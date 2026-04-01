НАСА анонсировало запуск первой за 50 лет пилотируемой миссии к Луне
НАСА готовится запустить в среду миссию Artemis II – первую за более чем полвека пилотируемую экспедицию к Луне, которая станет самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком.
НАСА готовится осуществить запуск миссии Artemis II – первой за более чем пятьдесят лет пилотируемой экспедиции к Луне, сообщает РИА «Новости». Запуск намечен на среду, окно для старта продолжительностью два часа откроется в 18:24 по местному времени, что соответствует 1:24 по московскому времени в четверг. Старт состоится с космодрома Космического центра Кеннеди во Флориде.
В пресс-релизе НАСА отмечается, что подготовка идет по плану: завершены финальные проверки двигателей RS-25, полностью подготовлены батареи корабля Orion и верхней ступени ракеты SLS. Также проведены испытания герметичности скафандров астронавтов.
Метеорологи прогнозируют, что вероятность благоприятных погодных условий во время запуска составляет 80%. Экипаж из четырех человек, которым командует Рид Вайсман, проведет десятидневный облет Луны и вернется на Землю.
Ранее аппарат для миссии был возвращен в сборочный цех после выявления утечки, из-за чего НАСА пропустило мартовское окно для старта. Новая возможность запуска открывается 1 апреля. При этом Вайсман ранее отмечал, что запуск можно перенести на 3 или 6 апреля.
Глава НАСА Джаред Айзекман ранее объяснил перенос мартовского старта миссии из-за выявленных технических проблем корабля.