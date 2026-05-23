Tекст: Вера Басилая

Помощник президента России в Max осудил циничное отношение «выродков из Латвии и Дании, сидящих в ООН и не чувствующих стыда»

Политик уточнил, что здание в Старобельске было полностью разрушено в результате целенаправленного налета беспилотников, который проходил тремя волнами. Жертвами атаки стали не менее 18 учащихся,

еще более 40 человек получили ранения.

Комментируя произошедшее, чиновник призвал задуматься о последствиях возможной победы таких людей над Россией.

«Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят. Задумайтесь», – заявил Мединский.

Он также подчеркнул, что подобные прицельные удары по школам и детям во время Великой Отечественной войны совершали исключительно нацисты.

Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

Выжившие при обстреле студенты заявили о прицельных ударах беспилотников по общежитию.

Президент Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.