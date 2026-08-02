Разрешить государству убивать пленников – это решение не столько политическое, сколько духовное, относящееся к области уже не человеческого, а небесного суда. Тяжесть его будет лежать на всех нас – и нервические требования соцсетей здесь вовсе неуместны.8 комментариев
В Удмуртии при атаке БПЛА погибли три человека
В результате атаки двух беспилотников в Удмуртии погибли три человека, еще двое, включая ребенка, получили ранения и госпитализированы, сообщила временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова.
«В небе над Удмуртией уничтожены два БПЛА. <…> По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека. Два человека в больнице, один из них ребенок. Девочку доставим в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние», – заявила Абрамова в канале в Max.
Она также выразила глубокие соболезнования семьям погибших.
Помимо человеческих жертв, в результате налета поврежден гражданский автомобиль. В настоящее время на месте падения обломков работают представители всех экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали местное предприятие в Удмуртской Республике.
В результате этого налета погиб один мирный житель.
Незадолго до этого злоумышленники распространили дипфейк об ударах дронов по местной нефтебазе.