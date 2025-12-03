В Татарстане за взятку задержан начальник военного представительства Минобороны

В Татарстане за взятку задержали начальника военного представительства Минобороны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Начальника военного представительства Минобороны задержали сотрудники татарстанского УФСБ. Его подозревают в крупной взятке, сообщили в региональном подразделении ведомства. В пресс-службе уточнили, что задержанный подозревается в получении взятки в особо крупном размере при исполнении должностных обязанностей.

Задержанный военный чиновник регулярно закрывал глаза на нарушения, а также получал взятки за одобрение документов при ремонте военных автомобилей.

Речь идет о контрактах по техническому надзору автомобилей общевойскового назначения для нужд Минобороны, которые выполнялись на территории Крыма и в зоне СВО. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальника военного представительства Минобороны в Севастополе поместили под стражу по делу о взятке за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота.

Бывший начальник 4924-го военного представительства Минобороны Иван Популовский получил приговор за взятки на сумму 11 млн рублей.

А 31 октября экс-замглавы «Оборонлеса» Куприянов получил 15 лет колонии за взятку и содействие незаконной вырубке леса Минобороны.