Слюсарь набрал 81,25% голосов на выборах главы Ростовской области
Кандидат от КПРФ Евгений Бессонов занял второе место, получив 9,17% голосов. Юрий Климченко, представлявший «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость», набрал 2,55%.
Сергей Косинов от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» получил 2,88%, а Денис Фраш от ЛДПР – 3,47% голосов избирателей.
Александр Хинштейн победил на выборах главы Курской области по итогам обработки 100% протоколов.
Мария Костюк одержала победу на выборах руководителя Еврейской автономной области, набрав 83,02% голосов.
Владислав Шапша набрал 72,24% голосов на выборах губернатора Калужской области.
В воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который длился три дня: с 12 по 14 сентября.