FESCO сообщила о перегрузке африканских портов из-за конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ремизов заявил, что основная сложность при организации морских перевозок в страны Восточной и Южной Африки сейчас заключается в перегруженности местных портов из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Он рассказал, что эскалация ситуации привела к перенаправлению судов из традиционных логистических центров в ОАЭ и Омане в африканские порты. Это увеличило нагрузку на инфраструктуру и привело к росту времени обработки судов.

По словам Ремизова, сейчас основные сложности для перевозчиков касаются именно перегруженности портовой инфраструктуры Восточной и Южной Африки, что влияет на расписание движения судов. «На текущий момент основные сложности на восточно- и южноафриканском направлениях связаны с общей перегруженностью портовой инфраструктуры региона. Это влечет за собой увеличение времени обработки судов и влияет на расписание. При этом все сервисы Транспортной группы FESCO в страны Африки функционируют в штатном режиме», – сообщил он.

Собеседник агентства отметил, что несмотря на сложившиеся трудности, грузопотоки не останавливаются, а логистические цепочки быстро адаптируются к изменяющимся условиям. FESCO продолжает работу по развитию перевозок не только по уже существующим маршрутам, но и вскоре планирует расширять присутствие в других странах Африки.

Ремизов подчеркнул, что для FESCO африканское направление остается одним из приоритетных, и компания намерена укреплять свои позиции, в том числе на рынках Кении и ЮАР, повышая эффективность сервисов. Он отметил системную работу по развитию перевозок между портами Момбаса и Дурбан с Новороссийском и Петербургом.

Компания «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» с конца 2024 года начала регулярные перевозки между портом Момбаса в Кении и Новороссийском, а с июня 2025 года запустила аналогичный сервис между портом Дурбан в ЮАР, Новороссийском и Петербургом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие мировые перевозчики перенаправили свои суда на маршрут вокруг мыса Доброй Надежды. Компания Maersk приостановила проходы контейнеровозов через Ормузский пролив. Китайский оператор COSCO Shipping закрыл новые бронирования на рейсы в страны Ближнего Востока.