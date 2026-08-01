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Хабиров сообщил о задымлении в Уфе после атаки беспилотника
Специалисты ликвидируют задымление на территории промзоны в Уфе, возникшее из-за упавших обломков сбитого беспилотника, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем канале в «Максе».
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в MAX об отражении атаки беспилотного летательного аппарата на столицу республики, передает. В результате происшествия на территории одной из промышленных зон возникло задымление.
«Отразили очередную атаку БПЛА на Уфу. Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление», – заявил руководитель региона. По его словам, все экстренные службы незамедлительно прибыли на место инцидента.
Специалисты оперативно занимаются ликвидацией последствий падения обломков. Хабиров также подчеркнул, что в результате происшествия никто не погиб и не получил ранений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля украинские беспилотники атаковали промышленную зону города Салават в Башкирии.
В конце июня обломки сбитых дронов рухнули в промзоне Уфы.
В начале апреля на территории уфимского нефтеперерабатывающего завода из-за падения аппарата началось возгорание.