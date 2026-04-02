Эксперт заявил о безопасности экипажа после задымления на Orion

Эксперт Железняков заявил об отсутствии угрозы экипажу после задымления на Orion

Tекст: Мария Иванова

Задымление произошло на корабле Orion, следующем к Луне с тремя американскими и одним канадским астронавтами на борту, пишет ТАСС.

Историк космонавтики Александр Железняков заявил: «Задымление на космическом корабле Orion – из тех инцидентов, которые неприятны, но не несут угрозу безопасности для корабля и экипажа. Так что это все нормальные рабочие моменты».

Эксперт подчеркнул, что произошедшее не повлечет долгосрочных последствий для миссии. Он также напомнил о кратковременной потере связи, о которой ранее сообщало агентство, и отметил, что подобные сбои возможны во время космических полетов, особенно когда все проходит впервые. Железняков указал, что пилотируемый Orion используется в первый раз, а испытательный полет по определению связан с такими эпизодами.

Ракета-носитель Space Launch System с кораблем Orion стартовала в среду с площадки Космического центра имени Кеннеди во Флорид в 18.35 по местному времени, что соответствует 2 апреля 1.35 мск.

Экипаж миссии составили астронавты НАСА Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен. Они должны совершить облёт вокруг Луны без посадки на поверхность и вернуться на Землю, общая продолжительность полета рассчитана на 10 дней, а предыдущая пилотируемая миссия к Луне проходила еще в декабре 1972 года в рамках экспедиции «Аполлон-17».

На корабле Orion в ходе миссии Artemis II ранее произошло кратковременное нарушение связи с Центром управления полетами в Хьюстоне.

Экипаж миссии Artemis II на борту Orion сообщил, что восстановил работу единственного туалета после устранения выявленной неполадки.