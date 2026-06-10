После пожара на танкере близ Омана пропали два моряка

Tекст: Ольга Иванова

ЧП произошло в 37 километрах к северо-востоку от оманского порта Сохар, передают РИА «Новости». Информацию об инциденте подтвердило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 20 морских милях (37 километров) к северо-востоку от порта Сохар в Омане. Местные власти сообщили, что на танкере произошел пожар в машинном отделении», – говорится в официальном заявлении ведомства.

Представители организации уточнили, что один человек числится пострадавшим, а судьба двух других членов экипажа остается неизвестной. В настоящий момент спасатели проводят эвакуацию команды терпящего бедствие судна. Специалисты подчеркивают отсутствие информации об утечках с аварийного танкера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая британское ведомство UKMTO сообщило о повреждении танкера у берегов Омана.

В апреле неизвестные обстреляли другое коммерческое судно в этом же регионе.

В начале марта атака безэкипажного катера на нефтяной танкер MKD VYOM привела к гибели одного члена экипажа.