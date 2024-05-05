Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.30 комментариев
Лавров рассказал, как «опустил на землю» главу МИД Швейцарии из-за Зеленского
Заявления о том, что швейцарская конференция по Украине будет посвящена «выработке взаимоприемлемых подходов», на самом деле являются неправдой, Швейцарии никто не позволит отойти от «формулы» Владимира Зеленского, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
Он рассказал, что разговаривал с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом в конце января в Нью-Йорке. Когда глава МИД Швейцарии рассказал о «плане», Лавров «постарался его «опустить на землю» и объяснил, что никто не позволит Берну отойти от «формулы» Зеленского», передает РИА «Новости».
Лавров напомнил, что «в конечном итоге» эта формула «предполагает капитуляцию России, выплату репараций, трибунал над российским руководством и многое другое».
По его словам, когда швейцарские коллеги заявляют о желании позвать Россию на первую конференцию, то они «говорят неправду». Лавров также добавил, что на Западе пока не с кем вести серьезные переговоры по Украине, а то, чем занимаются европейские и американские политики – «игра в пародию на переговоры».
Ранее МИД Швейцарии подтвердил, что Россия не приглашена на конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конференция по Украине в Швейцарии не нацелена на успех без России.