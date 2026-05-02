«Единая Россия» заявила о создании десятков новых культурных центров

«Единая Россия» анонсировала строительство десятков новых культурных центров

Tекст: Вера Басилая

По Народной программе «Единой России» в России планируют создать десятки новых культурных центров, сообщается на сайте «Единой России».

На окружном форуме «Есть результат!» в Петербурге участники представили инициативы по развитию культурной сферы, в том числе продолжение ремонта и оснащения региональных и муниципальных учреждений культуры. По словам экспертов, за ближайшие пять лет потребуется построить и отремонтировать минимум 50 детских домов искусств.

«Художник, который приходит обучать ребят в светлый класс, где есть и холсты, и краски, и мольберты, с большим желанием будет вдохновлять ребят на создание шедевров, а молодой человек, который мечтает исполнить симфонию Дмитрия Шостаковича, обязательно сделают это, потому в его детской школе искусств были все необходимые музыкальные инструменты», – отметила директор Калининградского областного историко-художественного музея Екатерина Манюк.

Участники также внесли предложения по развитию отечественного семейного кино и мультфильмов, запуску семейной сертификации учреждений культуры на площадках «Яндекса» и «ВКонтакте».

Особое внимание уделено поддержке литературы о спецоперации на Украине: рекомендовано расширить информационную работу по этой теме и выделять такие книги в магазинах. Поддержку получат школьные музеи и появятся новые учебники по истории родного края, особенно после введения соответствующего учебного модуля для 5-7 классов с 1 сентября 2025 года.

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что благодаря нацпроекту «Культура» и Народной программе «Единой России» за шесть лет создано, реконструировано и отремонтировано свыше 3 тыс. объектов культуры, современное оборудование получили более 7 тыс. организаций, поддержано около 10 тыс. творческих проектов. С 2025 года национальный проект сменит инициатива «Семейные ценности и инфраструктура культуры», куда войдут наиболее востребованные мероприятия, и появятся новые проекты.

В рамках программы «Культура малой Родины», инициированной «Единой Россией» в 2017 году, капитально ремонтируются и оснащаются дома культуры в малых городах и сёлах: с 2021 по 2025 годы направлено 6,2 млрд рублей на обновление более 8 тыс. учреждений. В этом году к программе присоединятся почти 1,5 тыс. новых домов культуры.

Сбор предложений в новую народную программу начался ещё 19 февраля и продолжится по всей стране. В структуру программы войдут два документа: первый – предвыборная программа с конкретными задачами, второй – стратегические ценности и идеологические ориентиры партии. Экспертный совет по подготовке программы включает героев России, участников СВО, представителей науки, бизнеса и общественных организаций. Представить рамку программы на десятилетие «Единая Россия» планирует в июне, а в августе, ко второму этапу съезда партии, – пятилетнюю народную программу.

Ранее партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о льготной аренде для книжных магазинов в учреждениях культуры.

За восемь лет партийные инициативы в четыре раза увеличили федеральную поддержку региональных культурных проектов.

Министерство культуры запланировало оснащение более 1,7 тысячи детских школ искусств до 2030 года.