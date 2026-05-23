При ударе ВСУ по центру Луганска ранены два человека

Tекст: Вера Басилая

Украинский беспилотник атаковал центральную часть Луганска, где традиционно отдыхает молодежь и гуляют семьи с детьми, сообщил в Max Пасечник. Детонация дрона произошла в непосредственной близости от аптеки и цветочного магазина.

«Рядом находится популярная кофейня», – заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. В результате происшествия два человека получили легкие ранения. Пострадавших оперативно госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

До этого украинские беспилотники повторно атаковали студенческое общежитие в Старобельске.

Президент Владимир Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой.

Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.