По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Швейцария не пригласила Россию на конференцию по Украине
Швейцария не пригласила Россию на конференцию по Украине, но считает ее участие необходимым
Россия на данный момент не получила приглашения на конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня, сообщает МИД Швейцарии.
В ведомстве отметили, что Швейцария «демонстрировала открытость» идее пригласить Россию, но Москва уже «многократно» заявляла о своей незаинтересованности в участии, передает ТАСС.
Швейцария, тем не менее, по-прежнему считает, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс по Украине. «Без России он невозможен», – говорится в заявлении МИД.
В то же время Швейцария направила приглашения более чем 160 делегациям, включая страны G7, G20 и БРИКС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любой нормальный политический обозреватель понимает, что конференция в Швейцарии по Украине – «путь в никуда».