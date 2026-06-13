Путин дал совет недругам России

Путин посоветовал недругам никогда не воевать с Россией

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин в День России провел встречу с военнослужащими. В ходе беседы он обратился к недругам страны с настоятельным призывом отказаться от конфронтации, передает РИА «Новости».

«Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – заявил российский лидер.

Глава государства добавил, что любые международные проблемы необходимо урегулировать исключительно дипломатическим путем.



«Решать нужно все вопросы с помощью переговоров, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – сказал глава государства в ходе встречи.

Неделей ранее заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин призвал европейских политиков отказаться от языка ультиматумов ради возобновления переговоров.

Владимир Путин заявил, что Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.

Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.