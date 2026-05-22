Африканский корпус помог властям Мали отбить атаку исламистов
Власти Мали с помощью подразделений Африканского корпуса Минобороны России сумели отбить массированную атаку исламистов и удержать ключевые позиции в Бамако и других городах страны, это подтверждает эффективность совместной работы России и партнеров с африканского континента, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов..
Правительственные силы Мали при содействии бойцов Африканского корпуса Минобороны России предотвратили государственный переворот, передает РИА «Новости».
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что совместные действия позволили сохранить контроль над ключевыми городами, включая столицу.
«Недавние события в Мали, где с помощью подразделений Африканского корпуса Минобороны России властям страны удалось отбить массированную атаку исламистов и удержать ключевые позиции в Бамако и других городах, подтверждают эффективность проводимой работы», – подчеркнул Венедиктов.
По данным Минобороны, 25 апреля около 12 тыс. боевиков попытались захватить власть в республике. Подготовкой незаконных формирований занимались наемники из Европы и с Украины. Российские военные помогли избежать свержения правительства и массовых жертв среди мирного населения.
Венедиктов также добавил, что Россия продолжает укреплять безопасность африканских государств. В конце мая 2026 года в Подмосковье пройдет первый Международный форум по безопасности, на который прибудут представители 50 стран Африки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы российского «Африканского корпуса» отразили четыре массированные атаки превосходящих сил террористов в малийском городе Кидаль.
Украинские и европейские наемники обучали участвовавшую в попытке переворота группировку из 12 тысяч боевиков.
Правоохранительные органы африканской страны задержали первых подозреваемых в организации этих вооруженных нападений.