Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.5 комментариев
Памфилова заявила об отсутствии жалоб для разбирательства в ЦИК
Памфилова сообщила об отсутствии жалоб для рассмотрения на заседании ЦИК
По итогам выборов Центральная избирательная комиссия не получила жалоб, требующих выноса на заседание, подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.
Во время подведения предварительных итогов Единого дня голосования председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что в период подготовки и проведения выборов не поступило ни одной жалобы, которую следовало бы рассмотреть на заседании комиссии, передает РИА «Новости».
По ее словам, ни одно обращение не будет проигнорировано: «Это важно, потому что, как мы говорим, ни одно обращение не должно остаться без рассмотрения. Прежде чем подводить итоги, надо доработать все возможные заявления о нарушениях и так далее».
В 2025 году в Единый день голосования, который прошел 14 сентября, состоялось около 5 тыс. избирательных кампаний различного уровня в 81 регионе страны, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование применялось в 24 субъектах России, а в Москве были открыты 14 экстерриториальных участков для голосования по выборам глав 19 регионов, пишет ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на едином дне голосования 2025 года составила примерно 47%.
Система дистанционного электронного голосования отразила 700 атак за время выборов.
В ходе голосования суды приняли решение об удалении семи наблюдателей.