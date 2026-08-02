Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.20 комментариев
Власти сообщили о падении обломков вражеского дрона под Омском
В окрестностях Омска упали фрагменты уничтоженного силами ПВО беспилотного летательного аппарата, что привело к пожару на открытой местности.
Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, передает РИА «Новости». В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, ликвидирующие последствия инцидента.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил информацию о случившемся. «В результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого ПВО Минобороны России, произошло возгорание в поле в окрестностях Омска. На месте работают пожарные. Пострадавших нет», – сообщил глава региона в социальной сети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля украинские беспилотники достигли северного промышленного узла Омска.
На следующий день профильные службы начали ликвидацию последствий атаки на местный нефтеперерабатывающий завод.
Вскоре специалисты уничтожили найденный на территории предприятия неразорвавшийся снаряд.