«Единая Россия» набрала 58,56% голосов на выборах в заксобрание Калужской области

Tекст: Вера Басилая

Партия «Единая Россия» набрала 58,56% голосов на выборах в Законодательное собрание Калужской области, сообщает ТАСС. Данные были опубликованы после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

В тройку лидеров вошли ЛДПР с 9,53% и КПРФ с 9,48%, а у партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» оказалось 7,88%.

В 2020 году «Единая Россия» получила 43,93% голосов на аналогичных выборах. Тогда КПРФ набрала 12,81%, ЛДПР – 8,7%, Партия пенсионеров за социальную справедливость – 7,77%, «Справедливая Россия» – 7,63%, «Новые люди» – 8,4%.

Ранее Владислав Шапша, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 72,24% голосов на выборах губернатора Калужской области. Юрий Слюсарь, выдвинутый партией «Единая Россия» одержал победу на выборах главы Ростовской области с результатом 81,25% голосов после обработки 100% протоколов.

Политологи Евгений Минченко и Алена Август отметили, что наиболее интересные губернаторские кампании прошли на Камчатке, в Иркутской области и Ненецком автономном округе, а наибольшую активность среди оппозиционных партий проявила ЛДПР.