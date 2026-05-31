ВСУ применили два БПЛА при атаке по транспортному цеху Запорожской АЭС
Украинские войска в ночь на 31 мая нанесли массированный удар беспилотниками по транспортному цеху Запорожской АЭС и гражданской инфраструктуре Энергодара, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Балицкий на канале в Max сообщил о ночной атаке украинских дронов на Энергодар. По словам главы региона, ударам подверглись социальные объекты и административные здания города.
«Около 03.00 ночи противник применил два беспилотных летательных аппарата по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. Полностью сожжены шесть автобусов и два автомобиля «Газель», которые находились на стоянке. Люди не пострадали, радиационный фон – в норме, идут работы по восстановлению инфраструктуры», – написал Балицкий.
Кроме того, беспилотники атаковали парковку возле городского родильного дома. В результате удара сгорел микроавтобус и получили повреждения четыре легковых автомобиля, а в здании медучреждения выбило окна. Пациенты и персонал роддома не пострадали.
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина уточнила, что атакованный транспортный цех располагается в промышленной зоне Энергодара. Она подчеркнула, что ситуация на атомной станции остается под полным контролем, а безопасность эксплуатации объекта обеспечена, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 27 мая Энергодар подвергся массированному удару украинских беспилотников.
Ранее украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской атомной электростанции.
Накануне этого инцидента вражеский дрон упал вблизи энергоблоков станции.