Хабиров сообщил о задымлении в Уфе после атаки беспилотника

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в MAX об отражении атаки беспилотного летательного аппарата на столицу республики, передает. В результате происшествия на территории одной из промышленных зон возникло задымление.

«Отразили очередную атаку БПЛА на Уфу. Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление», – заявил руководитель региона. По его словам, все экстренные службы незамедлительно прибыли на место инцидента.

Специалисты оперативно занимаются ликвидацией последствий падения обломков. Хабиров также подчеркнул, что в результате происшествия никто не погиб и не получил ранений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля украинские беспилотники атаковали промышленную зону города Салават в Башкирии.

В конце июня обломки сбитых дронов рухнули в промзоне Уфы.

В начале апреля на территории уфимского нефтеперерабатывающего завода из-за падения аппарата началось возгорание.