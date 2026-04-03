Удар США и Израиля разрушил ключевой мост в Иране
Крупнейший мост возле Тегерана был поражен авиаударами, что привело к его полному разрушению и гибели по меньшей мере двух человек, сообщает The War Zone.
В результате авиаударов по мосту B1 в провинции Альборз, соединяющему Тегеран и Кередж, конструкция получила серьезные повреждения и вышла из строя. По данным иранского государственного телевидения, атака произошла в два захода с интервалом около часа, причем второй удар был нанесен, когда на месте уже работали экстренные службы. Первый авиаудар привел к гибели двух гражданских лиц, передает The War Zone.
Государственное телевидение назвало атаку совместной операцией США и Израиля, отметив, что мост считался важным символом и стратегическим объектом для Ирана. Вскоре после разрушения моста иранские власти пригрозили нанести ответные удары по мостам в Израиле, а также обозначили в качестве потенциальных целей объекты в Кувейте, Абу-Даби, Иордании и Ираке, что свидетельствует о возможном расширении конфликта.
Позднее президент США подтвердил удар по мосту и пообещал новые атаки, если Иран не согласится на мирный договор. По его словам, разрушение B1 – только начало, последуют новые удары по инфраструктуре страны.
The New York Times сообщила, что мост B1 использовался как ключевой маршрут для снабжения иранских баллистических ракет и беспилотников. В ответ на удары иранское командование заявило о готовности к «сокрушительным» действиям против США и Израиля. Одновременно сохраняется угроза эскалации на региональном уровне – Иран, по сообщениям, рассматривает возможность атак по стратегическим объектам сопредельных стран.
На фоне разрушения моста и ответных угроз ситуация на Ближнем Востоке продолжает стремительно обостряться. Страны региона обсуждают совместные меры по обеспечению безопасности транспортных коридоров, а западные государства усиливают военное присутствие и наблюдение в зоне конфликта.
Напомним, американский президент заявил, что военная операция в Иране на финальной стадии, а если с Тегераном не удастся договориться, то он «отправится прямиком в каменный век, где ему самое место».
Командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави в соцсетях заявил о голливудских иллюзиях, стоящих за угрозами США «отбросить Иран в каменный век».