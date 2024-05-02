Швейцария не пригласила Россию на конференцию по Украине, но считает ее участие необходимым

Tекст: Елизавета Шишкова

В ведомстве отметили, что Швейцария «демонстрировала открытость» идее пригласить Россию, но Москва уже «многократно» заявляла о своей незаинтересованности в участии, передает ТАСС.

Швейцария, тем не менее, по-прежнему считает, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс по Украине. «Без России он невозможен», – говорится в заявлении МИД.

В то же время Швейцария направила приглашения более чем 160 делегациям, включая страны G7, G20 и БРИКС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любой нормальный политический обозреватель понимает, что конференция в Швейцарии по Украине – «путь в никуда».