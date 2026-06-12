Сообянин сообщил о 21 сбитом БПЛА у Москвы с начала суток

Снимавший провокации в метро Москвы иностранец задержан

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, который публиковал провокационные видеоролики из Московского метрополитена, пояснила Волк в Max.

Мужчина на видео вел себя «развязно» по отношению к другим пассажирам и провоцировал конфликты с ними. Его задержали в одном из аэропортов столицы при попытке покинуть страну.

В отношении гражданина одной из среднеазиатских республик уже составили протокол о мелком хулиганстве, сейчас ведется проверка. На опубликованных кадрах лицо молодого человека скрыто.

Он заявил, что является блогером с аудиторией в 1,3 млн подписчиков и приехал в Москву ради создания контента. По словам задержанного, видео с девушками в метро было постановочным. Он также принес извинения и добавил, что не знал о запрете на съемку подобных материалов в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая столичная полиция доставила в отдел пристававшего к школьнице в метро мужчину. Несколькими днями ранее суд назначил 15 суток ареста москвичу, в вагоне метро скрытно снимавшему пассажирку под платьем без ее согласия.