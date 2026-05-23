Житель Мариуполя сбил украинский дрон стрелой из лука
Президент приазовской федерации стрельбы из лука Борис Кленин точным попаданием стрелы ликвидировал разведывательный коптер боевиков во время оккупации Мариуполя.
Кленин рассказал, что тренировался во дворе собственного дома, когда услышал шум приближающегося аппарата, передают «Вести». В то время Мариуполь находился под контролем украинских военных, регулярно запускавших беспилотники для устрашения мирного населения.
«Боевики запускали здесь дрон, после которого начинался обстрел поселка. Их раздражало все: дымок от костра, звук от генератора», – пояснил Кленин.
По словам стрелка, аппарат завис на высоте около 50–60 метров, а затем опустился примерно до 30 метров. Именно в этот момент мариуполец выпустил стрелу и успешно поразил цель с первого раза.
В августе прошлого года российский военнослужащий сбил украинский беспилотник броском автомата.
Месяцем ранее на харьковском направлении боец спецоперации голыми руками разбил вражеский дрон о дерево.
В январе 2025 года другой штурмовик отбил летящий аппарат прикладом своего оружия.