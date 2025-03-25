«Единая Россия» решила усилить поддержку культуры и традиций в регионах

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении на сайте ЕР говорится, что за восемь лет партпроект «Культура малой Родины» от «Единой России» достиг значительных успехов, увеличив федеральную поддержку учреждений культуры в регионах в четыре раза. Более 21 тыс. организаций по всей стране уже получили эту поддержку.

С 2020 года при поддержке «Единой России» отремонтировано более 820 детских школ искусств, а также создано и модернизировано 1300 культурно-досуговых учреждений на селе. Программа «Пушкинская карта» уже охватила 11,4 млн молодых людей, а во Всероссийской программе студенческого туризма участвуют 225 вузов.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что развитие культуры в регионах – одно из важнейших направлений народной программы партии.

«На съезде партии мы добавили в наш программный документ программу «Земский работник культуры», которую поддержал Президент. В этом году на ее реализацию направлено больше одного миллиарда рублей, в 2026 и 2027 годах – по 2,5 млрд рублей. Подъемные в размере два миллиона рублей могут получить работники культуры, которые приезжают работать в населенные пункты численностью до 50 тыс. человек в новых регионах и Дальневосточном федеральном округе. И один миллион рублей – работники культуры, выбравшие для работы малые города в других регионах, – уточнил Якушев.

Федеральный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Ольга Казакова отметила значимость работников культуры в сохранении традиционных ценностей и исторической памяти.

«Работники учреждений культуры играют большую роль в сохранении и укрепление традиционных ценностей, исторической памяти, формировании гармонично развитой личности. Наши артисты, певцы, музыканты регулярно выступают на линии фронта и в госпиталях. Работники учреждений культуры становятся волонтерами. Сами участники СВО вносят огромный вклад в сохранение памяти о подвигах наших современных героев. Так, участник спецоперации, поэт Сергей Лобанов, написал целый цикл произведений о события СВО и о сослуживцах. И таких творческих людей – писателей, поэтов, художников, музыкантов – сегодня много», – сказала она.

Казакова также напомнила, что 25 марта работники культуры отмечают профессиональный праздник.

«Работники культуры возложили на себя особую, благородную и ответственную миссию. Благодаря им миллионы людей получают незабываемые эмоции, яркие впечатления и наслаждаются эстетическим творчеством. Выражаю сердечную признательность всем моим коллегам - работникам культуры - за труд и преданность искусству», – сказал член общественного совета партпроекта «Культура малой Родины», Народный артист Росси, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.