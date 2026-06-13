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На подлете к Москве ПВО Минобороны сбила два дрона ВСУ
ПВО Минобороны уничтожила два БПЛА на подлете к Москве
В Москве средствами ПВО Минобороны были уничтожены два беспилотника, а на местах падения их обломков работают специалисты экстренных служб, сообщили власти города.
Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО Минобороны, сообщает мэр города Сергей Собянин.
На местах падения обломков задействованы специалисты экстренных служб. Другие подробности инцидента не приводятся.
Накануне силы ПВО на подлете к Москве также уничтожили еще два беспилотника, доведя число сбитых с начала суток до 25. Ранее Собянин сообщил о 21 сбитом БПЛА на подлете к Москве с начала суток.