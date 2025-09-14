  • Новость часаПолитолог: Победа Костюк символизирует формирование новой элиты России
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    26 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    13 комментариев
    14 сентября 2025, 22:59 • Новости дня

    Костюк победила на выборах главы ЕАО

    Костюк победила на выборах главы ЕАО
    @ Мария Костюк/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Исполняющая обязанности главы Еврейской автономной области Мария Костюк, выдвинутая партией «Единая Россия», одержала победу на выборах, набрав 83,02% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

    Василий Гладких, представлявший ЛДПР и являющийся депутатом заксобрания ЕАО, занял второе место с 7,33% голосов. Кандидат от партии «Коммунисты России» Александр Крупский получил 3,01%. Александр Щербина, выдвинутый КПРФ депутат гордумы Биробиджана, набрал 4,91% голосов, передает ТАСС.

    Выборы в регионе стали очередным этапом избирательной кампании в рамках единого дня голосования в России.Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назначил главу программы «Время героев» Костюк врио губернатора Еврейской АО в ноябре 2024 года.

    В России завершился Единый день голосования, и избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени.

    14 сентября 2025, 11:05 • Новости дня
    На выборах в России проголосовали более 16 млн человек
    На выборах в России проголосовали более 16 млн человек
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В регионах России на выборах разных уровней свои голоса отдали уже более 16 млн человек, из них свыше 1,4 млн воспользовались дистанционным электронным голосованием, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова .

    По ее словам, более 16 млн человек уже приняли участие в выборах разного уровня в регионах России, еще свыше 1,4 млн избирателей проголосовали дистанционно, передает ТАСС. Памфилова сообщила, что на федеральной платформе дистанционного электронного голосования свои голоса отдали более 1 млн 471 тыс. человек, что составляет свыше 85% от числа заявивших желание проголосовать онлайн.

    Памфилова также рассказала о кибератаках на инфраструктуру выборов. С начала голосования было зафиксировано около 290 тыс. атак на портал Центризбиркома и более 300 попыток взлома системы дистанционного электронного голосования. Она отметила: «На войне как на войне».

    Глава ЦИК подчеркнула, что система продолжает работу в штатном режиме несмотря на попытки вмешательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начался завершающий день голосования. Глава Общественной палаты Москвы призвал избирателей сделать экстерриториальное голосование привычкой. Координатор НОМ рассказал о ходе выборов в регионах.

    Комментарии (2)
    12 сентября 2025, 07:05 • Новости дня
    В России стартовали выборы губернаторов, депутатов и муниципальных органов
    В России стартовали выборы губернаторов, депутатов и муниципальных органов
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российских регионах начался Единый день голосования (ЕДГ), участвующим предстоит избрать губернаторов, депутатов и местные органы власти.

    В общей сложности около 55 млн граждан должны выбрать губернаторов, депутатов законодательных собраний и представителей муниципальных органов, передает ТАСС.

    За три дня пройдет более 5 тыс. кампаний: в 20 регионах выберут новых губернаторов, в 11 – депутатов заксобраний, еще в 25 административных центрах формируют новые городские думы. Более 49,5 тыс. избирательных участков открыты с 08.00 до 20.00 по местному времени, а голосование завершится 14 сентября.

    В нынешней кампании голосование будет проходить очно и онлайн, заявки на дистанционное электронное участие подали более 1,7 млн человек из 24 регионов. В 2025 году впервые с 2022 года в единый день голосования не проводится довыборов в Государственную думу, что связано с изменениями в законодательстве. Сейчас восемь округов остаются без депутата.

    Среди кандидатов на должности глав регионов есть как новички, так и известные политические деятели, а также ветераны спецоперации. Осенью 2025 года ожидается 20 кампаний по выборам губернаторов, что больше изначальных планов из-за досрочных отставок руководителей и перехода на новые должности. Несколько бывших глав регионов стали фигурантами уголовных дел. Политологи прогнозируют, что большинство действующих губернаторов смогут подтвердить мандаты, а некоторые улучшат результаты за счет общественной поддержки.

    Для обеспечения участия всех избирателей в 17 регионах созданы 118 экстерриториальных участков, большинство из которых расположены на Донбассе и в Новороссии. В Москве открыто 14 экстерриториальных участков с электронными терминалами для жителей 19 регионов, кроме того, впервые в восьми московских СИЗО пройдет электронное голосование. На Камчатке и в Курской области будет применяться придомовое голосование.

    Полномочия текущего состава ЦИК истекают в марте 2026 года, Элла Памфилова остается самым долговременным председателем комиссии, она руководит ей с 2016 года.

    В четверг в столице начали работу два главных центра общественного наблюдения за выборами, где к старту голосования подготовили более 72 тыс. экспертов и волонтеров.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 11:14 • Новости дня
    Памфилова сообщила о 10 миллионах проголосовавших на выборах в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В единый день голосования явка на выборах разного уровня по стране достигла порядка 10 млн избирателей, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    По ее словам, около 10 млн человек приняли участие в голосовании на выборах разного уровня в регионах России, передает ТАСС.

    Памфилова добавила, что «на текущий момент по всей стране по всем уровням выборов проголосовало уже около 10 млн человек, то есть довольно приличная явка».

    Памфилова также отметила, что голосование проходит в штатном режиме и без серьезных нарушений. «Выборы идут в подавляющем большинстве регионов, все сейчас «при деле». Я предварительно дам информацию на сей момент о том, что нам сейчас удалось обработать, наши прогнозы о том, что пока компания идет в штатном режиме, без особых эксцессов», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК заявил о намерении после Единого дня голосования внести предложения по совершенствованию избирательного законодательства. Общественная палата России выгрузила данные первого дня дистанционного электронного голосования. В России запустили цифровую систему «Выборы» на отечественном программном обеспечении.

    Комментарии (3)
    14 сентября 2025, 08:28 • Новости дня
    В Москве открылись 14 участков для голосования за глав регионов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве продолжается третий день голосования по выборам глав регионов России: на 14 участках жители 19 регионов могут воспользоваться как бумажными, так и электронными бюллетенями.

    В Москве 14 сентября открылись экстерриториальные избирательные участки в рамках третьего дня выборов глав регионов России, передает РИА «Новости». До конца дня москвичи и жители 19 регионов, находящиеся в столице, могут проголосовать с 8:00 до 20:00.

    Участки расположены в крупных торговых и транспортных центрах, включая ТРЦ «Афимолл Сити», «Метрополис», «Колумбус», а также на станции метро «Курская» и в гостинице «Дельта». Избиратели могут выбрать как традиционный способ голосования с бумажными бюллетенями, так и воспользоваться электронными терминалами.

    Для контроля за процессом голосования на всех участках установлены камеры видеонаблюдения. К работе привлечены 84 наблюдателя, из которых 70 направлены парламентскими партиями, а 14 – Общественной палатой Москвы.

    По данным организаторов, на участие в голосовании на московских экстерриториальных участках поступило 17868 заявлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России стартовал завершающий день голосования. Глава Общественной палаты Москвы призвал избирателей сделать экстерриториальное голосование привычкой. Координатор НОМ рассказал о ходе выборов в регионах.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 22:49 • Новости дня
    Явка на выборах губернатора Ленобласти превысила 46% за два дня

    Стало известно о почти 46,8% явки на выборах губернатора Ленобласти

    Tекст: Денис Тельманов

    За два дня голосования на выборах губернатора Ленинградской области участие приняли более 669 тысяч избирателей, что составило почти 46,8% от общего числа.

    Явка на выборах губернатора Ленинградской области по итогам двух дней составила почти 46,8%, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель регионального избиркома Михаил Лебединский. По его словам, на 20:00 второго дня проголосовало 669 299 избирателей.

    Голосование проходит с 12 по 14 сентября на 1 014 избирательных участках в Ленинградской области. Еще 44 экстерриториальных участка действуют в шести других регионах России, всего задействовано 1 058 участков. В списки избирателей внесены 1 434 735 человек.

    На пост губернатора претендуют действующий глава Александра Дрозденко от «Единой России», Сергей Малинкович от «Коммунистов России», Андрей Лебедев от ЛДПР, Сергей Лисовский от партии «Зеленые» и Игорь Новиков от «Справедливой России – Патриоты – За Правду».

    Единый день голосования в России проходит с 12 по 14 сентября. В этот период в 20 регионах выбирают губернаторов, а в других субъектах – депутатов региональных парламентов и представительных органов городов. Всего в России проходит около 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, почти половина избирателей Брянской области приняли участие в голосовании после двух дней выборов. Более 137 тыс. избирателей в Новгородской области проголосовали за два дня, что составило почти треть от общего числа. Явка на досрочных выборах губернатора Свердловской области достигла 31,04% к вечеру второго дня.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 22:25 • Новости дня
    Явка на выборах губернатора Новгородской области превысила 29%

    За два дня явка избирателей на выборах губернатора достигла 29,35%

    В Новгородской области по итогам двух дней голосования на выборах губернатора проголосовали более 137 тысяч человек, что составило почти треть избирателей.

    Явка избирателей по итогам двух дней голосования на выборах губернатора Новгородской области достигла 29,35%, передает ТАСС. По информации областного избиркома, к 20:00 по московскому времени проголосовали более 137 тыс. избирателей.

    Избирательные участки завершили работу во второй день голосования, однако по дистанционному электронному голосованию процесс продолжается. По данным на 20:30, через ДЭГ проголосовали более 83% избирателей.

    Среди районов области наибольшую явку продемонстрировали Мошенской округ (52,49%) и Поддорский округ (45,12%). В Великом Новгороде явка составила 23,59%.

    В выборах губернатора участвуют пять кандидатов: Александр Дронов от «Единой России», Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Алексей Чурсинов (ЛДПР), Николай Швабович («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в московских центрах госуслуг, гостинице и метро открыли 14 специальных участков для избирателей из других регионов с возможностью электронного голосования. Российский избиратель ищет опору в стабильности политической системы и готов поддержать действующую власть на выборах глав регионов в середине сентября.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 22:11 • Новости дня
    ОП России выгрузила данные первого дня дистанционного голосования

    В ОП РФ выгрузили цифровой сейф-пакет с бюллетенями ДЭГ за сутки

    Tекст: Ирма Каплан

    В Общественной палате (ОП) России состоялась демонстрация выгрузки данных из цифровой урны системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и помещение их в защищенный сейф.

    Промежуточные итоги работы ситуационного центра Общественной палаты России  по общественному контролю за голосованием, в том числе за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) прокомментировал глава рабочей группы ОП по общественному контролю за голосованием, сопредседатель Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

    Он отметил на вечернем брифинге, что центр находится на постоянной связи с наблюдателями и общественными штабами во всех регионах, где проходят выборы и прокоментировал процедуру выгрузки цифрового сейф-пакета с бюллетенями ДЭГ, построенного на блокчейне.

    «У нас есть доступ к этой цифровой урне: мы не видим, как проголосовал каждый человек, но видим условный цифровой бюллетень, и у нас есть возможность скопировать все содержимое этой цифровой урны, – объяснил он.

    Григорьев уточнил, что данные ежедневно будут переноситься в «цифровой сейф-пакет» и помещаться в сейф под постоянным контролем. Когда голосование закончится, можно будет провести процедуру сравнения данных.

    По его словам, эксперты в течение первого дня проверили целостность и учет бюллетеней двух избирателей по их просьбам, убедившись в их сохранности. Данные были помещены в сейф в присутствии наблюдателей и СМИ.

    Напомним, в России начался Единый день голосования (ЕДГ), избирателям предстоит выбрать губернаторов, депутатов и местные органы власти.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве начали работу два главных центра общественного наблюдения за выборами, где к старту голосования подготовили более 72 тыс. экспертов и волонтеров.

    В Единый день голосования в стране начала работу цифровая система, полностью функционирующая на отечественных технологиях и автономная от интернета, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 02:12 • Новости дня
    ЦИК заявил о намерении после ЕДГ предложить улучшения законодательства

    Tекст: Ирма Каплан

    После единого дня голосования (ЕДГ) будет проведена оценка действующего избирательного законодательства с последующим формированием предложений по его корректировке, сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

    По словам Булаева, анализ эффективности законодательства проводится традиционно после каждого единого дня голосования совместно с экспертным сообществом. По итогам работы формируются предложения по совершенствованию избирательного законодательства, передает ТАСС.

    Булаев отметил, что необходимость такой оценки существует всегда, особенно перед крупными избирательными кампаниями.

    Следующие выборы в Госдуму девятого созыва запланированы на сентябрь 2026 года, и это также станет поводом для обновления нормативной базы. Днем голосования станет третье воскресенье месяца, когда истекает срок полномочий нынешнего созыва, а именно 20 сентября.

    Напомним, в России начался Единый день голосования (ЕДГ), избирателям предстоит выбрать губернаторов, депутатов и местные органы власти.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве начали работу два главных центра общественного наблюдения за выборами, где к старту голосования подготовили более 72 тыс. экспертов и волонтеров.

    В Единый день голосования в стране начала работу цифровая система, полностью функционирующая на отечественных технологиях и автономная от интернета, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. В московских центрах госуслуг, гостинице и метро заработали 14 специальных участков для избирателей из других регионов с возможностью электронного голосования.

    В Общественной палате России в пятницу состоялась демонстрация выгрузки данных из цифровой урны системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и помещение их в защищенный сейф.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 17:07 • Новости дня
    Координатор НОМ рассказал о ходе выборов в регионах

    Координатор НОМ Песков: Выборы в регионах проходят без серьезных нарушений

    Координатор НОМ рассказал о ходе выборов в регионах
    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    На данный момент не выявлено грубых нарушений, которые ставили бы под сомнение волю избирателей; подавляющее большинство наблюдателей рассказывает об открытости процесса голосования, сказал газете ВЗГЛЯД федеральный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алексей Песков.

    «С момента начала работы экспертного ситуационного центра Ассоциации НОМ и мониторинговой рабочей группы СПЧ мы получаем от наших наблюдателей с избирательных участков оперативную информацию через цифровые сервисы. Вся информация проверяется, а результаты анализа публикуются на карте сообщений НОМ», – рассказал Алексей Песков, федеральный координатор Ассоциации НОМ.

    К середине дня субботы, уточнил собеседник, получено более 59 тыс. сообщений. «Подавляющее большинство наблюдателей рассказывает, как конструктивно происходит процесс голосования. Из полученных сообщений зафиксировано 17 фейковых ситуаций, то есть это информационные вбросы, которые по итогам проверки не подтвердились», – пояснил спикер.

    Песков рассказал, что отдельные случаи маркируются  как «решенные проблемы». «Сейчас таких случаев 43, чаще всего они касаются агитации в виде листовок или каких-то иных форм. Но благодаря бдительности наблюдателей такие ситуации быстро устраняются и угрозы избирательному процессу нет», – добавил он.

    Статус проблемных пока получили только четыре ситуации. «Все эти сигналы связаны с некорректными или неправовыми действиями со стороны отдельных политических акторов, партий или кандидатов. Например, в городе Орске в Оренбургской области кандидат пытался установить на избирательном участке несанкционированное оборудование для ведения видеотрансляции. Участковой комиссией и сотрудниками правоохранительных органов были приняты меры и попытка ведения незаконной фотовидеофиксации была пресечена», – отметил Песков.

    По его словам, на данный момент каких-то грубых нарушений, которые могли бы ставить под сомнение волю избирателей, не выявлено.

    С технической точки зрения для избирателей созданы все условия, в том числе благодаря дистанционному электронному голосованию и «Мобильному избирателю», который позволяет проголосовать по месту нахождения. «Для жителей ряда регионов территориальные участки открыты в Москве, то есть у людей есть множество возможностей для участия в голосовании», – добавил Песков.

    Ранее в субботу глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о зафиксированных около сотни попыток атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования во время Единого дня голосования.

    При этом она отметила высокую активность избирателей, воспользовавшихся федеральной платформой дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По ее словам, в 24 регионах России уже проголосовало более 1 млн 330 тыс. человек, что составляет 78% от числа зарегистрировавшихся на платформе.

    В ходе начавшегося накануне Единого дня голосования (ЕДГ), который завершится в воскресенье, избирателям предстоит выбрать губернаторов, депутатов и местные органы власти.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 09:12 • Новости дня
    В Москве открыли участки для иногородних избирателей 19 регионов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В московских центрах госуслуг, гостинице и метро заработали 14 специальных участков для избирателей из других регионов с возможностью электронного голосования.

    В Москве начали работу экстерриториальные участки для голосования жителей 19 регионов России, сообщает ТАСС. Они открылись в 12 центрах госуслуг, расположенных в крупных торговых центрах города, а также в гостинице и на станции метро.

    Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила: «Все было своевременно, в 8.00, как положено, двери участков были открыты. QR-коды на входе [в здания] подскажут, где найти избирательный участок».

    Голосование вне родного региона организовано, в частности, в аванзале станции метро «Курская», в гостинице «Дельта» комплекса «Измайлово», а также в таких торговых центрах, как «Афимолл сити», «Метрополис», «Ривьера», «Колумбус», «Калейдоскоп» и других. Всего в столице подготовили 14 участков с электронными терминалами для дистанционного волеизъявления.

    Единый день голосования пройдет с 12 по 14 сентября 2025 года. На этих выборах жители Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, а также ряда краев и республик, включая Севастополь, смогут проголосовать в Москве.

    Для участия требовалось заранее подать заявление на портале «Госуслуги» – к 8 сентября это сделали около 18 тыс. человек. Избиратели с одобренной заявкой могут прийти на любой экстерриториальный участок столицы 12, 13 или 14 сентября с 8.00 до 20.00 по московскому времени, имея при себе паспорт.

    Процедура электронного голосования предусматривает проверку документов и предоставление анонимного бюллетеня через терминал. Все участки оснащены видеонаблюдением, которое обеспечивает непрерывную запись все дни голосования, а за процессом следят региональные наблюдатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российских регионах стартовал Единый день голосования. В этот день избиратели выбирают губернаторов, депутатов и представителей местных органов власти.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 19:22 • Новости дня
    Явка на выборах губернатора Свердловской области превысила показатель 2022 года

    Явка на выборах губернатора Свердловской области достигла 31,04%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Свердловской области составила 31,04% к 20.00 второго дня голосования.

    Указанный показатель на 2,57 процентных пункта выше, чем итоговая явка на прошлых выборах главы региона, прошедших в 2022 году, когда она составила 28,47%, передает ТАСС.

    В избиркоме подчеркнули, что данные учитывают дистанционное электронное голосование. Выборы проходят в течение трех дней, с 12 по 14 сентября.

    В выборах участвуют пять кандидатов: Андрей Кузнецов («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев («Новые люди») и Денис Паслер («Единая Россия»).

    В марте президент России Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста губернатора Свердловской области и назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности главы региона.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 16:46 • Новости дня
    Избиратель в костюме капибары появился на участке в Коми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избиратель в ярком оранжевом надувном костюме капибары пришел на участок в Коми, где проходят выборы главы региона, депутатов госсовета и органов местного самоуправления.

    На фотографиях, опубликованных избиркомом Коми в сообществе в соцсети «ВКонтакте», также запечатлены избиратели в розовом плюшевом костюме зайца и костюме серой белки.

    Комиссия отметила, что такие наряды создают «замечательную атмосферу» на участках, вызывая улыбки у пожилых и восторг у детей. «Если вы встретите на участке зайца, капибару или белочку – не удивляйтесь! Просто улыбнитесь! Это избиратели, которые решили, что голосование – отличный повод покреативить и подарить всем улыбки», – говорится в сообщении избиркома.

    Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила об отсутствии жалоб к ЦИК на выборах в России.

    Напомним, более половины избирателей в Москве проголосовали за глав регионов.

    Правозащитник Александр Брод рассказал газете ВЗГЛЯД о высокой активности избирателей в приграничных регионах.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 11:44 • Новости дня
    Памфилова сообщила о явке свыше 453 тыс. избирателей в приграничных районах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В досрочном голосовании на выборах разных уровней в приграничных регионах России приняли участие свыше 453 тыс. избирателей, из них почти 195 тыс. – в Курской области, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    По ее словам, более 453 тыс. человек приняли участие в голосовании на выборах в приграничных регионах России, передает ТАСС. Памфилова уточнила, что в Белгородской области проголосовали почти 111 тыс. избирателей, в Брянской – более 19 тыс., в Курской – более 195 тыс., в Севастополе – более 127 тыс. человек.

    Памфилова отметила, что досрочное голосование проводилось для обеспечения безопасности и защиты жизни граждан.

    Также, по словам главы ЦИК, более 55 тыс. человек приняли участие в досрочном голосовании на участках в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на судах, находящихся в плавании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия заявила о намерении после проведения Единого дня голосования выдвинуть предложения по совершенствованию избирательного законодательства. Общественная палата России выгрузила данные первого дня дистанционного электронного голосования. В России запустили цифровую систему «Выборы», которая работает на отечественном программном обеспечении.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 11:57 • Новости дня
    Памфилова сообщила об отсутствии жалоб к ЦИК на выборах в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что обращения, требующие рассмотрения на заседании комиссии, в период избирательных кампаний не поступали.

    По ее словам, в ходе избирательных кампаний жалоб, которые потребовали бы рассмотрения на заседании Центральной избирательной комиссии, не поступало, передает ТАСС.

    «Хочу прежде всего подчеркнуть, что за период избирательной кампании жалоб, требующих рассмотрения на заседании Центральной избирательной комиссии, до сего момента не поступало», – заявила Памфилова.

    Она уточнила, что за время текущих избирательных кампаний в ЦИК поступило 1070 обращений, из которых 194 касались предполагаемых нарушений законодательства о выборах. По ее словам, 876 обращений требовали разъяснений по вопросам избирательного законодательства, в том числе 620 из них были связаны с вопросами о регистрации избирателей.

    Наибольшее количество обращений поступило из регионов, где используется дистанционное электронное голосование. В первый день голосования ЦИК получил 55 обращений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК заявил о намерении после Единого дня голосования предложить улучшения законодательства. ОП России выгрузила данные первого дня дистанционного голосования. В России запустили цифровую систему «Выборы» на отечественном программном обеспечении.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 10:51 • Новости дня
    В Курской области оценили первый день голосования на выборах губернатора

    В Курской области оценили организацию первого дня голосования на выборах губернатора

    Tекст: Евгения Караваева

    Организация голосования в первый день выборов губернатора Курской области отмечена экспертами как образцовая.

    Первый день досрочного голосования на выборах губернатора Курской области прошел на высоком уровне организации, передает ТАСС со ссылкой на представителя штаба наблюдателей от Общественной палаты региона Владимира Храмцова.

    По его словам, «первый день голосования прошел на высоком уровне организации, обеспечения безопасности, наблюдения», а также отличался позитивной атмосферой и высокой осознанностью избирателей.

    Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Курской области Владимир Шульгин уточнил, что охрану на всех участках обеспечивают сотрудники полиции, народные дружины и частные охранные организации. Он отметил, что расстановка сил осуществляется с учетом текущей оперативной обстановки. Кроме того, полиция оказывает избирательным комиссиям необходимую помощь в реализации их полномочий и сохранности документации.

    Избирательная кампания по выборам губернатора началась в регионе 11 июня. Голосование проходит в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября. За пост главы региона борются временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн («Единая Россия»), Алексей Томанов (ЛДПР), Геннадий Баев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») и Алексей Бобовников (КПРФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты отметили, что российский избиратель ищет опору в стабильности политической системы, поэтому готов поддержать действующую власть на выборах глав регионов. А мониторинг первого дня ЕДГ показал отсутствие серьезных проблем на избирательных участках, отмечается высокая явка и соблюдение процедур.

    Комментарии (4)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации