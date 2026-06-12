Сообянин сообщил о 21 сбитом БПЛА у Москвы с начала суток

Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.11 комментариев
Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.8 комментариев
Сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, который публиковал провокационные видеоролики из Московского метрополитена, пояснила Волк в Max.
Мужчина на видео вел себя «развязно» по отношению к другим пассажирам и провоцировал конфликты с ними. Его задержали в одном из аэропортов столицы при попытке покинуть страну.
В отношении гражданина одной из среднеазиатских республик уже составили протокол о мелком хулиганстве, сейчас ведется проверка. На опубликованных кадрах лицо молодого человека скрыто.
Он заявил, что является блогером с аудиторией в 1,3 млн подписчиков и приехал в Москву ради создания контента. По словам задержанного, видео с девушками в метро было постановочным. Он также принес извинения и добавил, что не знал о запрете на съемку подобных материалов в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая столичная полиция доставила в отдел пристававшего к школьнице в метро мужчину. Несколькими днями ранее суд назначил 15 суток ареста москвичу, в вагоне метро скрытно снимавшему пассажирку под платьем без ее согласия.
На городской парковке 9 июня произошел взрыв машины сотрудника одного из научно-производственных предприятий, установлены подозреваемые, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
СК и ФСБ установили, что несовершеннолетняя девушка забрала взрывное устройство из тайника и передала его юноше. Он установил бомбу и GPS-трекер на транспортное средство. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне спецслужбы обезвредили подозрительный предмет под припаркованной на юго-западе столицы машиной.
В тот же день при подрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб местный житель. Правоохранители начали розыск заложившего бомбу злоумышленника.
Приезжий дважды ударил москвича ножом у станции метро «Солнцево»
Житель Липецкой области дважды ударил ножом москвича после словесного конфликта. Инцидент произошел у вестибюля станции «Солнцево», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале на платформе Мах.
«Предварительно установлено, что на лестнице подземного пешеходного перехода, прилегающего к вестибюлю станции метро «Солнцево», между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры приезжий из Липецкой области нанес москвичу два удара ножом, после чего скрылся», – написала она.
Представитель ведомства уточнила, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение с резаными ранами ног. Подозреваемого удалось оперативно задержать при поддержке сотрудников Росгвардии. Мужчину доставили в отдел полиции, где у него изъяли предполагаемое орудие преступления.
Изъятый нож отправлен на криминалистическую экспертизу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о вооруженном хулиганстве, суд заключил фигуранта под стражу. В столичной прокуратуре подчеркнули, что контролируют ход расследования, а сам злоумышленник уже признал вину.
Ранее в центре Москвы юноша напал с ножом на двух подростков. До этого приезжий ранил ножом официанта и прохожего на Арбате. А в августе прошлого года злоумышленник ударил холодным оружием охранника на станции метро «ЦСКА».
Собянин заявил о продлении Филевской и Сокольнической линий метро Москвы
По словам градоначальника, это позволит значительно сократить время в пути для сотен тысяч горожан, передает РИА «Новости».
«Продлим сразу две линии метро – Филевскую и Сокольническую. Филевская ветка пойдет от «Кунцевской» до Сколково и вырастет примерно на 12 километров. Сегодня эта территория развивается высокими темпами: формируются крупные научно-технологический и медицинский кластеры, строятся жилые кварталы и социальная инфраструктура», – отметил мэр.
Новый участок Филевской линии пройдет через Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Можайский районы. Там планируется открыть пять новых станций: «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр». В этих районах проживает около 320 тыс. человек, для которых время на поездки сократится до 25 минут.
Сокольническую линию продлят в Ярославский район на 8,1 километра от станции «Бульвар Рокоссовского». На новом участке появятся станции «МГСУ» и «Ярославская». В районе проживает около 100 тыс. человек, для которых метро окажется в пешей доступности, а время в пути уменьшится примерно на 20 минут.
Собянин добавил, что интервалы движения поездов станут более комфортными: на Сокольнической ветке они сократятся до полутора минут, а на Филевской – до трех минут. В будущем на Филевской линии планируется запустить семивагонные составы для повышения удобства пассажиров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале мэр Москвы доложил президенту о решении спроектировать ветку метрополитена в сторону Сколково.
В конце прошлого года градоначальник поделился планами строительства пяти новых станций Филевской линии. Позже власти столицы наметили возведение двух станций рельсового транспорта на Ярославском шоссе.
Водитель иномарки насмерть сбил выбежавшего на дорогу ребенка на западе Москвы
В Москве водитель легкового автомобиля насмерть сбил пятилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на дорогу из-за припаркованных машин. Смертельная авария случилась на западе столицы.
«По предварительным данным, на Староволынской улице во дворе дома 12, корпус 1 водитель автомобиля Skoda совершил наезд на 5-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. В результате произошедшего ребенок скончался в машине скорой помощи», – сообщили ТАСС в столичной Госавтоинспекции.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и следственно-оперативная группа. В прокуратуре Западного административного округа отметили, что ведомство контролирует ход доследственной проверки и принятие процессуального решения по ее итогам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на юго-востоке Москвы грузовик сбил двенадцатилетнюю девочку на тротуаре. В январе в Московской области 11-летний ребенок погиб под колесами иномарки во время катания с горки. Ранее в Новгородской области водитель эвакуатора насмерть задавил внезапно выбежавшего на дорогу четырехлетнего мальчика.
Информацию о происшествии сообщили представители Следственного комитета России, передает ТАСС.
«В ходе проверочных мероприятий на юго-западе Москвы обнаружен подозрительный предмет под автомашиной. Специальными службами предмет был проверен и путем детонации обезврежен. Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ведомства.
В декабре прошлого года на юге Москвы под автомобилем взорвалась самодельная бомба.
В июне прошлого года специалисты изъяли похожий на взрывное устройство предмет из-под другой припаркованной машины.
В тот же день служебная собака обследовала подозрительную находку без взрывчатых веществ под днищем внедорожника на Молодогвардейской улице.
«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.
Днем ранее, во вторник, российские силы ПВО около 22.00 сбили еще два летевших на Москву беспилотника. За день их было уничтожено 20 штук.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию. Затем, днем, ввела в аэропортах Домодедово и Жуковском ограничение полетов.
Недвижимость площадью 297 квадратных метров была оформлена в собственность пять лет назад, передает РИА «Новости».
В начале июня текущего года приставы заблокировали возможность продажи или переоформления объекта. Аналогичная мера уже применялась к этому жилью в марте 2024 года.
Ограничения напрямую связаны с тремя исполнительными производствами о взыскании неоплаченных административных штрафов. Каспаров систематически нарушал законодательство, отказываясь предоставлять уполномоченным органам необходимые сведения о своей деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2026 года правоохранительные органы объявили шахматиста в международный розыск по делу об оправдании терроризма.
В декабре 2025 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал его по этой статье.
«Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.
До этого Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили на подлете к Москве два дрона ВСУ в ночь на среду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию. Затем, днем, ввела в аэропортах Домодедово и Жуковском ограничение полетов.
«Атака четырёх беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, – сообщил он в Max-канале.
Всего с полуночи к Москве пытались прорваться 12 беспилотников, уничтоженных силами ПВО.
До этого Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили на подлете к Москве три дрона, чуть позже – два БПЛА в ночь на среду, а затем еще один. Всего с полуночи на подлете к столице сбито восемь дронов ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию. Затем, днем, ввела в аэропортах Домодедово и Жуковском ограничение полетов.
Памятная доска, выполненная в классическом стиле, установлена Российским военно-историческим обществом на фасаде дома, где ученый трудился с 1944 по 1955 годы, говорится в сообщении РВИО, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Скульптор Денис Стритович воплотил образ историка в момент выступления перед студентами.
«На лекции Тарле было невозможно попасть. Туда не надо было заманивать студентов. Они заходили с другим курсом, с другим потоком, потому что это было невероятно интересно. Мы сегодня не можем посмотреть его лекцию – кинозаписи не сохранились. Но мы можем почитать его книги, которые читаются, как исторический роман. Я всех вас призываю: покупайте собрание сочинений Тарле», – заявил на церемонии открытия памятной доски помощник президента России и председатель РВИО Владимир Мединский.
Впервые о планах открытия мемориальной доски, а также о первом современном переиздании полного собрания сочинений Тарле, включая ранее неизданные труды, было объявлено в прошлом году, который в историческом сообществе прошел под знаком памяти историка. Тогда же была учреждена премия имени Е. В. Тарле за выдающийся вклад в историческое просвещение. В 2026 году добавлена новая номинация «Премия Тарле. Учитель» для преподавателей истории, разрабатывающих и использующих лучшие практики преподавания предмета.
Академик Евгений Тарле при жизни был признан классиком исторической науки, которому удавалось сочетать научность и увлекательность изложения. Он оставил после себя около 600 научных работ, охватывающих период от Средних веков до начала ХХ века.
Этот аппарат стал 18-м за прошедшие сутки. «Сбит еще один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал столичный градоначальник в своем канале в Max.
В субботу силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника на подлете к столице. Ранее средства ПВО уничтожили девять летевших к Москве дронов. В марте Собянин заявил об уничтожении 49 аппаратов.
Сотрудники правоохранительных органов привлекли к ответственности водителя, бросившего машину на оживленной столичной улице, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Мужчина включил систему автономного управления и отправился в магазин, в то время как транспортное средство продолжило движение, создавая аварийную ситуацию.
На 29-летнего нарушителя составили два материала об административных правонарушениях.
Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что нарушителем оказался блогер Хизри Запиров, известный в сети как Хиза. Ранее он уже имел проблемы с законом: в 2020 году его объявляли в розыск по делу о мошенничестве, а в 2022 году приговорили к лишению свободы.
В 2025 году Запиров освободился условно-досрочно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года казанские автоинспекторы остановили управляемый через смартфон автомобиль без водителя.
Жаркая погода продержится в Москве и области до субботы включительно, сказала Макарова, передает ТАСС.
В воскресенье температура немного снизится, но останется комфортной – до 24 градусов.
«12 июня ночью небольшая облачность, без осадков. В Москве 17-19 градусов, по области 14-19, ветер слабый. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. И температура в Москве 31-33 максимальная, а в области 28-33. С 13 числа погода будет меняться с приближением атмосферного фронта с запада», – отметила она.
По словам эксперта, ночью возможны небольшие дожди, а днем 13 июня ожидается облачная с прояснениями погода, ливни, грозы и град. Температура в столице составит 26-28 градусов. Во второй половине дня, при прохождении фронта, ветер усилится до 11 м/с, с порывами до 17 м/с.
В воскресенье, 14 июня, похолодает до 19-24 градусов, что близко к климатической норме. Аналогичные погодные условия сохранятся и 15 июня.
Синоптик также подчеркнула, что 11 и 12 июня температурные показатели вплотную приблизятся к рекордам 1998 года, когда воздух прогревался до 31,3 и 30,8 градуса соответственно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели синоптики спрогнозировали сохранение сильной жары в столичном регионе.
«Системой ПВО Минобороны уничтожено семь беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».
На местах падения обломков беспилотников сейчас находятся сотрудники экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ПВО уничтожила на подлете к Москве 15 дронов ВСУ.
В столичном аэропорту Жуковский вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов.