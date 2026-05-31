Движение по Транскавказской магистрали полностью открыли после камнепада

Tекст: Ольга Иванова

Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали возобновлено в обоих направлениях после перекрытия трассы из-за камнепада, передает РИА «Новости». Дорога была закрыта в субботу вечером.

«С 13.50 31 мая Транскавказская автомагистраль открыта для передвижения автотранспорта в обоих направлениях», – сообщили в МЧС Южной Осетии. Ранее ведомство предупреждало, что трасса останется закрытой до особого распоряжения.

Автомагистраль Алагир – Цхинвал является единственной сухопутной артерией, связывающей Россию с Южной Осетией. Трасса проходит в сложных горных условиях и регулярно страдает от стихийных бедствий. Наиболее опасным считается участок длиной 28 километров от поселка Бурон до Рокского тоннеля, где находится свыше 230 очагов схода лавин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МЧС Южной Осетии объявило о бессрочном закрытии Транскавказской автомагистрали из-за камнепада.

В апреле сильный снегопад полностью остановил движение транспорта по этой трассе.

В том же месяце власти временно закрыли проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге.