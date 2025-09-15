Глава ЦИК заявила о выросшей явке избирателей на ЕДГ-2025

ЦИК: Общая явка в ходе ЕДГ-2025 составила около 47%

Tекст: Вера Басилая

Общая явка в единый день голосования 2025 года составила около 47%, передает РИА «Новости». Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на подведении предварительных итогов кампании. По ее словам, этот показатель на 8% выше, чем в аналогичном периоде кампании 2022 года.

Памфилова отметила, что в выборах приняли участие около 26 миллионов избирателей. В ходе ЕДГ-2025 по всей стране прошли около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, включая 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование применялось в 24 субъектах России.

В Москве были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов. По словам Памфиловой, эксцессов, способных повлиять на результаты голосования, зафиксировано не было, что она назвала «к большому удовольствию» комиссии.

Глава ЦИК также обратилась к вновь избранным руководителям регионов, пожелав им успехов на благо жителей своих субъектов. Подведение итогов прошло в информационном центре ЦИК, где Памфилова поблагодарила коллег и участников голосования.

Ранее сообщалось, что половина действующих глав российских регионов улучшили результаты по сравнению с предыдущими выборами.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что все кандидаты в губернаторы от партии «Единая Россия» получили поддержку избирателей.



