участие около 26 миллионов избирателей. В ходе ЕДГ-2025 по всей стране прошли около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, включая 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование применялось в 24 субъектах России.

    В Москве были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов. По словам Памфиловой, эксцессов, способных повлиять на результаты голосования, зафиксировано не было, что она назвала «к большому удовольствию» комиссии.

    Глава ЦИК также обратилась к вновь избранным руководителям регионов, пожелав им успехов на благо жителей своих субъектов. Подведение итогов прошло в информационном центре ЦИК, где Памфилова поблагодарила коллег и участников голосования.

    Ранее сообщалось, что половина действующих глав российских регионов улучшили результаты по сравнению с предыдущими выборами.

    Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что все кандидаты в губернаторы от партии «Единая Россия» получили поддержку избирателей.


    15 сентября 2025, 05:33 • Новости дня
    Солнцев одержал победу на выборах губернатора Оренбургской области
    Солнцев одержал победу на выборах губернатора Оренбургской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Оренбургской области завершилась обработка протоколов на выборах губернатора, врио главы региона Евгений Солнцев одержал победу по итогам голосования, сообщает избирательная комиссия Оренбургской области.

    Солнцев, кандидат от партии «Единая Россия», получил 83,85% голосов избирателей, передает ТАСС.

    Денис Батурин, кандидат от КПРФ, набрал 5,93% голосов. Рамиль Гафаров, выдвинутый партией «Коммунисты России», получил 3,29%. Оксана Набатчикова, выдвинутая партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», получила 2,99%. Карина Салихова, представитель партии «Новые люди», набрала 2,41% голосов.

    Явка на выборах составила 49,37%, участие в голосовании приняли 743978 избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также избраны губернаторы Камчатского краяЕврейской автономной областиКурской областиСвердловской областиАрхангельской областиБрянской области и Пермского краяСевастополя и Ленинградской области.

    15 сентября 2025, 02:38 • Новости дня
    Цыбульский одержал победу на выборах губернатора Архангельской области
    Цыбульский одержал победу на выборах губернатора Архангельской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий губернатор Александр Цыбульский («Единая Россия») получил 67,32% голосов на выборах главы Архангельской области, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

    Второе место заняла Мария Харченко из ЛДПР, набравшая 10,59%. Олег Черненко («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») получил 8,1%, Роман Лябихов от КПРФ – 4,76%. Наталья Сорокина («Зеленая альтернатива») набрала 3,94%, а Алексей Буглак (Партия пенсионеров) – 3,85%, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора Камчатки, Мария Костюк победила на выборах главы ЕАО, губернатором Курской области избран Александр Хинштейн, на выборах губернатора Свердловской области побеждает Денис Паслер.

    14 сентября 2025, 15:54 • Новости дня
    РКН сообщил о сбое в сети «Ростелекома» в день выборов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В работе магистральной сети «Ростелекома» произошел сбой в Единый день голосования, причиной стали проблемы с маршрутизатором на участке М10, заявил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко.

    По его словам, сбой в сети «Ростелеком» был зарегистрирован 14 сентября в 12.20, передает РИА «Новости». Ижко добавил, что проблемы возникли с магистральным маршрутизатором на участке М10 из-за отказа линейных плат, что привело к деградации трафика на магистральной сети. По его словам, специалисты «Ростелекома» занимаются устранением аварии в оперативном режиме.

    Ижко отметил, что в период подготовки и самого процесса выборов зафиксировано 110 аварийных ситуаций, связанных с сетями связи, обеспечивающими работу избирательных комиссий разного уровня. Представитель РКН подчеркнул, что на все случаи аварий были оперативно приняты меры реагирования для восстановления нормального функционирования сетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России запустили цифровую систему «Выборы» на отечественном программном обеспечении. Глава Общественной палаты Москвы призвал сделать экстерриториальное голосование привычной практикой для избирателей. Координатор НОМ рассказал о ходе избирательного процесса в российских регионах.

    14 сентября 2025, 22:50 • Новости дня
    Медведев заявил о проведении выборов в России «в боевых условиях»

    Медведев: Выборы в России проходят в боевых условиях

    Медведев заявил о проведении выборов в России «в боевых условиях»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в России проходят фактически в боевых условиях практически по всей стране, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    «Наши выборы проходят в, по сути, боевых условиях, и не только на территориях тех субъектов, где, по сути, передний край, где есть линия боевого соприкосновения или которые достаточно близко находятся от нее. Практически по всей территории страны», – приводит слова Медведева РИА «Новости».

    Он отметил, что участие ветеранов специальной военной операции в выборах является значимым, а их способность вести за собой людей доказана как на фронте, так и в гражданской жизни.

    Он также назвал участие жителей Курской области в голосовании в нынешней ситуации в регионе актом гражданского мужества. Он подчеркнул, что населенные пункты региона, которые сейчас опустели, должны быть возрождены. «Сделаем и это», – отметил Медведев.

    Медведев заявил, что исполнение предвыборных обязательств – ключевой фактор будущих побед «Единой России». Медведев напомнил о необходимости не утратить доверие граждан, подчеркнув, что «рейтинги, тем более победа» на выборах, важны, «но еще важнее – не растерять тот кредит доверия, который граждане нашей страны оказали» депутатам и главам регионов. Он добавил, что власть «начинается» на муниципальном и региональном уровнях, и что стабильное функционирование органов власти критически важно для государства. Кандидаты от «Единой России» выступили весьма достойно на выборах в ЕДГ, сказал он.

    «Страна не может существовать без власти… Если власть начинает «сыпаться» – быть беде. Мы знаем, наша страна через это проходила, особенно в 90-е годы», – сказал Медведев.

    Он отметил, что доверие избирателей – результат большой работы партии и курса, проводимого президентом России Владимиром Путиным. Медведев поблагодарил российских избирателей, которые голосуют на выборах и тем самым укрепляют страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершился Единый день голосования, и избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации