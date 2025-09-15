Якушев: Все кандидаты в губернаторы от ЕР получили поддержку избирателей

Tекст: Вера Басилая

Владимир Якушев сообщил, что по предварительным данным все кандидаты на должности глав регионов, выдвинутые или поддержанные партией «Единая Россия», победили на выборах. Из 20 кандидатов 19 были выдвинуты партией, а один в Чувашии получил поддержку «Единой России». В Ненецком автономном округе губернатор избирался депутатами законодательного собрания и также получил победу при поддержке партии, передает ТАСС.

Якушев также заявил, что в ЕДГ-2025 от «Единой России» уже победили 837 кандидатов – участников специальной военной операции, при том что в прошлом году победили 312 человек. Подсчет голосов еще продолжается, и среди муниципальных кампаний результаты станут известны позже.

Кроме того, Якушев отметил, что «Единая Россия» по предварительным данным получила 380 мандатов в законодательных собраниях регионов. Из 464 распределяемых мандатов партия получила 380 мандатов.

В частности, в Белгородской области «Единая Россия» получила 45 из 50 депутатских мандатов в областной думе, победив в 24 из 25 округов. Явка составила 58,5%, результат по списку – 73,1%.

В Новосибирской области партия предварительно получила 67,1% мандатов, то есть 51 из 76, выиграв в 29 округах. Явка составила 32,9%, результат по списку – 51,9%.

Ранее партия «Единая Россия» набрала 58,56% голосов на выборах в заксобрание Калужской области. Владислав Шапша, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 72,24% голосов на выборах губернатора Калужской области.

Юрий Слюсарь, также от «Единой России», одержал победу на выборах главы Ростовской области с результатом 81,25% после обработки всех протоколов.