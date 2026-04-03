ФСБ задержала в Татарстане военных за взятки за службу в тылу

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники Управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя Альметьевска и воинских должностных лиц Минобороны, подозреваемых в организации схемы взяточничества среди контрактников, передает РИА «Новости».

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Следствие полагает, что задержанные предлагали гражданам, заключившим контракт, передать через них взятку размером 1,3 млн рублей военным за возможность прохождения службы в тылу, вдали от боевого соприкосновения.

По данным ведомства, подозреваемый передавал контакты родственников воинских должностных лиц для перечисления денег, которые затем распределялись между участниками преступной группы. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства дела.

Ранее в Татарстане начальника военного представительства Минобороны задержали по подозрению в получении крупной взятки при исполнении должностных обязанностей.

Бывшего начальника 4924-го военного представительства Минобороны Ивана Популовского приговорили к 10 годам колонии строгого режима за получение взяток на 11 млн рублей.