В Мали задержали первых подозреваемых в террористических атаках
Власти Мали провели первые задержания по делу о террористических атаках
Правоохранительные органы Мали задержали группу лиц, подозреваемых в организации недавних вооруженных нападений на военные объекты и резиденцию министра обороны.
Военный суд Мали объявил о первых задержаниях подозреваемых в причастности к террористическим атакам 25 апреля, передает ТАСС.
Генеральный прокурор инициировал расследование нападений на позиции вооруженных сил и сил безопасности, включая объекты в Бамако и резиденцию министра обороны.
По данным следствия, к планированию и осуществлению атак причастны действующие и бывшие военнослужащие, а также ряд политиков. «Первые задержания прошли успешно, в настоящее время ведется активный поиск остальных преступников, соучастников и пособников», – подчеркнул прокурор.
Среди задержанных оказались отставной офицер, трое действующих военнослужащих и политик Умар Марико. При этом как минимум один подозреваемый был схвачен на юге страны при попытке пересечь границу с Кот-д’Ивуаром.
Правительственные войска при поддержке международных союзников 25 апреля отразили атаки радикальных группировок. В ходе одного из нападений погиб министр обороны страны Садио Камара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 25 апреля террористические группировки предприняли попытку государственного переворота в Мали.
Власти африканской республики официально подтвердили гибель министра обороны Садио Камара в результате нападения на его резиденцию.
Позже вооруженные силы Мали, Нигера и Буркина-Фасо нанесли совместный авиаудар по позициям боевиков.