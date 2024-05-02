Песков: Урегулирование по итогам конференции в Швейцарии без России невозможно

В Кремле указали невозможность мирного урегулирования по итогам конференции в Швейцарии без России

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы не понимаем, что это за веха, эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России?» – задался вопросом представитель Кремля.

Он подчеркнул, что подобная инициатива явно не настроена на мирное решение, позиция Москвы по переговорам давно известна, передает ТАСС.

Песков напомнил, что президент Путин неоднократно озвучивал позицию России.

Ранее МИД Швейцарии подтвердил, что Россия не приглашена на конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня.