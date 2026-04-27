    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    27 апреля 2026, 17:55 • В мире

    Российские бойцы сорвали сирийский сценарий в Африке

    Российские бойцы сорвали сирийский сценарий в Африке
    @ REUTERS/Cheick Diouara

    Tекст: Евгений Крутиков

    Всего лишь двадцать российских бойцов смогли сдержать атаку двухтысячной группировки противника. Таким стал один из главных итогов масштабных боев, произошедших в минувшие выходные в Мали. Какие ошибки местных правительственных войск спровоцировали атаку боевиков - и какую роль в ее отражении сыграл российский Африканский корпус?

    Утром 25 апреля террористические группировки «Фронт освобождения Азавада» и «Аль-Каида* исламского Магриба» («Аль-Каида» признана террористической и запрещена в РФ) предприняли попытку государственного переворота в Мали. На рассвете примерно в 5.30 утра террористы силами от 10 до 12 тыс. человек атаковали столицу страны – Бамако и крупные города (Кидаль, Гао, Кати и Севаре). Основной целью были государственные здания, в частности, президентский дворец и городские администрации, а также личные дома правительственных чиновников.

    В городе Кати недалеко от столицы был атакован дом министра обороны страны Саидо Камара. Сперва был подорван автомобиль со взрывчаткой, а затем завязалась перестрелка. Саидо Камара оказал террористам сопротивление, был ранен и к вечеру скончался в госпитале. Вместе с ним погибли его жена и двое внуков.

    Камара был центральной фигурой в военном правительстве, пришедшем к власти после переворотов 2020 и 2021 годов. «Он был одним из самых влиятельных представителей правящей военной элиты, и некоторые рассматривали его как возможного будущего лидера Мали. Его смерть – серьезный удар по вооруженным силам страны», – указывает французский канал AFP.

    В Мали присутствуют и российские силы в виде Африканского корпуса (АК) – они помогают малийским правительственным войскам. Общая линия соприкосновения правительственных (FAMA) и российских сил с террористами в Мали превышает 2 тыс. км.

    В Гао сепаратисты туареги и исламисты попытались зайти в город с севера. К вечеру большинство атак было отбито, а противник был выбит из населенного пункта. В Севаре боевики попытались проникнуть в город под видом местных жителей, а также переодевшись в форму правительственных войск. За этим последовал накат на мотоциклах, который был отбит российскими военнослужащими. Большая часть города находится под контролем правительственных войск.

    В столице Бамако после убийства министра обороны террористы предприняли попытки атаковать президентский дворец, при этом часть нападавших также использовала форму правительственной армии для инфильтрации. На столицу террористы напали и со стороны реки Нигер, и со стороны города Кати, где расположены военные объекты и правительственные здания, а также со стороны аэропорта. Активно использовались БПЛА. В Африканском корпусе сообщают, что

    в нападении участвовали украинские и европейские наемники, некоторые из которых были вооружены ПЗРК «Стрела» и французскими «Мистраль».

    Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Кидаль, расположенном в северо-восточной части страны. В атаке на Кидаль был замечен одиозный командир сепаратистов Абдурахман Заза, который в 2024 году руководил засадой на колонну «Вагнера» в Тин-Заутине.

    Кидаль считался ранее неформальной столицей сепаратистов и исламистов, поскольку несколько лет, еще до прихода в Мали российских ЧВК, контролировался туарегами. Французы предпринимали безуспешные попытки выбить сепаратистов из Кидаля. В 2014 году город был снова захвачен туарегами и провозглашен столицей «государства «Азавад». 22 ноября 2023 года группа «Вагнер» поняла свой флаг над фортом Кидаля. Местные тогда встречали россиян как освободителей. Сепаратисты были отброшены севернее в пустыню – привычную для них среду обитания.

    Оборона Кидаля строились с опорой на бывшую базу ООН, на которой и находились основные силы Африканского корпуса. База расположена южнее города и с нее можно контролировать все дороги вокруг Кидаля. На внешний периметр базы были вынесены передовые группы в несколько человек – общей численностью примерно два десятка бойцов.

    Эти группы героически вели бои в течении суток практически в полном окружении. Все эти двадцать военнослужащих были ранены, но их удалось эвакуировать на основную базу. При этом террористы согласились на эвакуацию российских раненных бойцов, которые проявили настоящий героизм, защищая внешние посты у Кидаля. Вместе с ними удалось вывести и всю боевую технику.

    Сепаратисты и исламисты, в свою очередь, сражались силами, превосходящими российскими на порядки. Если верить сообщениям с мест, террористы бросили на Кидаль до 2 тыс. человек, использовали 20 бронированных машин, более 80 пикапов, FPV-дроны, минометы и ПЗРК. Отражено было четыре атаки на основную базу и многочисленные накаты на внешние посты. Африканский корпус за сутки уничтожен огнем артиллерии и минометов 12 пикапов с боевиками, то есть примерно 50 боевиков. В стрелковом бою было нейтрализовано 32 боевика.

    Одна из бронегрупп Африканского корпуса вместе с солдатами армии Мали около суток находилась в частичном окружении, но уничтожила 4 пикапа с боевиками и вооружением. Еще один внешний пост, вынесенный за пределы города на 6 км также сутки сражался в полном окружении, уничтожил шесть пикапов туарегов, а один захватил с вооружением.

    Террористы все воскресенье не решались войти в Кидаль или продвинуться южнее его, обходя базу АК. Однако удерживать старые позиции без поступления подкреплений было слишком опасно. Утром 27 апреля командование Африканского корпуса официально заявило: «в соответствии с совместным решением руководства Республики Мали подразделения Африканского корпуса, находившиеся и сражавшиеся в н.п. Кидаль покинули данный населенный пункт совместно с военнослужащими армии Мали».

    Тем временем в столице Бамако и вокруг нее Африканский корпус совместно с частями президентской гвардии и военнослужащими FAMA удержал все государственные здания, аэропорты, а также арсенал в городе Кати. Потери боевиков составили суммарно до 1 тыс. человек, из которых 200 в столице, примерно 500 в населенном пункте Гао, 300 в Кати и 200 в Кидале, а также более100 единиц автомобильной техники. Все раненные российские военнослужащие, как и раненные солдаты армии Мали, доставлены в медицинские подразделения Африканского корпуса, где им оказывается помощь.

    Сепаратисты сбили из ПЗРК вертолет Ми-8, экипаж погиб. На данный момент нет точных сведений о том, принадлежал ли сбитый вертолет АК или же правительственной армии Мали.

    Потеря Кидаля не критична, тем более в ситуации, когда в целом в Мали сохраняется тревожная атмосфера. Другое дело, что из нее стоит извлечь уроки.

    Попытка государственного переворота в Мали выглядела как полномасштабная военная операция, напоминающая сирийский вариант, когда исламистам удалось в течение считанных дней свергнуть президента Башара Асада.

    Но в Мали коллапса обороны удалось избежать в основном за счет действий Африканского корпуса МО РФ, а также местного ополчения племен «дозо» («братство охотников») и дружественного ополчения туарегов, выступающих на стороне законного правительства. Они не побежали.

    Армия же Мали, FAMA продемонстрировала полную потерю управляемости. Контрразведывательная работа была провалена полностью. Боевики массово инфильтровывались в города, в том числе и в столицу Бамако, в форме малийской армии. Система распознавания «свой-чужой» отсутствовала. Малийская разведка просмотрела в голой пустыне концентрацию крупных сил противника на бронетехнике.

    Второй из ошибок местного командования была зацикленность на контроле заранее определенных позиций. Противник же в это же время забирал себе логистику и мобильность, а также инициативу, что и позволило ему атаковать одновременно на пяти направлениях. Утрата инициативы и мобильности привела к потере Кидаля.

    Тем не менее,

    присутствие Африканского корпуса на ключевых позициях в столице, вокруг нее и в других крупных городах позволило в итоге стабилизировать ситуацию.

    В понедельник выживших боевиков добивали ополченцы «дозо» (пленных там брать не принято). Президент Мали Ассими Гойта эвакуирован на одну из военных баз. Ситуация вокруг Кидаля остается сложной, но к понедельнику перестрелки практически прекратились. Правительственные войска перегруппировываются.

    Нападение показало, что туарегские «светские» сепаратисты и джихадисты срослись в единое целое и теперь представляют из себя мощный антиправительственный фронт, которым очевидно управляют из-за рубежа. Африканский корпус пока что удерживает ситуацию. А перед малийским руководством стоит задача провести реформы разведки и армии, поскольку следующий подобный удар, тем более без поддержки русских штыков, малийское правительство может не пережить.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Иранский кризис создает новое значение Северного морского пути

    Неожиданный сигнал пришел из Южной Кореи: эта страна готовит закон об арктическом судоходстве, иначе говоря, о Северном морском пути России. Что означает это решение для Москвы, Пекина и Вашингтона – и почему перед нами важный эпизод геополитического соперничества России и Запада? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО

    В маленькой Словении большой политический кризис. Конфигурация власти, которая создавалась по итогам прошедших месяц назад выборов, внезапно обрушилась: ситуация патовая, парламент в тупике, ни у кого нет большинства. Но кризис этот рукотворный: так Брюссель защитил НАТО от начала распада. Точнее, отсрочил его. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

