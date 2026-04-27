Российские бойцы сорвали сирийский сценарий в Африке

Tекст: Евгений Крутиков

Утром 25 апреля террористические группировки «Фронт освобождения Азавада» и «Аль-Каида* исламского Магриба» («Аль-Каида» признана террористической и запрещена в РФ) предприняли попытку государственного переворота в Мали. На рассвете примерно в 5.30 утра террористы силами от 10 до 12 тыс. человек атаковали столицу страны – Бамако и крупные города (Кидаль, Гао, Кати и Севаре). Основной целью были государственные здания, в частности, президентский дворец и городские администрации, а также личные дома правительственных чиновников.

В городе Кати недалеко от столицы был атакован дом министра обороны страны Саидо Камара. Сперва был подорван автомобиль со взрывчаткой, а затем завязалась перестрелка. Саидо Камара оказал террористам сопротивление, был ранен и к вечеру скончался в госпитале. Вместе с ним погибли его жена и двое внуков.

Камара был центральной фигурой в военном правительстве, пришедшем к власти после переворотов 2020 и 2021 годов. «Он был одним из самых влиятельных представителей правящей военной элиты, и некоторые рассматривали его как возможного будущего лидера Мали. Его смерть – серьезный удар по вооруженным силам страны», – указывает французский канал AFP.

В Мали присутствуют и российские силы в виде Африканского корпуса (АК) – они помогают малийским правительственным войскам. Общая линия соприкосновения правительственных (FAMA) и российских сил с террористами в Мали превышает 2 тыс. км.

В Гао сепаратисты туареги и исламисты попытались зайти в город с севера. К вечеру большинство атак было отбито, а противник был выбит из населенного пункта. В Севаре боевики попытались проникнуть в город под видом местных жителей, а также переодевшись в форму правительственных войск. За этим последовал накат на мотоциклах, который был отбит российскими военнослужащими. Большая часть города находится под контролем правительственных войск.

В столице Бамако после убийства министра обороны террористы предприняли попытки атаковать президентский дворец, при этом часть нападавших также использовала форму правительственной армии для инфильтрации. На столицу террористы напали и со стороны реки Нигер, и со стороны города Кати, где расположены военные объекты и правительственные здания, а также со стороны аэропорта. Активно использовались БПЛА. В Африканском корпусе сообщают, что

в нападении участвовали украинские и европейские наемники, некоторые из которых были вооружены ПЗРК «Стрела» и французскими «Мистраль».

Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Кидаль, расположенном в северо-восточной части страны. В атаке на Кидаль был замечен одиозный командир сепаратистов Абдурахман Заза, который в 2024 году руководил засадой на колонну «Вагнера» в Тин-Заутине.

Кидаль считался ранее неформальной столицей сепаратистов и исламистов, поскольку несколько лет, еще до прихода в Мали российских ЧВК, контролировался туарегами. Французы предпринимали безуспешные попытки выбить сепаратистов из Кидаля. В 2014 году город был снова захвачен туарегами и провозглашен столицей «государства «Азавад». 22 ноября 2023 года группа «Вагнер» поняла свой флаг над фортом Кидаля. Местные тогда встречали россиян как освободителей. Сепаратисты были отброшены севернее в пустыню – привычную для них среду обитания.

Оборона Кидаля строились с опорой на бывшую базу ООН, на которой и находились основные силы Африканского корпуса. База расположена южнее города и с нее можно контролировать все дороги вокруг Кидаля. На внешний периметр базы были вынесены передовые группы в несколько человек – общей численностью примерно два десятка бойцов.

Эти группы героически вели бои в течении суток практически в полном окружении. Все эти двадцать военнослужащих были ранены, но их удалось эвакуировать на основную базу. При этом террористы согласились на эвакуацию российских раненных бойцов, которые проявили настоящий героизм, защищая внешние посты у Кидаля. Вместе с ними удалось вывести и всю боевую технику.

Сепаратисты и исламисты, в свою очередь, сражались силами, превосходящими российскими на порядки. Если верить сообщениям с мест, террористы бросили на Кидаль до 2 тыс. человек, использовали 20 бронированных машин, более 80 пикапов, FPV-дроны, минометы и ПЗРК. Отражено было четыре атаки на основную базу и многочисленные накаты на внешние посты. Африканский корпус за сутки уничтожен огнем артиллерии и минометов 12 пикапов с боевиками, то есть примерно 50 боевиков. В стрелковом бою было нейтрализовано 32 боевика.

Одна из бронегрупп Африканского корпуса вместе с солдатами армии Мали около суток находилась в частичном окружении, но уничтожила 4 пикапа с боевиками и вооружением. Еще один внешний пост, вынесенный за пределы города на 6 км также сутки сражался в полном окружении, уничтожил шесть пикапов туарегов, а один захватил с вооружением.

Террористы все воскресенье не решались войти в Кидаль или продвинуться южнее его, обходя базу АК. Однако удерживать старые позиции без поступления подкреплений было слишком опасно. Утром 27 апреля командование Африканского корпуса официально заявило: «в соответствии с совместным решением руководства Республики Мали подразделения Африканского корпуса, находившиеся и сражавшиеся в н.п. Кидаль покинули данный населенный пункт совместно с военнослужащими армии Мали».

Тем временем в столице Бамако и вокруг нее Африканский корпус совместно с частями президентской гвардии и военнослужащими FAMA удержал все государственные здания, аэропорты, а также арсенал в городе Кати. Потери боевиков составили суммарно до 1 тыс. человек, из которых 200 в столице, примерно 500 в населенном пункте Гао, 300 в Кати и 200 в Кидале, а также более100 единиц автомобильной техники. Все раненные российские военнослужащие, как и раненные солдаты армии Мали, доставлены в медицинские подразделения Африканского корпуса, где им оказывается помощь.

Сепаратисты сбили из ПЗРК вертолет Ми-8, экипаж погиб. На данный момент нет точных сведений о том, принадлежал ли сбитый вертолет АК или же правительственной армии Мали.

Потеря Кидаля не критична, тем более в ситуации, когда в целом в Мали сохраняется тревожная атмосфера. Другое дело, что из нее стоит извлечь уроки.

Попытка государственного переворота в Мали выглядела как полномасштабная военная операция, напоминающая сирийский вариант, когда исламистам удалось в течение считанных дней свергнуть президента Башара Асада.

Но в Мали коллапса обороны удалось избежать в основном за счет действий Африканского корпуса МО РФ, а также местного ополчения племен «дозо» («братство охотников») и дружественного ополчения туарегов, выступающих на стороне законного правительства. Они не побежали.

Армия же Мали, FAMA продемонстрировала полную потерю управляемости. Контрразведывательная работа была провалена полностью. Боевики массово инфильтровывались в города, в том числе и в столицу Бамако, в форме малийской армии. Система распознавания «свой-чужой» отсутствовала. Малийская разведка просмотрела в голой пустыне концентрацию крупных сил противника на бронетехнике.

Второй из ошибок местного командования была зацикленность на контроле заранее определенных позиций. Противник же в это же время забирал себе логистику и мобильность, а также инициативу, что и позволило ему атаковать одновременно на пяти направлениях. Утрата инициативы и мобильности привела к потере Кидаля.

Тем не менее,

присутствие Африканского корпуса на ключевых позициях в столице, вокруг нее и в других крупных городах позволило в итоге стабилизировать ситуацию.

В понедельник выживших боевиков добивали ополченцы «дозо» (пленных там брать не принято). Президент Мали Ассими Гойта эвакуирован на одну из военных баз. Ситуация вокруг Кидаля остается сложной, но к понедельнику перестрелки практически прекратились. Правительственные войска перегруппировываются.

Нападение показало, что туарегские «светские» сепаратисты и джихадисты срослись в единое целое и теперь представляют из себя мощный антиправительственный фронт, которым очевидно управляют из-за рубежа. Африканский корпус пока что удерживает ситуацию. А перед малийским руководством стоит задача провести реформы разведки и армии, поскольку следующий подобный удар, тем более без поддержки русских штыков, малийское правительство может не пережить.