По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Песков: Урегулирование по итогам конференции в Швейцарии без России невозможно
В Кремле указали невозможность мирного урегулирования по итогам конференции в Швейцарии без России
Так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии явно не нацелена на результат, поскольку без участия России говорить о серьезных ожиданиях нельзя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы не понимаем, что это за веха, эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России?» – задался вопросом представитель Кремля.
Он подчеркнул, что подобная инициатива явно не настроена на мирное решение, позиция Москвы по переговорам давно известна, передает ТАСС.
Песков напомнил, что президент Путин неоднократно озвучивал позицию России.
Ранее МИД Швейцарии подтвердил, что Россия не приглашена на конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня.