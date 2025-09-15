Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.3 комментария
Шапша набрал набрал 72,24% голосов на выборах губернатора Калужской области
На губернаторских выборах в Калужской области действующий глава региона Владислав Шапша, выдвинутый партией «Единая Россия», побеждает, набрав 72,24 % голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.
На втором месте оказалась кандидат от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Надежда Ефремова с результатом 8,97% голосов. Представитель ЛДПР Степан Опарышев набрал 4,76% голосов.
Иван Родин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» получил 4,37% голосов. Кандидат от КПРФ Николай Яшкин набрал 6,52% голосов, передает ТАСС.
Александр Хинштейн победил на выборах главы Курской области после обработки всех протоколов ЦИК.
Мария Костюк одержала победу на выборах руководителя Еврейской автономной области, набрав 83,02% голосов.
В воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который длился три дня: с 12 по 14 сентября.