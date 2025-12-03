Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
В Татарстане за взятку задержан начальник военного представительства Минобороны
В Татарстане задержан начальник военного представительства Минобороны, который, как утверждается, получал деньги за согласование актов сдачи военной техники, сообщили в региональном УФСБ России.
Начальника военного представительства Минобороны задержали сотрудники татарстанского УФСБ. Его подозревают в крупной взятке, сообщили в региональном подразделении ведомства. В пресс-службе уточнили, что задержанный подозревается в получении взятки в особо крупном размере при исполнении должностных обязанностей.
Задержанный военный чиновник регулярно закрывал глаза на нарушения, а также получал взятки за одобрение документов при ремонте военных автомобилей.
Речь идет о контрактах по техническому надзору автомобилей общевойскового назначения для нужд Минобороны, которые выполнялись на территории Крыма и в зоне СВО. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальника военного представительства Минобороны в Севастополе поместили под стражу по делу о взятке за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота.
Бывший начальник 4924-го военного представительства Минобороны Иван Популовский получил приговор за взятки на сумму 11 млн рублей.
А 31 октября экс-замглавы «Оборонлеса» Куприянов получил 15 лет колонии за взятку и содействие незаконной вырубке леса Минобороны.