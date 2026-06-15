Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.4 комментария
Гидрометцентр предупредил о небольших дождях в Москве
В начале рабочей недели жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями и небольшими осадками при комфортной температуре воздуха, сообщил Гидрометцентр.
Столичный регион накроет кратковременный дождь, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Гидрометцентра.
Днем воздух в городе прогреется от 21 до 23 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до отметки 13 градусов. Ветер ожидается южный и юго-западный со скоростью от шести до 11 метров в секунду.
Атмосферное давление составит около 738 миллиметров ртутного столба. На территории Подмосковья в понедельник температурный фон будет колебаться от 19 до 24 градусов тепла. В ночные часы ожидается похолодание до 13 градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на длинных выходных синоптики ожидали в столичном регионе жару до 33 градусов.