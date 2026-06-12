Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.7 комментариев
Дроны ВСУ атаковали медсанчасть в Энергодаре
В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре дроны ВСУ атаковали территорию медсанчасти, сообщил глава администрации города Максим Пухов.
Пухов сообщил в «Максе», что атака произошла на территории медсанчасти №145 в Энергодаре.
«Сегодня вечером ВСУ атаковали территорию МСЧ №145. Первый удар – по автомобилю КАМАЗ (акушерская передвижная комната). К счастью, пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Всего, по его словам, зафиксировано не менее трех прилетов по территории лечебного учреждения, один беспилотный летательный аппарат был сбит. Пухов подчеркнул, что такие удары являются осознанной тактикой террора против гражданской инфраструктуры.
«За каждым таким ударом – западные кураторы», – подчеркнул он.
При этом он заявил, что Энергодар держится и не намерен сдаваться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 9 июня украинские беспилотники нанесли серию ударов по городской инфраструктуре Энергодара и повредили здания и генераторы медсанчасти.
31 мая украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по транспортному цеху Запорожской АЭС и гражданской инфраструктуре Энергодара.