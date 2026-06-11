Взрывы прогремели в Иране после угроз США нанести удары

Взрывы прогремели в Иране после угроз Хегсета нанести удары

Tекст: Антон Антонов

О задействовании систем противовоздушной обороны на западе Тегерана сообщило иранское агентство Mehr. ПВО также сработала в портовом городе Ассалуйе на юге Ирана.

По данным Mehr, звуки взрывов также слышны в городах Минаб и Сирик на юге Ирана, передает РИА «Новости».

Иранское агентство Tasnim передало, что в городе Сирик раздались четыре взрыва.

Кроме того, по информации агентства Fars, системы ПВО сработали в городе Мохр в провинции Фарс, где жители услышали взрывы, которые стали результатом работы противовоздушной обороны в окрестностях города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон готовится к ночным ударам по объектам ключевой инфраструктуры Ирана.

Ранее американские войска в ответ на сбитый вертолет Apache нанесли удары по иранским системам ПВО и радарам в районе Ормузского пролива.





