Власти Грузии заменили флаги ЕС на религиозные баннеры ко Дню независимости
В преддверии Дня независимости Грузии на правительственных зданиях в Тбилиси вместо европейской символики появились плакаты, посвященные 1700-летию провозглашения христианства государственной религией.
На зданиях государственных учреждений Грузии перед Днем независимости, который отмечается 26 мая, разместили религиозные баннеры вместо традиционной символики Евросоюза, передает РИА «Новости».
В мэрии Тбилиси журналистам пояснили: «В этом году подготовка ко Дню независимости в Грузии проходит под знаком 1700-летия провозглашения христианства государственной религией».
Праздничное оформление уже украсило президентский дворец и парламент. Резиденция главы государства Михаила Кавелашвили декорирована в красно-белых цветах грузинского флага. На здании парламента на проспекте Руставели вывешены изображения скончавшегося в марте Патриарха Ильи II и плакаты, посвященные юбилею принятия христианства. Флаги ЕС в оформлении не используются.
В Тбилиси на площади Свободы идут генеральные репетиции Сил обороны и призывников. В День независимости новобранцы примут присягу в столице и еще 12 исторических местах. Торжества продолжатся выставками военной техники в 21 городе страны и завершатся пролетом авиации.
В прошлом году власти Грузии убрали флаг Евросоюза из церемониального зала президентской резиденции.
Председатель парламента Шалва Папуашвили призвал граждан прислушиваться к церкви вместо следования указаниям Брюсселя.
В середине мая в Мцхете прошла церемония интронизации нового патриарха Шио Третьего.