    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Посол России пообещал Британии «сюрприз» в случае захвата судов
    В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе
    Для охраны венгерского участка «Турецкого потока» привлекли армию
    Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Террор дотянулся до подростков

    Многое из того, что казалось нам теориями заговора, оказалось не просто правдой, а прозой жизни. Сегодня нам угрожают террористические ячейки, у которых есть кураторы, есть схроны с оружием. И есть молодые люди, отравленные больными идеями.

    3 апреля 2026, 10:17 • Новости дня

    Корабль «Орион» с миссией «Артемида-2» вышел на траекторию к Луне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне, выполнив ключевой маневр по включению основного двигателя почти на шесть минут, сообщает НАСА.

    Корабль «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» успешно вышел на траекторию к Луне после выполнения маневра TLI (Translunar Injection), сообщает НАСА.

    Основной двигатель аппарата работал пять минут и 50 секунд, обеспечив необходимое ускорение для выхода из околоземной орбиты. Масса корабля составляла 26 тонн, при этом было израсходовано около 450 кг топлива.

    Члены экипажа, включая астронавтов НАСА Рида Уайзмана, Виктора Гловера, Кристину Кох и астронавта Канадского космического агентства Джереми Хансена, продолжают тренироваться с помощью специального тренажера – маховика. Система поддерживает как аэробные упражнения, так и силовые нагрузки до 180 кг, при этом вес самого устройства всего 14 кг, что значительно экономит место и массу на борту по сравнению с Международной космической станцией.

    В ходе полета была проверена научная аппаратура AVATAR, а специалисты быстро устранили кратковременную потерю связи между кораблем и Центром управления полетами – проблема возникла из-за конфигурации системы спутниковой передачи данных и не повлияла на ход миссии.

    На ближайшие дни команда лунных научных исследований готовит план наблюдений, который включает съемку кратеров, лавовых потоков и других геологических особенностей Луны в течение шестичасового пролета 6 апреля. Одним из ключевых моментов станет наблюдение солнечного затмения, когда экипаж сможет изучать как корону Солнца, так и возможные метеорные вспышки на поверхности Луны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на американском корабле Orion в ходе миссии Artemis II произошло кратковременное нарушение связи с Центром управления полетами в Хьюстоне.

    Историк космонавтики Александр Железняков заявил об отсутствии угрозы для экипажа после задымления на корабле Orion.

    Аргентинский микроспутник Atenea, запущенный к Луне на борту Orion в рамках миссии Artemis II, успешно вышел на связь с наземными станциями Аргентины.

    5 апреля 2026, 07:12 • Новости дня
    Глава миссии США к Луне сообщил о новой проблеме с туалетом на корабле Orion

    Tекст: Антон Антонов

    На космическом корабле Orion, выполняющем лунную миссию «Артемида-2», возникли новые проблемы с туалетом, сообщил руководитель миссии «Артемида II» Джадд Фрилинг.

    «Мы попытались выпустить воздух из бака для сточных вод, который подключён к туалету. У нас возникли с этим проблемы из-за предполагаемой закупорки, как мы думаем, вероятно, из-за льда», – приводит слова Фрилинга РИА «Новости».

    Для обеспечения санитарных условий астронавтам было рекомендовано использовать складные устройства для мочеиспускания на случай дальнейших непредвиденных ситуаций.

    Кроме того, среди других технических сбоев Фрилинг сообщил о поломке личного компьютера одного из членов экипажа. Оставшиеся три устройства продолжают работать, и астронавты используют их по очереди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первые неполадки с единственным туалетом на космическом корабле Orion.

    3 апреля 2026, 20:41 • Новости дня
    Экипаж Orion сделал фото Земли на расстоянии 70 тыс. километров
    Tекст: Валерия Городецкая

    Члены экипажа корабля Orion, выполняющего лунную миссию «Артемида-2», сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.

    По информации из открытых источников, это стало рекордом: до этого момента столь дальние снимки были сделаны лишь участниками миссии «Аполлон» в 1972 году, передают «Вести».

    На данный момент корабль Orion уже покинул околоземную орбиту и направляется к Луне, выполняя намеченную траекторию облета естественного спутника Земли.

    «Сегодня, впервые со времен миссии «Аполлон-17» в 1972 году, люди покинули околоземную орбиту. Рейд, Виктор, Кристина и Джереми движутся по точно заданной траектории к Луне», – заявила исполняющая обязанности заместителя администратора Управления разработки исследовательских систем NASA в Вашингтоне Лори Глейз.

    Кроме этого, NASA опубликовало видео, на котором запечатлен момент отделения основной ступени ракеты-носителя Space Launch System от корабля Orion.

    Напомним, космическая миссия «Артемида II» стартовала накануне с космодрома во Флориде с экипажем из четырех астронавтов на борту.

    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    3 апреля 2026, 14:25 • Новости дня
    Названы сроки начала работы в России спутникового интернета для смартфонов

    Tекст: Ольга Иванова

    Первые спутники, обеспечивающие доступ к интернету с обычного мобильного телефона по всей территории России, планируют вывести на орбиту с 2027 по 2029 год, заявил генеральный конструктор по автоматическим системам и комплексам госкорпорации «Роскосмос» Геннадий Ерохин.

    Россия планирует запустить первые спутники для обеспечения доступа к интернету с помощью обычных мобильных телефонов в период с 2027 по 2029 год, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный конструктор по автоматическим системам и комплексам госкорпорации «Роскосмос» Геннадий Ерохин на форуме InfoSpace.

    По словам Ерохина, сейчас в мире уже активно внедряются технологии широкополосной передачи данных с низких орбит, которые обеспечивают минимальные задержки. В частности, Китай развернул три геостационарных аппарата, позволяющих передавать информацию на обычные смартфоны с чипом Huawei, а iPhone реализует аналогичную систему на средних орбитах.

    «Сейчас перед нашей отраслью, как госкорпорации «Роскосмос», так и частниками, стоит задача именно облика этой группировки, и задача уже в 27-м году запустить первые демонстраторы, в 2028-2029 годах запустить уже первый космический аппарат именно этой группировки, которая обеспечит нас всех именно уже доступом с помощью обычного нашего сотового телефона до сети интернет в любой точке России», – заявил Ерохин.

    Он отметил, что связь с новой спутниковой группировкой будет доступна не только на территории России, но и по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России состоялся первый запуск сразу 16 спутников связи, который заложил основу для создания национальной низкоорбитальной группировки с перспективой глобального покрытия. К 2027 году национальная орбитальная группировка будет насчитывать более 300 спутников.

    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

    5 апреля 2026, 10:06 • Новости дня
    Ученые сообщили о гибели на Солнце самой яркой кометы года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самая яркая комета года C/2026 A1 прекратила свое существование, её поглотило Солнце, к которому она приблизилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Самая яркая комета этого года, C/2026 A1, прекратила свое существование после сближения с Солнцем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Институт космических исследований РАН. По данным лаборатории солнечной астрономии, комету не удалось вновь зафиксировать в поле зрения наблюдательных средств после того, как она исчезла у Солнца около 14:30 по московскому времени. Ученые уточнили: «Это означает, что небесное тело больше не существует – оно поглощено Солнцем, став его частью».

    Специалисты отмечают, что летучие вещества кометы рассеялись в солнечной короне, а пылевой хвост был вытеснен давлением света во внешние слои атмосферы звезды, где полностью исчезнет в ближайшее время. Считается, что крупные каменные фрагменты могли достичь поверхности Солнца.

    Комета C/2026 A1 относится к семейству комет Крейца – обломкам некогда огромной кометы, разрушившейся сотни или тысячи лет назад. В лаборатории пояснили, что другие крупные обломки этого тела ранее уже подходили к Солнцу, среди них Великая комета 1106 года, породившая в дальнейшем Великие кометы 1843 и, возможно, 1882 годов.

    Хотя изначально ученые ожидали от кометы яркости, сравнимой с Луной даже днем, ее размеры оказались меньше, а на подлёте к Солнцу она не распалась мгновенно, что не позволило появиться впечатляющему хвосту. Теперь самой яркой кометой на небе стала C/2025 R3 (PANSTARRS), ранее занимавшая второе место по яркости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые открыли первую в 2026 году комету C/2026 A1 и прогнозировали ее сгорание на Солнце 4 апреля. Инженер Уральского федерального университета Владилен Санакоев рассказывал о быстром сближении этой «царапающей» Солнце кометы с его поверхностью и возможном полном испарении после пролета. Астрономы ранее зафиксировали моментальное уничтожение в атмосфере Солнца двух древних комет с помощью космических коронографов.

    3 апреля 2026, 10:50 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как можно проследить за полетом корабля «Орион» к Луне
    Tекст: Татьяна Косолапова

    Полет космического корабля, который совершает облет вокруг Луны в рамках миссии «Артемида-2», увидеть в телескоп практически невозможно, однако сам естественный спутник Земли можно рассмотреть подробно с помощью подключенного к телефону или экрану проектора телескопа, заявил газете ВЗГЛЯД астроном, директор клуба космонавтики имени Гагарина Никита Попов.

    Впервые за 53 года стартовала пилотируемая миссия США вокруг Луны. На борту корабля «Орион» Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) находятся четверо астронавтов, которые проведут в полете десять дней. Глава секретариата по инновациям, науке и технологиям южноамериканской страны Дарио Хенуа сообщил, что аргентинский микроспутник Atenea, находящийся на борту корабля, успешно вышел на связь.

    «Насколько я помню, сейчас полет проходит на максимально далеком расстоянии от Земли за последние десятилетия. Обычно космонавты находятся на орбите около 400 километров, как на Международной космической станции (МКС), а здесь речь идет уже о сотнях тысяч километров. При этом наблюдать миссию в телескоп сейчас невозможно, увидеть ее можно только при возвращении астронавтов, и то это крайне сложно», – говорит Попов.

    Однако следить за миссией, в том числе с детьми, можно через интернет, подчеркивает астроном. Публикуется много инфографики, фото и материалов, особенно на сайтах NASA, где регулярно показывают, что происходит. Среди русскоязычных источников можно отметить блогеров, связанных с космической отраслью, например специалистов, работавших в РКК «Энергия», которые освещают такие события в соцсетях.

    «Если говорить о наблюдениях, то при небольшом бюджете можно купить простой телескоп за одну–три тысячи рублей. Это базовый вариант, но он позволит наблюдать Луну. С помощью переходника можно подключить телефон и снимать видео, рассматривать кратеры, Юпитер и его спутники», – делится собеседник.

    Более современный вариант, продолжает он, это смарт-телескопы. Это компактные устройства с камерами и автоматической настройкой, которые управляются со смартфона. Они сами находят объекты, делают сотни снимков и объединяют их в одно изображение без шумов. Такой результат сложно получить даже с большим телескопом. Изображение можно выводить на экран или проектор и показывать, например, Луну в крупном формате.

    «Что касается самой миссии, то сначала выполняются маневры вокруг Земли, затем аппарат отправится к Луне и совершит облет. Основная задача проверить, как работает корабль в реальных условиях перед дальнейшими этапами. Если миссия пройдет успешно, следующим шагом станет возвращение человека на Луну. Ранее астронавты уже высаживались, передвигались по поверхности и использовали лунные транспортные средства. Теперь эти планы хотят реализовать снова», – заключил Попов. 

    Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев и ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснили разницу между текущей миссией «Артемида» и программой «Аполлон», которая была реализована США в 60-х годах прошлого столетия. Они также объяснили, что посадку экипажа на естественный спутник Земли на данный момент производить не будут, поскольку необходимо испытать новую технику.

    5 апреля 2026, 03:57 • Новости дня
    Астронавты сообщили о запахе гари из туалета на корабле миссии США к Луне

    Tекст: Антон Антонов

    Экипаж лунной миссии «Артемида II» сообщил о запахе гари, исходящем от недавно отремонтированного туалета стоимостью 23 млн долларов, пишет New York Post.

    Астронавт Кристина Кох, которая ранее и занималась ремонтом туалета, сообщила в эфире: «Я просто хотела удостовериться, что вы в курсе замечаний EGS по поводу своего рода запаха горелого нагревателя, который появлялся из туалета несколько раз», пишет New York Post.

    Кох отметила, что точный источник запаха не был установлен. Первоначально специалисты НАСА предположили, что запах может исходить от оранжевой изоляции на двери санитарного отсека туалета. Несмотря на инцидент, экипаж получил разрешение продолжать пользоваться туалетом, а в Центре управления полетами заявили об отсутствии серьезных опасений по поводу обнаруженного запаха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космическая миссия «Артемида II» стартовала с космодрома во Флориде с экипажем из четырех астронавтов на борту.

    3 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    Астрономы впервые увидели звезды ранней Вселенной в галактике

    Tекст: Мария Иванова

    Наблюдения далекой галактики Хеб (Hebe) показали крайне молодые, почти «чистые» звезды, сформировавшиеся всего через 400 млн лет после Большого взрыва.

    Астрономам удалось впервые наблюдать признаки самых первых звезд во Вселенной в галактике Hebe, существовавшей примерно через 400 млн лет после Большого взрыва, сообщает New Scientist.

    Исследование показало, что свет от этой галактики содержит линии, характерные для ионизированного гелия и водорода, без следов более тяжелых элементов. Такие особенности указывают на присутствие Population III – звезд, состоящих почти исключительно из водорода и гелия.

    По словам руководителя исследования Роберто Майолино из Кембриджского университета, «Похоже, что звезды Population III, насколько мы можем судить, являются самым правдоподобным объяснением. Все другие версии крайне неудовлетворительны». Галактику Hebe обнаружили с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb) в 2024 году, однако только новые наблюдения позволили подтвердить, что спектральные линии действительно принадлежат ей, а не другой галактике.

    Ученые отмечают, что подобное открытие крайне важно для понимания процессов образования первых звезд и их влияния на дальнейшую эволюцию Вселенной. При этом астроном Дэниел Уэлен из Университета Портсмута считает результаты очень убедительными, но подчеркивает, что пока рано полностью исключать присутствие более зрелых Population II звезд. Моделирование показало, что большинство звезд в Hebe могут быть в 10–100 раз массивнее Солнца, а более легкие встречаются значительно реже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» астрономы выяснили, что молодые галактики по форме напоминают не диски, а «бананы».

    Британские астрономы зафиксировали одну из самых мощных звуковых волн во Вселенной, возникшую при столкновении галактик в Квинтете Стефана.

    Ученые создали искусственный интеллект, который нашел 44 потенциальных аналога Земли в нашей галактике.

    3 апреля 2026, 09:05 • Новости дня
    Китайская ракета Tianlong-3 потерпела неудачу при первом запуске

    Tекст: Мария Иванова

    Тяжелая китайская ракета Tianlong-3, создаваемая как аналог Falcon 9 корпорации SpaceX и рассчитанная на выведение более 20 тонн груза, не смогла нормально отработать испытательный полет с космодрома Цзюцюань.

    О неудачной попытке запуска ракеты Tianlong-3 сообщило издание «Кэчуанбань жибао», передает ТАСС.

    Китайская аэрокосмическая компания Space Pioneer признала, что старт ее тяжелой жидкотопливной ракеты, создаваемой как аналог Falcon 9 корпорации SpaceX, завершился сбоем. Аппарат стартовал с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, но в полете возникла неисправность.

    Команда Space Pioneer объявила, что проведет всесторонний анализ ситуации и разберется в причинах произошедшего. По замыслу разработчиков, Tianlong-3 должна выводить на орбиту более 20 тонн полезной нагрузки и способна за один раз отправить в космос 36 спутников.

    Китай параллельно активно развивает национальную космическую программу, создавая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для исследования Луны, астероидов и Марса. На орбите Земли уже работает китайская космическая станция, рассчитанная и на международное сотрудничество. В 2025 году Китай осуществил 92 запуска, побив собственный рекорд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай анонсировал первый полет ракеты Tianlong-3, сопоставимой по характеристикам с Falcon 9 компании SpaceX.

    Китайская компания Space Pioneer провела неудачное статическое испытание ракеты-носителя Tianlong-3 в июне 2024 года.

    Ранее китайская частная компания LandSpace Technology предприняла неудачную попытку вернуть многоразовую ракету-носитель ZQ-3 вертикальной посадкой.

    3 апреля 2026, 13:55 • Новости дня
    Космический аппарат Минобороны выведен на орбиту

    Tекст: Мария Иванова

    Новый космический аппарат Минобороны России выведен на расчетную орбиту, с ним установлена устойчивая телеметрическая связь, все бортовые системы работают в штатном режиме.

    В Министерстве обороны сообщили, что космический аппарат был успешно выведен на целевую орбиту и взят под управление средствами космических войск, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили: «Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС».

    В Минобороны отметили, что с новым аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Все его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Управление аппаратом продолжают вести специалисты космических войск Воздушно-космических сил России.

    Напомниим, 3 апреля космические войска ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с военным космическим аппаратом с космодрома Плесецк

    В августе 2025 года ракета легкого класса «Ангара-1.2» вывела военные спутники на целевые орбиты, они были приняты на управление средствами наземных комплексов космических войск ВКС.

    3 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а» с Плесецка

    Tекст: Мария Иванова

    В среду утром с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета «Союз-2.1а», на борту которой находится аппарат российского Минобороны.

    Информация о запуске  опубликована в Telegram-канале госкорпорации Роскосмос.

    В сообщении говорится: «Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк».

    Пуск ракеты среднего класса состоялся 3 апреля в 9.28 по московскому времени. За старт отвечал боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил.

    На борту ракеты находился космический аппарат, запуск которого проведен в интересах Министерства обороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 декабря 2025 года космические войска ВКС успешно осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк с космическим аппаратом на борту.

    26 декабря 2025 года Роскосмос показал видеозапись штатного запуска ракеты «Союз-2.1а» с Плесецка и вывода аппарата на целевую орбиту.

    4 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    В Индонезии возложили цветы к памятнику Гагарину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Юрию Гагарину прошла в Джакарте.

    Торжественную церемонию возложения цветов к памятнику Юрию Гагарину в Джакарте приурочили к предстоящему Дню космонавтики, сообщает РИА «Новости». Мероприятие прошло при участии посла России в Индонезии Сергея Толченова, постоянного представителя России при АСЕАН Евгения Загайнова, а также послов Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и руководителя представительства Россотрудничества.

    Собравшиеся почтили память первого человека, побывавшего в космосе, и отметили вклад Гагарина в мировую историю. Посол России напомнил: «Шестьдесят пять лет назад, 12 апреля 1961 года, с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток-1» с Юрием Алексеевичем Гагариным на борту – первым человеком, совершившим полет в космическое пространство и открывшим новую эпоху в истории человечества».

    Особое внимание уделили историческим связям Индонезии с Гагариным: первый президент страны Сукарно лично вручил космонавту орден Звезды Махапутра II степени, одну из высших национальных наград. После этого визита имя Юрий стало популярным в Индонезии, а память о достижениях советского космонавта сохраняется до сих пор.

    Памятник Гагарину был установлен в Джакарте 10 марта 2021 года к 60-летию первого полета человека в космос и 70-летию дипломатических отношений между Россией и Индонезией. Монумент создан скульптором Алексеем Леоновым и был передан городу благотворительным фондом «Диалог культур – единый мир».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Парагвая Асунсьоне торжественно открыли бюст первого космонавта Юрия Гагарина при поддержке посольства России. В хорватском городе Пула неизвестные закрасили краской бюст Юрия Гагарина и нанесли на памятник националистический лозунг. День космонавтики ежегодно отмечают 12 апреля в память о первом орбитальном полете Юрия Гагарина на корабле «Восток-1».

    6 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом первой Недели космоса

    Tекст: Катерина Туманова

    Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев поздравили россиян с орбиты с началом Недели космоса и рассказали о некоторых ее событиях на Земле.

    «Поздравляем вас с началом Недели космоса. Это огромное событие не только для ракетно-космической отрасли, но и для всей нашей страны», – заявил Кудь-Сверчков, отметив внимание государства к космической сфере и объявление президентом страны Владимиром Путиным Недели космоса.

    Сергей Микаев добавил, что проведение Недели космоса в год 65-летней годовщины полета человека в космос – символично.

    «Юрий Гагарин навсегда вписал свое имя в историю человечества, проложив людям дорогу к звездам. Слоган Недели космоса – «Будущее за теми, кто смотрит вверх». Именно оттуда, из бескрайних просторов Вселенной человечество черпает вдохновение для новых открытий и свершений», – добавил космонавт.

    Андрей Федяев, в свою очередь, сообщил, что всю неделю, от Калининграда до Камчатки и Курильских островов пройдут десятки образовательных, культурных и памятных мероприятий.

    «В российских театрах и кинотеатрах пройдут показы спектаклей и фильмов о космосе. Космонавтике и роли нашей страны в освоении внеземного пространства будет посвящен урок из цикла «Разговоры о важном», – сказал Федяев.

    Напомним, в конце декабря 2025 года стало известно, что президент России Владимир Путин ввел в России ежегодную Неделю космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос сообщил о запуске лунной электростанции к 2036 году. Эксперт Айрапетян сравнил жизнь на марсианской базе с освоением целины.

    6 апреля 2026, 06:52 • Новости дня
    Баканов сообщил о запуске первого модуля РОС в 2028 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет развернут в 2028 году, рассказал Андрею Кондрашову глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) планируется развернуть в 2028 году, передает ТАСС. По словам Баканова, сроки запуска определены утвержденным паспортом национального проекта, который направлен на развитие отечественной космонавтики.

    «Согласно утвержденному паспорту национального проекта, первый модуль будет развернут в 2028 году», – заявил Баканов .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, научно-технический совет Роскосмоса утвердил сценарий создания Российской орбитальной станции на базе российского сегмента МКС с последующим отделением для автономного полета.

    Первым экипажем РОС станут космонавты, находящиеся на Международной космической станции в момент отстыковки российских модулей.

    Работа над созданием Российской орбитальной станции идет параллельно с сохранением участия России в программе МКС как минимум до 2028 года.

    6 апреля 2026, 07:28 • Новости дня
    Баканов сообщил об окончательном сведении МКС с орбиты в 2030 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сведение с орбиты Международной космической станции (МКС) по плану завершится в 2030 году, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов сообщил, что сведение с орбиты Международной космической станции завершится в 2030 году, передает ТАСС.

     «В 2028 году, согласно последней достигнутой с NASA договоренности, мы начинаем закруглять работу по МКС и в 2030 году завершим ее сведение с орбиты», – заявил Баканов.

    Он отметил, что одновременно с этим к 2030 году должна появиться Российская орбитальная станция, которая станет самостоятельной национальной платформой для проведения научных экспериментов на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно действующим соглашениям станция продолжит функционировать на орбите до 2028 года.

    Роскосмос оценил продолжительность сведения МКС с орбиты примерно в два с половиной года.

    Кононенко сообщил о планах продлить эксплуатацию МКС до 2030 года и использовать российский сегмент станции для развертывания первых модулей РОС.

    Ближневосточный кризис провоцирует бум строительства нефтепроводов

    Кризис на Ближнем Востоке может вызвать волну строительства новых трубопроводных систем в обход Ормузского пролива. Обсуждается сразу несколько подобных проектов. Почему же до сих пор страны Персидского залива почти ничего в этом плане не сделали, понимая уязвимость экспорта через Ормуз?

    Нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы

    Никол Пашинян рассказал об «очень успешном» визите в Москву и переговорах с Владимиром Путиным. Однако, как полагают эксперты, премьер Армении такими заявлениями пытается скрыть холодный прием. Аналитики отмечают, что разговор президента России и главы армянского правительства был откровенным и жестким: если Ереван сохранит существующий курс – это грозит республике экономическими проблемами. Подробности

    Освобождение ЛНР ставит важные задачи в Харьковской области

    Российская армия полностью освободила территорию Луганской народной республики (ЛНР). Процесс состоял из нескольких этапов, последний из которых заключался в боях на самом западе ЛНР – вдоль административной границы с Харьковской областью и ДНР. Как стабилизация фронта на этом участке влияет на восстановление ЛНР и стоит ли ожидать выхода российских войск в сторону Изюма? Подробности

    Трамп неудачно оправдался за провальную войну с Ираном

    Обращение хозяина Белого дома к американскому народу, на которое возлагали так много надежд, оказалось набором оправданий и «виртуальной реальности», говорят политологи. Как Дональд Трамп объяснил цели войны на Ближнем Востоке, что он требует от Ирана – и почему ему не верят в США и вряд ли поверят иранские лидеры? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

