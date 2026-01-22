  • Новость часаВ НАТО объявили о предстоящих учениях в Арктике
    Зачем Минобороны создало особые условия для нового рода войск
    Эксперт: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    Выселенная из квартиры Долина выпустила новую песню «Последнее прощай»
    МИД рекомендовал россиянам временно отложить поездки в Иран
    Санду назвала вступление Молдавии в ЕС стратегией выживания
    Устав «Совета мира» в Давосе подписали 18 стран
    Газпром объяснил подорожание газа в Европе
    В России изготовили и испытали вагоны для первого водородного поезда
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    22 января 2026, 16:42

    Три человека погибли в ДТП на севере Татарстана

    Три человека погибли в ДТП с КамАЗом на северо-востоке Татарстана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На трассе Псеево-Крынды вблизи села Кичкетан Агрызского района Татарстана произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которой погибли три человека, сообщили в прокуратуре региона.

    На 36-м километре автодороги «Псеево-Крынды» возле села Кичкетан Агрызского района 22 января 2026 года произошло смертельное ДТП, сообщает прокуратура Татарстана. По предварительным данным, водитель Kia Cerato выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ».

    В результате столкновения погибли три человека: водитель Kia Cerato и два его пассажира. На месте происшествия работает исполняющий обязанности прокурора Агрызского района Антон Поляков, начата проверка для выяснения всех обстоятельств трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в январе на платном участке трассы Казань – Альметьевск в Чистопольском районе Татарстана столкнулись 15 автомобилей, погибли четыре человека.

    До этого в декабре в Альметьевском районе Татарстана микроавтобус столкнулся с двумя легковыми машинами, в результате чего два человека погибли, еще 14 получили травмы.

    А в ночь на 15 октября в Казани произошло смертельное ДТП с участием Honda Accord, в котором погибли три пассажира иномарки.

    21 января 2026, 18:57
    Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о зверствах киевских властей в Красноармейске (Покровске), где зафиксированы расстрелы мирных жителей, издевательства над женщинами и детьми и удары по гражданской инфраструктуре.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о военных преступлениях киевских властей в Красноармейске (Покровске), сообщает РИА «Новости». Документ был представлен в среду на пресс-конференции в мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня» участником спецоперации, председателем Трибунала и членом ОП РФ Максимом Григорьевым.

    «Новый наш доклад – это зверства, преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске) и Красноармейском районе. Так же, как и во множестве других населённых пунктов, собранные нами данные однозначно показывают, что киевский режим осуществляет геноцид русских людей на территориях, которые находятся под их временным контролем», – заявил Григорьев.

    В докладе приводятся свидетельства очевидцев, описывающих жестокие преступления против женщин и детей, что, по словам экспертов, нарушает Женевские конвенции. В частности, речь идет о расстрелах мирного населения, издевательствах, избиениях русских жителей и ударах по гражданской инфраструктуре.

    Григорьев подчеркнул, что собранные данные имеют «совершенно однозначный характер», поскольку люди детально рассказывают, что и когда происходило. По его словам, многие из опрошенных стали жертвами этих преступлений, и подобные действия продолжаются на территориях, которые еще находятся под контролем киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске.

    До этого дипломат Родион Мирошник отметил, что Киев применяет запрещенные методы войны, теряя десятки километров ежедневно.

    Напомним, Россия передала в Международный суд ООН материалы с обвинениями Украины в геноциде в Донбассе.


    21 января 2026, 18:48
    Путин на совещании с правительством вновь упомянул пекарню «Машенька»

    Путин на примере пекарни «Машенька» призвал избежать роста налоговой нагрузки на бизнес

    Путин на совещании с правительством вновь упомянул пекарню «Машенька»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного увеличения нагрузки на предпринимателей из-за новых изменений в налоговой политике.

    Он напомнил о вопросе, прозвучавшем на «Прямой линии» от владельца пекарни, который отметил, что новации могут осложнить деятельность малого бизнеса, совмещающего производство и продажу собственной продукции, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Путин подчеркнул важность того, чтобы изменения не приводили к росту издержек на ведение бухгалтерии для предпринимателей. По его словам, задача состоит в том, чтобы поддержать производственный бизнес и избежать излишних сложностей для предприятий.

    Глава государства также отметил, что рассчитывает услышать позицию правительства по этому вопросу. Путин ожидает, что в ближайшее время власти представят предложения по защите интересов производственного сектора и дополнительным мерам поддержки таких компаний.

    «Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее. Рассчитываю услышать позицию правительства, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса, дополнительно поддержать эти предприятия», – сказал он.

    Напомним, в ходе прямой линии владелец пекарни «Машенька» из подмосковных Люберец пожаловался Путину на возможные сложности для малого бизнеса в связи с изменениями в налоговом законодательстве и отменой льгот для ИП.

    Президент ответил на вопросы предпринимателя и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    Накануне угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса.

    22 января 2026, 10:50
    Люди бегут из Киева

    С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    21 января 2026, 19:48
    «Билайн» объяснил случайное появление доступа к YouTube у абонентов
    «Билайн» объяснил случайное появление доступа к YouTube у абонентов
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Возможность смотреть YouTube случайно появилась у части абонентов «Билайн» из-за тестирования нового сервиса внутри сети.

    Возможность просмотра YouTube без использования VPN, которая появилась у части абонентов «Билайна», была результатом тестирования нового сервиса, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). В компании пояснили: «Сервис проходил тестирование в закрытом режиме, однако на одном из этапов он стал временно доступен для части клиентов в коммерческой сети. После этого доступ был закрыт».

    Ранее некоторые абоненты заметили, что в приложении «Мой Билайн» на тарифе «План Б» появилась опция просмотра видеохостинга YouTube без VPN. Пользователи могли смотреть видео непосредственно внутри сервиса оператора, при этом само приложение YouTube оставалось недоступным.

    В «ВымпелКоме» уточнили, что оператор продолжает работы по настройке сервиса. В компании отметили, что возможность может быть видна некоторым клиентам, однако официальное объявление о запуске появится только после завершения тестирования и стабилизации работы сервиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр мониторинга Роскомнадзора провел проверку доступности YouTube в России. Специалисты подтвердили недоступность видеохостинга на территории страны.

    21 января 2026, 18:38
    Путин потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям квартир
    Путин потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям квартир
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости своевременной передачи ключей от купленных квартир.

    Он отметил, что с 1 января этого года был отменен мораторий на штрафы для застройщиков, которые не выполняют свои обязательства по срокам передачи жилья. Глава государства пояснил, что теперь покупатели смогут компенсировать свои издержки за счет штрафов, если строительные компании затягивают сроки.

    «Повторю еще раз: ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин также указал на особую роль системной работы с застройщиками на всех уровнях – от местных и региональных властей до федерального законодательства и снабжающих организаций. По словам президента, такую работу необходимо вести постоянно.

    В декабре Путин поручил завершить мораторий на штрафы для застройщиков.

    21 января 2026, 20:48
    Минтранс России допустил восстановление законсервированных иностранных самолетов
    Минтранс России допустил восстановление законсервированных иностранных самолетов
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские власти обсуждают возможность возвращения к эксплуатации ранее законсервированных иностранных самолетов при соблюдении стандартов безопасности.

    Глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин сообщил журналистам о рассмотрении варианта восстановления иностранных законсервированных самолетов, передает ТАСС.

    Он отметил заметный технологический прогресс российских компаний в сфере обслуживания иностранных воздушных судов.

    «У нас очень серьезный технологический рывок совершили компании с точки зрения создания системы сервиса и обслуживания иностранных самолетов. Если они смогут что-то делать, соблюдая при этом требования безопасности, конечно, будем рассматривать и такие варианты», – подчеркнул Никитин.

    Вопрос о возможности восстановления законсервированных иностранных самолетов был задан в ходе общения министра с прессой.

    Решение будет приниматься с учетом соблюдения всех необходимых требований безопасности и возможностей российских специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация анонсировала зарубежную премьеру самолетов Ил-114-300 и SJ-100 на выставке Wings India 2026.

    Минтранс заявил, что инициатива об унификации ручной клади может затруднить правила для путешественников.

    21 января 2026, 19:30
    Объявлено об индексации социальных выплат и пособий в феврале

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В феврале социальные и страховые выплаты, включая материнский капитал и пособия для семей с детьми, автоматически увеличатся на 5,6%.

    Все назначенные социальные выплаты и страховые пособия будут автоматически проиндексированы с февраля, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Индексация составит 5,6% и коснется людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других получателей федеральных льгот.

    К этой категории относятся ежемесячные денежные выплаты, которые с февраля увеличатся на 5,6%. На такую же величину проиндексируют материнский капитал. Для семей, которые еще не использовали средства капитала, сумма вырастет более чем на 38 тыс. рублей – почти до 729 тыс. рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка вырастет на 51 тыс. рублей, до 963 тыс. рублей. Остатки средств по сертификатам также будут увеличены.

    Социальный фонд увеличит ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также единовременные выплаты при рождении или усыновлении ребенка. С февраля единовременное пособие составит 28,5 тыс. рублей, а для семей, усыновляющих ребенка-инвалида или ребенка старше восьми лет – более 217 тыс. рублей. Такая же сумма предусмотрена при усыновлении нескольких братьев и сестер.

    Страховые выплаты для работников, получивших травму на производстве или профзаболевание, также вырастут. Максимальная единовременная выплата по таким случаям достигнет 163,6 тыс. рублей. Максимальная сумма больничного по несчастному случаю на производстве составит 503 тыс. рублей, а ежемесячное пособие при утрате трудоспособности – 125,8 тыс. рублей.

    Денежная компенсация набора социальных услуг также будет увеличена. По умолчанию набор предоставляют в натуральной форме – бесплатные лекарства, медицинские изделия, санаторные путевки и бесплатный проезд на электричках. С февраля сумма денежной компенсации вырастет до 1,8 тыс. рублей и будет перечисляться автоматически.

    22 января 2026, 15:14
    Юрист оценил сумму судебных издержек по иску Лурье к Долиной

    Юрист Кудряшов: Лурье может взыскать с Долиной 5 млн рублей за судебные издержки

    Юрист оценил сумму судебных издержек по иску Лурье к Долиной
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полина Лурье сможет взыскать с Ларисы Долиной до 5 млн рублей за судебные издержки, сообщил юрист Александр Кудряшов.

    Окончательную сумму определит суд после анализа представленных доказательств и обстоятельств дела, отметил он, передает «Газета.Ru».

    Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что новый иск к певице будет подан в течение 10 дней. Точная сумма, которую планирует получить Лурье, пока неизвестна, однако Кудряшов отметил, что речь идет о нескольких миллионах рублей.

    «Сумма компенсации будет определяться судом с учетом условий соглашения адвоката и доверителя, рыночных расценок на юридическую помощь, сложности дела – включая необходимость анализа большого объема документов, проведения экспертиз, а также отсутствия единообразной практики по подобным спорам», – сообщил юрист.

    Он добавил, что в связи с крупной суммой иска, превышающей 100 млн рублей, и необходимостью множества процессуальных действий сумма взыскания может составить от 1 млн до 5 млн рублей.

    В понедельник квартира Долиной официально перешла Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.

    Долина и несовершеннолетняя внучка выписались из квартиры в Хамовниках.

    22 января 2026, 15:48
    Handelsblatt: Мерц попытался отвлечь США на «угрозу» со стороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии попытался привлечь внимание США к «угрозе» со стороны России, пишет Handelsblatt.

    «Мы, то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы», –  цитирует Мерца Handelsblatt, передает РИА «Новости».

    Канцлер также подчеркнул, что планы американского лидера по введению новых тарифов могут помешать этим усилиям.

    Газета Daily Mail писала, что администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов за присоединение острова к США.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал неприемлемыми амбиции Дональда Трампа по поводу Гренландии.

    Президент США на форуме в Давосе заявил, что не будет использовать военную силу для приобретения Гренландии.

    21 января 2026, 19:40
    В ФРГ задержали местную жительницу по подозрению в работе на Россию

    В ФРГ заявили о задержании женщины по подозрению в работе на Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании гражданки Германии и Украины Илоны В. в Берлине по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой.

    Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании гражданки Германии и Украины Илоны В. на основании ордера на арест. Женщина подозревается в работе на разведывательную службу иностранного государства, а именно России, пишет ТАСС.

    Согласно пресс-релизу прокуратуры, задержание произошло 21 января сотрудниками федерального управления уголовной полиции. Одновременно были проведены обыски у самой подозреваемой, а также у двух других лиц, которые находятся на свободе. Места обысков включают район Хафельланд в Бранденбурге, район Арвайлер в Рейнланд-Пфальц и Мюнхен.

    По версии немецких правоохранителей, Илона В. поддерживала контакты с российской разведкой через посольство России в Берлине как минимум с ноября 2023 года. Прокуратура утверждает, что обвиняемая якобы передавала контактному лицу сведения, связанные с конфликтом на Украине, а также иногда связывалась с бывшими сотрудниками из сферы деятельности министерства обороны ФРГ, с которыми была лично знакома.

    Ведомство заявляет, что обвинение основано на информации Федерального ведомства по охране конституции и Федерального управления военной контрразведки, однако никаких доказательств или подробностей не предоставляется. Женщину в ближайшее время доставят к следственному судье, который будет решать вопрос о заключении под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду в Германии также задержали двух человек по подозрению в организации поставок продовольствия и техники для ДНР и ЛНР, а также переводу 14 тыс. евро.

    Кроме того, два гражданина Украины в Германии подозреваются в планировании диверсий по заданию спецслужб России.

    А до этого в ФРГ начали судить граждан России, Украины и Армении по обвинению в шпионаже в пользу России, следствие по делу длилось почти полтора года, а задержание подозреваемых произошло в июне 2024 года.

    21 января 2026, 21:07
    Путин призвал включить отделку в проектную документацию домов

    Путин предложил включить параметры отделки в проекты новостроек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин на совещании с правительством поднял вопрос о необходимости предусматривать параметры отделки при проектировании многоквартирных домов.

    Президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность обязательного включения параметров отделки в проектную документацию для новых многоквартирных домов, передает ТАСС. Он обратился с этим вопросом к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину на совещании с членами правительства.

    Глава Минстроя поддержал инициативу Путина. По словам Файзуллина, введение таких требований является своевременной мерой, которая поможет повысить качество жилья и позволит гражданам экономить средства на самостоятельной отделке квартир.

    Путин подчеркнул, что параметры отделки должны быть четко прописаны в проектной документации для всех новостроек, чтобы избежать разночтений и повысить стандарты строительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на совещании президент России заявил о необходимости своевременной передачи ключей от купленных квартир.

    А в декабре президент поручил правительству не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года.


    21 января 2026, 20:40
    Фрагменты тела нашли в Адыгее после атаки ВСУ

    В Адыгее нашли фрагменты тела после удара дрона ВСУ по аулу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ауле Новая Адыгея при разборе завалов после удара БПЛА были обнаружены фрагменты человеческого тела, назначены генетические экспертизы, сообщили власти республики.

    Следователи обнаружили фрагменты человеческого тела при разборе завалов на месте удара беспилотника по аулу Новая Адыгея, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов. Он отметил, что для установления их принадлежности, а также количества погибших назначены специальные генетические экспертизы.

    По словам Кумпилова, экспертизы позволят установить, кому принадлежат обнаруженные останки и точное число погибших. Глава республики выразил соболезнования по факту страшной находки. Ранее на месте удара проводились спасательные работы, а также поиск возможных пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером 20 января дрон ВСУ атаковал аул Новая Адыгея Тахтамукайского района. В результате происшествия пострадали 13 человек, из которых девять были госпитализированы.

    Повреждения получили фасады и остекление нескольких домов комплекса «Виноград-2», а также 12 многоквартирных домов, некоторые квартиры пострадали значительно. Власти района ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.


    21 января 2026, 16:55
    В Общественной палате поддержали идею самозапретов на платежи в компьютерных играх
    В Общественной палате поддержали идею самозапретов на платежи в компьютерных играх
    @ BjaRn Larsson Rosvall/Tt/Zuma Exclusive/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Люди, особенно подростки и дети, зачастую не могут адекватно защитить свои финансовые средства. Именно поэтому необходимо создавать превентивные, осознанные механизмы защиты извне. Инструмент лимитирования платежей становится таким цифровым буфером безопасности, который должен компенсировать излишнюю доверчивость, формируемую самой средой, заявила газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по экономике и трудовым отношениям, председатель координационного совета при ОП по сетевым сообществам Ольга Голышенкова, комментируя инициативу ввести самозапрет на покупки в играх.

    В Госдуме обсуждается инициатива, согласно которой граждане смогут самостоятельно установить ограничения платежей в компьютерных играх. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Объясняется, что данная мера направлена на борьбу с мошенничеством и кражей виртуального имущества. 

    «Озвученная инициатива представляется мне своевременной и целесообразной. Прежде всего, она направлена на защиту прав и финансовой безопасности граждан. Это основная цель инициативы. Возможность самостоятельно контролировать лимиты расходов – действенный инструмент для защиты, прежде всего, уязвимых категорий пользователей: детей, подростков, а также взрослых, склонных к импульсивным покупкам. Это не только вопрос борьбы с мошенничеством, но и важный элемент финансовой гигиены и защиты от недобросовестных практик вроде «микроплатежей по невнимательности», – говорит Голышенкова.

    По ее словам, мера также может служить предупреждением мошенничества и краж. Установление лимита может стать серьезным барьером для злоумышленников, получивших доступ к аккаунту. Даже если они смогут совершить одну транзакцию, дальнейшие платежи будут автоматически заблокированы, что минимизирует ущерб и даст пользователю время среагировать.

    «Еще одним аргументом в пользу этого предложения является то, что инициатива предлагает не запрет, а инструмент для осознанного выбора. Это принципиально важно. Она не ограничивает права ответственных взрослых игроков, но дает в руки каждому пользователю и, что критически важно, родителям механизм контроля. Такой подход соответствует принципам расширения цифрового суверенитета гражданина», – объясняет эксперт.

    «Особое внимание следует уделить социальной роли игровых сообществ, считает собеседница. Как и любой инструмент, онлайн-сообщество может служить как во благо, так и во вред. Та беспрецедентная степень доверия, открытости и взаимопроникновения, которая формируется в игровых сообществах, в данном контексте может играть против пользователя», – замечает Голышенкова.

    По ее словам, люди, особенно подростки и дети, находясь в тесных, эмоционально насыщенных взаимосвязях, зачастую не могут адекватно защитить ни свои персональные данные, ни свои финансовые средства. Именно поэтому необходимо создавать превентивные, осознанные механизмы защиты «извне» – со стороны родителей или через настраиваемые самим пользователем технические ограничения. В данном случае, инструмент лимитирования платежей становится таким цифровым «буфером безопасности», который должен компенсировать излишнюю доверчивость, формируемую самой средой.

    «Для эффективной реализации необходимо учесть несколько важных аспектов. Механизм установки лимитов должен быть максимально простым, прозрачным и доступным непосредственно в интерфейсах игровых платформ и магазинов приложений. Пользователь должен иметь возможность легко настроить, изменить или временно отключить ограничения.

    Недостаточно просто создать инструмент», – считает член ОП.

    Кроме того, продолжает эксперт, необходима информационная кампания, разъясняющая гражданам, как им пользоваться, и какие риски он помогает минимизировать. Здесь свою роль должны сыграть как государственные органы, так и общественные институты, включая Общественную палату. Не менее важно вести конструктивное обсуждение с представителями игровой индустрии, чтобы механизм был технологически выполнимым и не создавал излишних барьеров для добросовестных разработчиков.

    «Данная инициатива – это шаг в сторону более ответственной цифровой среды, где у пользователя есть реальные рычаги для защиты своих средств. Она коррелирует с общей повесткой по усилению защиты прав потребителей в цифровом пространстве. При грамотной и взвешенной реализации эта мера может стать эффективным инструментом повышения финансовой безопасности миллионов россиян», – заключила Голышенкова.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам самостоятельно запретить себе участие в азартных играх минимум на двенадцать месяцев через «Госуслуги».

    21 января 2026, 19:44
    Путин заявил о значительном прогрессе российской фармацевтики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что российская фармацевтическая отрасль за последние годы совершила большой прогресс.

    «За последние годы российская фарма сделала колоссальный шаг вперед, просто колоссальный», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Путин подчеркнул, что несмотря на достигнутые успехи, в отрасли сохраняются задачи, требующие дальнейшей проработки. По его словам, фармацевтика остается одной из сфер, где необходимо многое сделать для повышения независимости страны.

    В прошлом году Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения рака легкого.

    22 января 2026, 02:44
    Прокуратура вернула дело генерала Булгакова следователю для доработки

    Tекст: Антон Антонов

    Прокуратура направила дело экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова обратно следователю из-за недостатков в расследовании, сообщил источник.

    «Постановлением первого заместителя генерального прокурора дело возвращено следователю для производства дополнительного расследования в связи с недостатками, допущенными в ходе расследования», – сообщил источник РИА «Новости».

    Причиной стали выявленные недостатки, в том числе несостыковки при установлении размера ущерба и вопросы к проведенной экспертизе. Следователь обжаловал решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала экс-замглавы Минобороны Булгакова в 2024 году. Булгаков отказался признавать вину по делу о коррупции. Следствие установило хищение почти 50 млн рублей при завышении стоимости контракта с Военно-медицинской академией имени Кирова.

    21 января 2026, 17:57
    В Минтрансе Кубани прошли обыски в рамках дела экс-депутата Вороновского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обыски в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края связаны с делом бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского.

    Представитель правоохранительных органов подтвердил, что оперативные мероприятия проводились именно в рамках расследования дела Вороновского, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о проведении обысков в министерстве.

    В ноябре Государственная дума приняла решение о снятии депутатской неприкосновенности с Анатолия Вороновского, представляющего фракцию «Единая Россия», в связи с подозрениями в получении взятки в особо крупном размере.

    В декабре Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского.

    Генпрокуратура потребовала изъять недвижимость экс-депутата Вороновского.

    В среду сообщалось, что в Краснодарском крае двух чиновников Минтранса заподозрили в хищениях бюджета.

