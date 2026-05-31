Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».
Мужчина пострадал при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю в Белгородской области
В результате атаки украинского дрона на легковую машину в селе Головчино Белгородской области местный житель получил осколочные ранения спины и ноги, сообщили в оперативном штабе региона.
Атака на гражданский транспорт произошла в приграничном районе. Представители оперативного штаба региона заявили: «В Грайворонском округе в селе Головчино в результате удара беспилотника по автомобилю мужчина получил слепые осколочные ранения спины и ноги. Бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавший отказался», передает ТАСС
В ведомстве добавили, что атакованная машина сильно посечена осколками. Также в этом округе после обстрелов пострадали два частных дома, заборы и еще один автомобиль, а одно транспортное средство полностью уничтожено огнем.
В Шебекинском округе удары противника нанесли урон фасаду предприятия, частному дому и машине. В Борисовском округе налеты дронов привели к повреждению входа в коммерческий объект и четырех автомобилей.
На территории Краснояружского округа беспилотник атаковал местное предприятие, повредив производственные корпуса и линию электропередачи. В Валуйском округе зафиксированы пробитая крыша и выбитые окна в жилом доме. Информация о точных последствиях атак продолжает уточняться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Борисовском округе Белгородской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль с тремя пассажирами.
В Грайворонском округе дрон сбросил взрывное устройство на легковую машину.
В селе Новая Нелидовка местный житель скончался от тяжелых ранений после попадания беспилотника в транспортное средство.