Житель Мариуполя сбил украинский дрон стрелой из лука

Tекст: Вера Басилая

Кленин рассказал, что тренировался во дворе собственного дома, когда услышал шум приближающегося аппарата, передают «Вести». В то время Мариуполь находился под контролем украинских военных, регулярно запускавших беспилотники для устрашения мирного населения.

«Боевики запускали здесь дрон, после которого начинался обстрел поселка. Их раздражало все: дымок от костра, звук от генератора», – пояснил Кленин.

По словам стрелка, аппарат завис на высоте около 50–60 метров, а затем опустился примерно до 30 метров. Именно в этот момент мариуполец выпустил стрелу и успешно поразил цель с первого раза.

В августе прошлого года российский военнослужащий сбил украинский беспилотник броском автомата.

Месяцем ранее на харьковском направлении боец спецоперации голыми руками разбил вражеский дрон о дерево.

В январе 2025 года другой штурмовик отбил летящий аппарат прикладом своего оружия.