Мужчина пострадал при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

Атака на гражданский транспорт произошла в приграничном районе. Представители оперативного штаба региона заявили: «В Грайворонском округе в селе Головчино в результате удара беспилотника по автомобилю мужчина получил слепые осколочные ранения спины и ноги. Бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавший отказался», передает ТАСС

В ведомстве добавили, что атакованная машина сильно посечена осколками. Также в этом округе после обстрелов пострадали два частных дома, заборы и еще один автомобиль, а одно транспортное средство полностью уничтожено огнем.

В Шебекинском округе удары противника нанесли урон фасаду предприятия, частному дому и машине. В Борисовском округе налеты дронов привели к повреждению входа в коммерческий объект и четырех автомобилей.

На территории Краснояружского округа беспилотник атаковал местное предприятие, повредив производственные корпуса и линию электропередачи. В Валуйском округе зафиксированы пробитая крыша и выбитые окна в жилом доме. Информация о точных последствиях атак продолжает уточняться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Борисовском округе Белгородской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль с тремя пассажирами.

В Грайворонском округе дрон сбросил взрывное устройство на легковую машину.

В селе Новая Нелидовка местный житель скончался от тяжелых ранений после попадания беспилотника в транспортное средство.